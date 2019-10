Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e64cf43-d8ce-4e81-8f3c-b41235ad6f2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a Zala megyei Lakhegyen jelöltek hiányában sem képviselő-, sem polgármester-választást nem tartanak vasárnap, a szavazatszámláló bizottság működni fog, és várja a 388 voksolót a megyei közgyűlés tagjainak választására.","shortLead":"Bár a Zala megyei Lakhegyen jelöltek hiányában sem képviselő-, sem polgármester-választást nem tartanak vasárnap...","id":"20191013_A_telepulesek_ahol_senki_sem_akart_polgarmester_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e64cf43-d8ce-4e81-8f3c-b41235ad6f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f687b9aa-76be-4311-8824-df9621e28747","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_telepulesek_ahol_senki_sem_akart_polgarmester_lenni","timestamp":"2019. október. 13. 08:57","title":"A települések, ahol senki sem akart polgármester lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9220ec60-6894-4998-a527-f64c4bdbc0ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Iborfia újra megmutatta, mit jelent komolyan venni a demokráciát.","shortLead":"Iborfia újra megmutatta, mit jelent komolyan venni a demokráciát.","id":"20191013_Egy_faluban_mar_100_szazalekos_a_reszveteli_arany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9220ec60-6894-4998-a527-f64c4bdbc0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2285ff65-0f09-4a5a-b061-0bc7fc42cb75","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Egy_faluban_mar_100_szazalekos_a_reszveteli_arany","timestamp":"2019. október. 13. 16:13","title":"Egy faluban már 100 százalékos a részvételi arány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a052a7a-1995-4335-b936-5a4bc0bf4b30","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendszerváltás óta most a nyolcadik önkormányzati választás van Magyarországon. Ebből az alkalomból idézzük fel, milyen volt az első hét. Volt, amikor a parlamenti választás győztese az önkormányzatit is megnyerte, volt, amikor elbukta. Ahány választás, annyiféle kimenetel, ez a múlt tanulsága. ","shortLead":"A rendszerváltás óta most a nyolcadik önkormányzati választás van Magyarországon. Ebből az alkalomból idézzük fel...","id":"20191013_onkormanyzati_valasztasok_19902014","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a052a7a-1995-4335-b936-5a4bc0bf4b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dca0f9-636d-4ef9-83cc-f61f053e7e89","keywords":null,"link":"/360/20191013_onkormanyzati_valasztasok_19902014","timestamp":"2019. október. 13. 16:30","title":"Hét választás Magyarországon - 1990-2014","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee18402c-dd29-4b03-99b3-26e1ea4ccaf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky új felmérése megállapította, hogy az ipari szervezetek kétharmada nem jelenti be a kiberbiztonsági incidenseket a szabályozó hatóságoknak. A kibervédelmi cég szerint bár a modern ipari-üzleti világban a megfelelőség nemcsak kulcsponti kérdés, hanem a beruházások mozgatórugója is, mégis számos tényező befolyásolja azt, hogy miként követik a vállalatok a megfelelőségi szabályokat.","shortLead":"A Kaspersky új felmérése megállapította, hogy az ipari szervezetek kétharmada nem jelenti be a kiberbiztonsági...","id":"20191012_kaspersky_ipari_kiberbiztonsag_incidensek_jelentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee18402c-dd29-4b03-99b3-26e1ea4ccaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1998bd-b3fb-4ac8-8a2f-b30f6a4f9527","keywords":null,"link":"/tudomany/20191012_kaspersky_ipari_kiberbiztonsag_incidensek_jelentese","timestamp":"2019. október. 12. 10:03","title":"100-ból 67 gyártó nem szól a hatóságoknak, ha adatbaj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28292a88-9df0-439e-bd40-36e049b23df9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem akarta, hogy a kamerákon keresztül felismerjék, de lebukott. ","shortLead":"Nem akarta, hogy a kamerákon keresztül felismerjék, de lebukott. ","id":"20191012_A_nap_luzere_a_ferfi_aki_festekkel_rajzolt_rendszamot_maganak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28292a88-9df0-439e-bd40-36e049b23df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940b96b1-b418-4898-8c90-250d6d983e0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_A_nap_luzere_a_ferfi_aki_festekkel_rajzolt_rendszamot_maganak","timestamp":"2019. október. 12. 11:46","title":"A nap lúzere: a férfi, aki festékkel rajzolt rendszámot magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2,78 millióan szavaztak 15 óráig.","shortLead":"2,78 millióan szavaztak 15 óráig.","id":"20191013_Alig_marad_el_a_rekordtol_a_valasztasi_reszvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f351e5d5-738c-4385-bf65-e8b5c4563eea","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Alig_marad_el_a_rekordtol_a_valasztasi_reszvetel","timestamp":"2019. október. 13. 15:41","title":"Alig marad el a rekordtól a választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7979e72-3fd5-4b9c-a865-d259713505f6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sok hónapnyi készülés után Kafiya érettségizik. A vizsga után a lány 18. születésnapját ünneplik az otthonban, ahol azonban már nem maradhat sokáig. Könnyű Leckék negyedik, befejező rész.","shortLead":"Sok hónapnyi készülés után Kafiya érettségizik. A vizsga után a lány 18. születésnapját ünneplik az otthonban, ahol...","id":"20191012_Konnyu_Leckek_negyedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7979e72-3fd5-4b9c-a865-d259713505f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f198118-56aa-41fa-b633-6185e5fa0e76","keywords":null,"link":"/360/20191012_Konnyu_Leckek_negyedik_resz","timestamp":"2019. október. 12. 19:00","title":"Doku360: \"Nem hittem, hogy annyira megváltozik az életem, hogy már nem leszek képes hazatérni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c585519-486a-4ecd-9eb1-b24ff07a1588","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az amerikai Conor Dwyert húsz hónapra tiltották el. Bejelentette a visszavonulását.\r

","shortLead":"Az amerikai Conor Dwyert húsz hónapra tiltották el. Bejelentette a visszavonulását.\r

","id":"20191012_dopping_conor_dwyer_amerikai_uszo_visszavonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c585519-486a-4ecd-9eb1-b24ff07a1588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c5c050-5642-452e-90c5-bbef8d0b2174","keywords":null,"link":"/sport/20191012_dopping_conor_dwyer_amerikai_uszo_visszavonulas","timestamp":"2019. október. 12. 13:56","title":"Doppinggal bukott le a kétszeres olimpiai bajnok úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]