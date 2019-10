Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1774e41a-4feb-407c-abf9-695794e7377b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég a legtöbb európai és ázsiai üzletét be kívánja zárni. ","shortLead":"A cég a legtöbb európai és ázsiai üzletét be kívánja zárni. ","id":"20190930_Csodvedelmet_kert_a_Forever_21_ruhauzletlanc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1774e41a-4feb-407c-abf9-695794e7377b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d525edbe-7c08-4796-ac69-e7e47106745f","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Csodvedelmet_kert_a_Forever_21_ruhauzletlanc","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:48","title":"Csődvédelmet kért a Forever 21 ruhaüzletlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82680242-6cba-446e-9c5f-05e0863038d0","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Kijöttek a Tiborcz Istvánhoz és Mészáros Lőrinchez köthető tőzsdei cégek beszámolói. Milliárdok és emelkedés mindenütt.","shortLead":"Kijöttek a Tiborcz Istvánhoz és Mészáros Lőrinchez köthető tőzsdei cégek beszámolói. Milliárdok és emelkedés mindenütt.","id":"20191001_apeninn_opus_konzum_2019_felev_eredmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82680242-6cba-446e-9c5f-05e0863038d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75575faf-28b5-44b4-832a-855daac760d7","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_apeninn_opus_konzum_2019_felev_eredmeny","timestamp":"2019. október. 01. 14:28","title":"Több mint 3 milliárd forintos profit Tiborczék tőzsdei cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4fbd7a-70d5-4584-8d64-86af3b9e3fb5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég megkérte Baranyi Krisztinát, váltson színt, de a jelölt erre nem hajlandó. Cserébe viszont nem árul telefonokat.\r

\r

","shortLead":"A cég megkérte Baranyi Krisztinát, váltson színt, de a jelölt erre nem hajlandó. Cserébe viszont nem árul...","id":"20191001_Nem_tetszik_a_Telekomnak_hogy_a_ferencvarosi_ellenzeki_polgarmesterjelolt_is_a_magenta_szint_hasznalja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a4fbd7a-70d5-4584-8d64-86af3b9e3fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a028d7d-c711-42c4-a26f-92729ad9cff0","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Nem_tetszik_a_Telekomnak_hogy_a_ferencvarosi_ellenzeki_polgarmesterjelolt_is_a_magenta_szint_hasznalja","timestamp":"2019. október. 01. 10:11","title":"Nem tetszik a Telekomnak, hogy a ferencvárosi ellenzéki polgármesterjelölt is a magenta színt használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bdc8cb2-99bd-42d5-b91f-6abdd5f597f2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sok szülő úgy érzi, nagy a nyomás rajta, hogy tökéletes legyen. Pedig a leginkább úgy lehetünk jó szülők, ha nem akarunk mindenáron kiválóak lenni.","shortLead":"Sok szülő úgy érzi, nagy a nyomás rajta, hogy tökéletes legyen. Pedig a leginkább úgy lehetünk jó szülők, ha nem...","id":"20191001_Miert_elegendo_eleg_jo_szulonek_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bdc8cb2-99bd-42d5-b91f-6abdd5f597f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a34ecb-4c51-4a16-972b-7d61a666fc0c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191001_Miert_elegendo_eleg_jo_szulonek_lenni","timestamp":"2019. október. 01. 14:15","title":"Miért elegendő csupán „elég jó” szülőnek lenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9085916-d5d5-4ce6-8801-4525c83e890e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt amerikai elnök Jimmy Carter 95 éves, Orbán Viktor szülinapi levelében azt köszönte meg, hogy az elnöksége idején visszaadták a koronát Magyarországnak.","shortLead":"A volt amerikai elnök Jimmy Carter 95 éves, Orbán Viktor szülinapi levelében azt köszönte meg, hogy az elnöksége idején...","id":"20191001_A_Szent_Koronarol_irt_Jimmy_Carternek_leveleben_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9085916-d5d5-4ce6-8801-4525c83e890e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2de1a25-457f-4549-81ef-c3a61e9a2f57","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_A_Szent_Koronarol_irt_Jimmy_Carternek_leveleben_Orban","timestamp":"2019. október. 01. 16:06","title":"Orbán levelet írt Jimmy Carternek: Sosem felejtjük el a Szent Korona visszaadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8ee7de-0d4e-41ba-8ddc-b255fbc5cafe","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nemcsak számítógépes rendszert, hanem közönséges liftet is meg lehet hackelni. Ez is jelzi, hogy védeni kell mindent, ami kóddal működik.","shortLead":"Nemcsak számítógépes rendszert, hanem közönséges liftet is meg lehet hackelni. Ez is jelzi, hogy védeni kell mindent...","id":"201939__telefonbetyarkodas_liftekkel__egy_ajelszonk__phreaking__felvonokura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb8ee7de-0d4e-41ba-8ddc-b255fbc5cafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803c4f57-eb99-4a35-abb8-abdb2c048e25","keywords":null,"link":"/360/201939__telefonbetyarkodas_liftekkel__egy_ajelszonk__phreaking__felvonokura","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:00","title":"Még a liftek is meghackelhetők, így le lehet hallgatni a beszélgetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9091a483-9594-4e3c-8abb-a298ac4f23bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 31-ig haladékot adott a kormánynak a Traumatológiai Intézet 68 orvosa, addig nem mondanak fel, ha biztosítják számukra a követelt fejlesztéseket. Az Emmi is dicséri a tárgyaló orvosokat.\r

\r

","shortLead":"Október 31-ig haladékot adott a kormánynak a Traumatológiai Intézet 68 orvosa, addig nem mondanak fel, ha biztosítják...","id":"20191001_Igeretet_kaptak_a_kormanytol_egyelore_ne_mmondanak_fel_a_traumatologusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9091a483-9594-4e3c-8abb-a298ac4f23bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fed166-d421-4952-bde5-e5bcc67b38ce","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Igeretet_kaptak_a_kormanytol_egyelore_ne_mmondanak_fel_a_traumatologusok","timestamp":"2019. október. 01. 13:06","title":"Ígéretet kaptak a kormánytól, egyelőre nem mondanak fel a traumatológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tovább durvul a kampány, iskolai szívatás, patkány a kórházban. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Tovább durvul a kampány, iskolai szívatás, patkány a kórházban. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","id":"20190930_Radar_360_Eldolt_hogy_nem_lesz_unios_biztos_Trocsanyi_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb49fb91-694e-4e62-8046-1dbfbdf3a03b","keywords":null,"link":"/360/20190930_Radar_360_Eldolt_hogy_nem_lesz_unios_biztos_Trocsanyi_Laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:30","title":"Radar 360: Eldőlt, hogy nem lesz uniós biztos Trócsányi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]