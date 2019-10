Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A budapestiek többsége szerint pedig egyértelműen így van. A Medián kutatásából az is kiderül, hogy Tarlós Istvánt intelligens, de befolyásolható embernek tartják.","shortLead":"A budapestiek többsége szerint pedig egyértelműen így van. A Medián kutatásából az is kiderül, hogy Tarlós Istvánt...","id":"20191006_Minden_otodik_fideszes_szerint_Tarlos_nem_Budapest_hanem_Orban_erdekeit_szolgalja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4bcf33-8573-4ae7-9612-f05bb8715800","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_Minden_otodik_fideszes_szerint_Tarlos_nem_Budapest_hanem_Orban_erdekeit_szolgalja","timestamp":"2019. október. 06. 18:03","title":"Minden ötödik fideszes szerint Tarlós nem Budapest, hanem Orbán érdekeit szolgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1937b5f-da82-47ea-83f4-30135058f40a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt nagy meglepetés több Los Angeles-i moziban is: megjelent a vetítéseken a Joker főszereplője.","shortLead":"Volt nagy meglepetés több Los Angeles-i moziban is: megjelent a vetítéseken a Joker főszereplője.","id":"20191007_Gyanutlanul_beultek_a_Jokerre_es_egyszer_csak_megjelent_ott_Joaquin_Phoenix_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1937b5f-da82-47ea-83f4-30135058f40a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e147f23f-7939-4198-b5df-d03df6dcf918","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Gyanutlanul_beultek_a_Jokerre_es_egyszer_csak_megjelent_ott_Joaquin_Phoenix_video","timestamp":"2019. október. 07. 17:12","title":"Gyanútlanul beültek a Jokerre, és egyszer csak megjelent ott Joaquin Phoenix (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először végeztünk ilyen felmérést egy európai jogi szervezet keretein belül, rögtön a legrosszabbak közé kerültünk.\r

\r

","shortLead":"Először végeztünk ilyen felmérést egy európai jogi szervezet keretein belül, rögtön a legrosszabbak közé kerültünk.\r

\r

","id":"20191008_Egy_felmeres_szerint_gondok_vannak_a_biroi_fuggetlenseggel_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51931f61-6823-4d08-a947-a99937e193e0","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Egy_felmeres_szerint_gondok_vannak_a_biroi_fuggetlenseggel_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 08. 06:01","title":"Egy felmérés szerint gondok vannak a bírói függetlenséggel Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d596a368-5e3a-463e-a211-999d4834a554","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő állítása szerint a brit hercegnő szelleme áldását adta, hogy ő játssza el a The Crown novemberben érkező évadában.","shortLead":"A színésznő állítása szerint a brit hercegnő szelleme áldását adta, hogy ő játssza el a The Crown novemberben érkező...","id":"20191007_Helena_Bonham_Carter_megidezte_Margit_hercegno_szellemet_aki_ellatta_par_jo_tanaccsal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d596a368-5e3a-463e-a211-999d4834a554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe50962-9a7c-4342-baae-301bf974a032","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Helena_Bonham_Carter_megidezte_Margit_hercegno_szellemet_aki_ellatta_par_jo_tanaccsal","timestamp":"2019. október. 07. 13:29","title":"Helena Bonham Carter megidézte Margit hercegnő szellemét, aki ellátta pár tanáccsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e0c6e6-ee5d-4d81-84a2-32bf64824c65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A keletnémet technikát lényegében egyáltalán nem használták az elmúlt több mint négy évtizedben.","shortLead":"A keletnémet technikát lényegében egyáltalán nem használták az elmúlt több mint négy évtizedben.","id":"20191008_43_eves_ez_a_simson_schwalbe_megis_szinte_vadonatuj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4e0c6e6-ee5d-4d81-84a2-32bf64824c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94507a7e-ef3c-4142-bf30-2cbfcf28ab05","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_43_eves_ez_a_simson_schwalbe_megis_szinte_vadonatuj","timestamp":"2019. október. 08. 06:41","title":"43 éves ez a Simson, mégis szinte vadonatúj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartósan nem befolyásolta a főpolgármesteri posztért folyó versenyt a Karácsony Gergely beszélgetéseiről készült hangfelvétel – állítja a Nézőpont Intézet kutatása, amelyet a Magyar Nemzet megbízásából készített. ","shortLead":"Tartósan nem befolyásolta a főpolgármesteri posztért folyó versenyt a Karácsony Gergely beszélgetéseiről készült...","id":"20191007_nezopont_intezet_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas_budapest_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fb1e21-8a1f-4b18-b9dd-638b53806bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_nezopont_intezet_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas_budapest_kutatas","timestamp":"2019. október. 07. 12:42","title":"Nézőpont: Tarlós vezet, de a célegyenesben éles küzdelem várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b6dba8-978c-4e0b-a070-9589ae86afcf","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Komoly fejlemény a Római-part életében, hogy a tájromboló mobilgát-projekt helyett már több száz fa elültetésére készül a főváros, jövőre pedig jön a szabadstrand is a Rómain. A terület csatornázására azonban még mindig várni kell, és a legfőbb kérdésre, hogy vajon megépül-e végül a mobilgát, még mindig nincsen válasz. A civilek mindenesetre tartanak attól, hogy az ígéreteket csak a választási kampány magyarázza.","shortLead":"Komoly fejlemény a Római-part életében, hogy a tájromboló mobilgát-projekt helyett már több száz fa elültetésére készül...","id":"20191007_romai_part_mobilgat_fakivagas_fokert_mobilgat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b6dba8-978c-4e0b-a070-9589ae86afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9bbadb-2ff9-48eb-aa79-005cb83e77c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_romai_part_mobilgat_fakivagas_fokert_mobilgat","timestamp":"2019. október. 07. 11:10","title":"Mobilgát helyett most faültetést ígérnek a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az év első kilenc hónapjában 10-12 százalékkal drágult a sertéshús, és a Magyar Húsiparosok Szövetségnek elnöke szerint további áremelkedésre kell számítani az afrikai sertsépestis (ASP) járvány hatásai miatt.","shortLead":"Az év első kilenc hónapjában 10-12 százalékkal drágult a sertéshús, és a Magyar Húsiparosok Szövetségnek elnöke szerint...","id":"20191007_serteshus_dragulas_aremelkedes_afrikai_sertespestis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05b6151-cc4a-442f-8cc5-67b57dcf7fc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_serteshus_dragulas_aremelkedes_afrikai_sertespestis","timestamp":"2019. október. 07. 05:13","title":"Még tovább drágulhat a sertéshús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]