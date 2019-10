Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c69bdef0-5bd8-4104-87d6-bdce52672476","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új front nyílt a szíriai polgárháborúban a kurdok elleni török támadással, a káoszban magára találhat az Iszlám Állam. Erdogan a katonai kalandjával otthonra üzen. ","shortLead":"Új front nyílt a szíriai polgárháborúban a kurdok elleni török támadással, a káoszban magára találhat az Iszlám Állam...","id":"20191016_Hatalmat_mentene_Erdogan_a_sziriai_offenzivaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c69bdef0-5bd8-4104-87d6-bdce52672476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e729f5-e1a6-463f-a1b7-0df3e65f7ffd","keywords":null,"link":"/360/20191016_Hatalmat_mentene_Erdogan_a_sziriai_offenzivaval","timestamp":"2019. október. 16. 10:30","title":"Hatalmát mentené Erdogan a szíriai offenzívával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7cf00b-16fb-4621-91ab-25c245198ee4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Húsz mandátumot sikerült csak szereznie a Lungo Dromnak a 47 tagú testületben. ","shortLead":"Húsz mandátumot sikerült csak szereznie a Lungo Dromnak a 47 tagú testületben. ","id":"20191014_Nem_lett_tobbsege_Farkas_Florianeknak_az_orszagos_roma_onkormanyzatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b7cf00b-16fb-4621-91ab-25c245198ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9338436b-7d9b-46a7-a1f2-9e9e9bc2ca2e","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Nem_lett_tobbsege_Farkas_Florianeknak_az_orszagos_roma_onkormanyzatban","timestamp":"2019. október. 14. 17:50","title":"Nem lett többsége Farkas Flóriánéknak az országos roma önkormányzatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is hozzáteszik, hogy ez az ügy járult hozzá ahhoz, hogy a Fidesz elszenvedje első nagyobb választási vereségét.","shortLead":"Azt is hozzáteszik, hogy ez az ügy járult hozzá ahhoz, hogy a Fidesz elszenvedje első nagyobb választási vereségét.","id":"20191016_borkai_zsolt_szexbotrany_washington_post_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8680a6b-f1cf-429d-8444-5544fdb6c990","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_borkai_zsolt_szexbotrany_washington_post_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 16. 07:04","title":"A Washington Post erősen rácsodálkozva ír arról, hogy Borkait a botránya után is újraválasztották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4485ee-2bd6-4d2d-9558-1a48e3966d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MS-DOS időszakban is remek videojátékok készültek, habár sokukra már szinte alig emlékezni. Az Internet Archive tett róla, hogy ez ne legyen így.","shortLead":"Az MS-DOS időszakban is remek videojátékok készültek, habár sokukra már szinte alig emlékezni. Az Internet Archive tett...","id":"20191015_alone_in_the_dark_internet_archive_pc_jatek_bongeszos_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a4485ee-2bd6-4d2d-9558-1a48e3966d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c531dce-8427-4534-a64a-cbea47ef5e75","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_alone_in_the_dark_internet_archive_pc_jatek_bongeszos_jatek","timestamp":"2019. október. 15. 18:03","title":"Felkerült a netre 2500 PC-s játék, köztük egy nagyon jó horror","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e203d39-edca-474e-9a15-59499725fb20","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A mesterséges intelligencia segítségével sikerült azonosítani azokat a jegyeket az Instagramra feltöltött képeken, amelyek depresszióra utalhatnak. Milyen képek és posztok jellemzik a depresszióban szenvedőket? Honnan lehet felismerni a bajt? Hogyan segíthet a betegeken a digitális technika? ","shortLead":"A mesterséges intelligencia segítségével sikerült azonosítani azokat a jegyeket az Instagramra feltöltött képeken...","id":"remotivextra_20171108_Igy_arulkodik_a_depressziorol_az_Instagram_es_a_Twitterfiokunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e203d39-edca-474e-9a15-59499725fb20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e75d6d1-7aca-421d-b168-87c3043e37aa","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20171108_Igy_arulkodik_a_depressziorol_az_Instagram_es_a_Twitterfiokunk","timestamp":"2019. október. 15. 07:30","title":"Mutasd a posztjaidat - kiderül, hogy depressziós vagy-e!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"d2862092-55ac-459b-82fa-75b598a29185","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi “őszi megjelenést” pontosítva elárulta a Google, mikor indul Stadia nevű szolgáltatása. A havidíjas platformhoz szükséges háttérerőt a keresőóriás biztosítja, így nem baj, ha a felhasználó számítógépe már elavult.","shortLead":"A korábbi “őszi megjelenést” pontosítva elárulta a Google, mikor indul Stadia nevű szolgáltatása. A havidíjas...","id":"20191015_google_stadia_megjelenes_elofizetes_ar_streaming_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f74c2f-2385-404b-a913-b913f5a626a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_google_stadia_megjelenes_elofizetes_ar_streaming_jatek","timestamp":"2019. október. 15. 21:09","title":"Novemberben indul a Google videojátékos okossága, amelyhez csak internet kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc ellenzéki és egy független jelölt került be a képviselő-testületbe a nyolc fideszes és a polgármester mellett. ","shortLead":"Nyolc ellenzéki és egy független jelölt került be a képviselő-testületbe a nyolc fideszes és a polgármester mellett. ","id":"20191014_Patthelyzet_johet_a_csepeli_kozgyulesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d4a01e-b529-40e6-b2d7-12ba669087d2","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Patthelyzet_johet_a_csepeli_kozgyulesben","timestamp":"2019. október. 14. 15:11","title":"Patthelyzet jöhet a csepeli közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204","c_author":"HVG","category":"360","description":"Zalaegerszegen egészen abszurd módon zajlott egy önkormányzati cég privatizációja.","shortLead":"Zalaegerszegen egészen abszurd módon zajlott egy önkormányzati cég privatizációja.","id":"201941_annora_sun_kozbeszerzes_alol_kibujva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03ce866-c701-4c61-8e40-1bd6f605b9ef","keywords":null,"link":"/360/201941_annora_sun_kozbeszerzes_alol_kibujva","timestamp":"2019. október. 14. 13:30","title":"Tanítanivaló, ahogy a Fidesz-többség megment egy céget a közbeszerzéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]