[{"available":true,"c_guid":"8ae75900-4212-40b1-bfe3-803d850fdb00","c_author":"HVG","category":"360","description":"A zöld teában lévő egyik természetes összetevő segíthet az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok legyőzésében – állítják brit kutatók.","shortLead":"A zöld teában lévő egyik természetes összetevő segíthet az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok legyőzésében –...","id":"201941_antibiotikumrezisztencia_zold_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ae75900-4212-40b1-bfe3-803d850fdb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bf58e7-0ce9-4d24-b7e3-9c2f602ff91e","keywords":null,"link":"/360/201941_antibiotikumrezisztencia_zold_megoldas","timestamp":"2019. október. 10. 13:00","title":"Meglepően jó kombináció a zöld tea és egy antibiotikum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig 2,1 milliárd forintot osztottak szét.","shortLead":"Eddig 2,1 milliárd forintot osztottak szét.","id":"20191010_autovasarlasi_tamogatas_nagycsaladosok_gulyas_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2d8d35-18e9-458b-a495-1df43a717ec7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_autovasarlasi_tamogatas_nagycsaladosok_gulyas_gergely","timestamp":"2019. október. 10. 15:43","title":"Adnak még 2 milliárdot autóra a nagycsaládosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63dc1555-9510-4683-a043-c672252c1647","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A detonáció a linzi repülőtér közelében lévő hulladéklerakóban történt.","shortLead":"A detonáció a linzi repülőtér közelében lévő hulladéklerakóban történt.","id":"20191010_Robbanas_tortent_Ausztriaban_tobben_sulyosan_megserultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63dc1555-9510-4683-a043-c672252c1647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7d3e48-fac2-42a4-a0c2-9a2627e436c9","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_Robbanas_tortent_Ausztriaban_tobben_sulyosan_megserultek","timestamp":"2019. október. 10. 12:31","title":"Robbanás történt Ausztriában, többen súlyosan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hatóságokhoz összesen több százezer külföldi adott be kérelmet, ezekből szinte mindet elbírálták már.","shortLead":"A hatóságokhoz összesen több százezer külföldi adott be kérelmet, ezekből szinte mindet elbírálták már.","id":"20191009_tartos_letelepedesi_engedely_egyesult_kiralysag_brexit_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ae879e-6396-46e8-9e43-550da0485d6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_tartos_letelepedesi_engedely_egyesult_kiralysag_brexit_magyarok","timestamp":"2019. október. 09. 21:02","title":"Csaknem 54 ezer magyar kért tartós letelepedési engedélyt az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index úgy tudja, a Fideszben is tudtak arról, hogy előkerülhetnek a felvételek. 