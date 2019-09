Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc0b787f-5076-4ef7-a12f-3c50ef0411da","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Két kormányhivatal is vizsgálódott az augusztusi trágyabűz miatt, majd Orbán Balázs államtitkár egy olyan, nem létező cégre mutogatott bűnösként, amelyről már korábban szóltak nekik, hogy nem létezik. De hogy lett abból hivatalos államtitkári válasz? Próbáltuk rekonstruálni a történteket.","shortLead":"Két kormányhivatal is vizsgálódott az augusztusi trágyabűz miatt, majd Orbán Balázs államtitkár egy olyan, nem létező...","id":"20190905_Az_obaroki_polgarmester_szolt_hogy_ilyen_ceg_nem_letezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc0b787f-5076-4ef7-a12f-3c50ef0411da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c82138-245c-47ce-ab88-d5ac20840d30","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Az_obaroki_polgarmester_szolt_hogy_ilyen_ceg_nem_letezik","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:46","title":"Az óbaroki polgármester már rég szólt, hogy nem is létezik a trágyabűzös ügybe kevert cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szexuális zaklatással megvádolt színész néhány utcazenész produkciójához csatlakozott.","shortLead":"A szexuális zaklatással megvádolt színész néhány utcazenész produkciójához csatlakozott.","id":"20190906_Kevin_Spacey_ejjel_kettokor_fakadt_dalra_Sevilla_utcain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03893fe-888a-41af-a0ad-d78ae6bcf127","keywords":null,"link":"/kultura/20190906_Kevin_Spacey_ejjel_kettokor_fakadt_dalra_Sevilla_utcain","timestamp":"2019. szeptember. 06. 09:52","title":"Kevin Spacey éjjel kettőkor dalra fakadt Sevilla utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba6b566-065f-419c-977c-e72a406e14c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még csak szabadalom szintjén létezik a Samsung ötlete egy újabb összehajtható telefonra (azaz nincs garancia arra, hogy konkrét termék váljon belőle), a Z formát idéző készülék mindenképp ígéretes.","shortLead":"Bár egyelőre még csak szabadalom szintjén létezik a Samsung ötlete egy újabb összehajtható telefonra (azaz nincs...","id":"20190905_samsung_display_szabadalom_z_fold_osszehajthato_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ba6b566-065f-419c-977c-e72a406e14c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c4d0f0-bedf-4b6c-b306-b438a8b6390d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_samsung_display_szabadalom_z_fold_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 05. 08:03","title":"Ha ezt a telefont tényleg megcsinálja a Samsung, el is felejthetjük az eddigi modelljeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cc7923-d974-4ec8-81e1-7f409306cfd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Borfesztivál 28. alkalommal várja szeptember 5-8. között a kezdő és haladó borbarátokat, akik közel kétszáz hazai és külföldi kiállító több ezer borát kóstolhatják a szokásos impozáns helyszínen, a budai Várban. Az idén fókuszban az egri borvidék.","shortLead":"A Budapest Borfesztivál 28. alkalommal várja szeptember 5-8. között a kezdő és haladó borbarátokat, akik közel kétszáz...","id":"20190905_28_Budapest_Borfesztival__Eger_bevette_Budat_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65cc7923-d974-4ec8-81e1-7f409306cfd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7009cf76-aaab-4de3-8693-b2fe643d8889","keywords":null,"link":"/elet/20190905_28_Budapest_Borfesztival__Eger_bevette_Budat_","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:20","title":"Eger beveszi Budát a 28. Budapest Borfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy hónappal korábbi visszaesés után nagyot nőtt a magyar ipar.","shortLead":"Az egy hónappal korábbi visszaesés után nagyot nőtt a magyar ipar.","id":"20190906_Oriasit_nott_a_magyar_ipar_de_csak_elso_ranezesre_lehet_felhotlen_az_orom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2161f059-bdfe-4b93-ace8-4bdace689686","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Oriasit_nott_a_magyar_ipar_de_csak_elso_ranezesre_lehet_felhotlen_az_orom","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:40","title":"Óriásit nőtt a magyar ipar, de csak első ránézésre lehet felhőtlen az öröm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e0faef-f2c3-43de-817f-549d9a5f7519","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alumíniummentesként hirdetik azt, ami alkoholt tartalmaz, és alkoholmentesként igyekeznek eladni azt, amiben alumínium van. A megbocsátható marketingfogások nyomán ki-ki azt fúj és ken a hóna alá, ami szimpatikusabb neki. De miért is lenne baj, ha alumínum kerül az izzadásgátlókba?","shortLead":"Alumíniummentesként hirdetik azt, ami alkoholt tartalmaz, és alkoholmentesként igyekeznek eladni azt, amiben alumínium...","id":"20190905_aluminiummentes_dezodor_izzadasgatlo_velemenyek_fluoridmentes_fogkrem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80e0faef-f2c3-43de-817f-549d9a5f7519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a628d-5578-4661-a48b-d389ef1aa810","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_aluminiummentes_dezodor_izzadasgatlo_velemenyek_fluoridmentes_fogkrem","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:40","title":"Van értelme alumíniummentes dezodort venni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Legfőbb Ügyészség szerint ők egyre nagyobb mértékben derítik fel az unió csalás elleni hivatala, az OLAF által is vizsgált ügyeket.","shortLead":"A Legfőbb Ügyészség szerint ők egyre nagyobb mértékben derítik fel az unió csalás elleni hivatala, az OLAF által is...","id":"20190904_legfobb_ugyeszseg_olaf_jelentes_reagalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f69d78-3cff-45e5-b74a-67a9c3ec15be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_legfobb_ugyeszseg_olaf_jelentes_reagalas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:59","title":"Megszólalt a Legfőbb Ügyészség az OLAF-jelentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1ad136-1285-4b78-8e17-ea934df17c95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kívülről kicsinek tűnő, de belül meglepően nagy divatterepjáró első példányai hamarosan megérkeznek hazánkba.","shortLead":"A kívülről kicsinek tűnő, de belül meglepően nagy divatterepjáró első példányai hamarosan megérkeznek hazánkba.","id":"20190905_122_millio_forinttol_indul_itthon_az_akar_7_szemelyes_mercedes_glb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d1ad136-1285-4b78-8e17-ea934df17c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fbc7354-4194-4a16-b9a3-cd71d22fba35","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_122_millio_forinttol_indul_itthon_az_akar_7_szemelyes_mercedes_glb","timestamp":"2019. szeptember. 05. 07:59","title":"12,2 millió forinttól indul itthon az akár 7 személyes Mercedes GLB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]