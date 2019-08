Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr nem adott elsőbbséget, elsodorta őket.","shortLead":"A sofőr nem adott elsőbbséget, elsodorta őket.","id":"20190805_Zebran_atkelo_hazaspart_gazoltak_el_Ozdon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cb3167-a55e-4552-8d07-82e187f121d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_Zebran_atkelo_hazaspart_gazoltak_el_Ozdon","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:59","title":"Zebrán átkelő házaspárt gázoltak el Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszökött a halálozási ráta nyáron. A szegedi nagybanin nem csak a kereskedők, de már nyugdíjasok is vásárolnak, hogy olcsóbban töltsék fel a kamrájukat.","shortLead":"A termelőknek már kevesebbet fizetnek a felvásárlók, de az üzletekben még csillagászati áron vehetjük a zöldségeket...","id":"20190805_nagybani_zoldsegpiac_szeged","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92773462-3ade-4ef2-8c25-d7b0e6cc9c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c87dc3-b9d1-43e4-b236-7e67b1737f2e","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_nagybani_zoldsegpiac_szeged","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:32","title":"Hamarosan kiderülhet, marad-e a zöldségek horror ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kizárólag televízión fut majd a Huawei HongMeng nevű rendszere, legalábbis ez tűnik ki abból, hogy a kínai gyártó olyan mobil kiadására készül, amely ezt a felületet használja.","shortLead":"Nem kizárólag televízión fut majd a Huawei HongMeng nevű rendszere, legalábbis ez tűnik ki abból, hogy a kínai gyártó...","id":"20190806_hongmeng_operacios_rendszer_huawei_mobiltelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b7faa3-dedc-4892-91da-2d60a5bc69b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_hongmeng_operacios_rendszer_huawei_mobiltelefon","timestamp":"2019. augusztus. 06. 09:33","title":"Új mobilt ad ki a Huawei, de nem Android lesz rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"Amíg az ellenzék nem talál saját világképet, Orbánnak igaza lesz, mert a kérdéseket is ő teszi fel.","shortLead":"Amíg az ellenzék nem talál saját világképet, Orbánnak igaza lesz, mert a kérdéseket is ő teszi fel.","id":"20190805_Bauer_Tamas_Sikerszoveg_Tusnadfurdon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d5e619-ddec-4a5e-bc66-6ff2c0b9a867","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Bauer_Tamas_Sikerszoveg_Tusnadfurdon","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:07","title":"Bauer Tamás: Sikerszöveg Tusnádfürdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Főleg az ország északi fele tűnik esősnek. Még tárgyalna Brüsszellel, de olyan feltételekkel, amelyeket az EU borítékolhatóan elutasít, ahogy eddig is.","shortLead":"A múlt héten kormányra került Boris Johnsonnak semmi sem drága, hogy kiléptesse az Egyesült Királyságot az Európai...","id":"201931__boris_johnson_kormanyon__brexit_mindenaron__pokoli_idok__erre_vagyott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c8bcd83-5914-405c-bfd4-676e1d22e050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1da945a-df8b-49b9-8908-2b18a1699280","keywords":null,"link":"/gazdasag/201931__boris_johnson_kormanyon__brexit_mindenaron__pokoli_idok__erre_vagyott","timestamp":"2019. augusztus. 04. 17:30","title":"A Brexittel szét is eshet az Egyesült Királyság, de a konzervatívok többsége ezt se bánná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]