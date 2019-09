„Reméljük, megkapjuk a szükséges kompenzációt. Sőt meg kell kapnunk, különben összeomlanak a terveink. A minisztériumi alaptámogatásunk rendben van, 2013 óta stabil. Ha a tao-kompenzáció is eléri az utóbbi évek átlagát, és ha a főváros néhány évvel ezelőtt csökkentett támogatása is valahogy helyreáll, zavartalanul működhetünk tovább” – mondja az e heti HVG-ben megjelent interjúban. Hozzáteszi, ez nem politikai, hanem kulturális kérdés, amit szerinte a döntéshozók is tudnak.

Fischer Ivánt a HVG hetilap a jövő héten kezdődő Európai Hidak fesztivál apropóján kérdezte. A karmester hangsúlyozta, hogy a zene legjobb eszköz a különböző kultúrák közötti híd szerepére, hiszen nincsenek nyelvi határai, az érzékelésre hat, ami az embereket sokkal inkább eléri, mint az észérvek.

