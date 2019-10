Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c159409e-5514-4699-b671-5b9812600e9e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hat kontinens 33 országának 71 nagy tavát vizsgálták a kutatók.","shortLead":"Hat kontinens 33 országának 71 nagy tavát vizsgálták a kutatók.","id":"20191015_Vilagszerte_sulyosbodik_az_edesvizi_tavakat_erinto_nyari_algaviragzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c159409e-5514-4699-b671-5b9812600e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36a4ab4-8844-4bda-8659-995bc8b54778","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Vilagszerte_sulyosbodik_az_edesvizi_tavakat_erinto_nyari_algaviragzas","timestamp":"2019. október. 15. 10:55","title":"Világszerte egyre súlyosabb a nyári algavirágzás az édesvízi tavakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbf8ba2-fdc8-4561-a63f-8ab094c2fd26","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Hétfőn megjött a többi adat is: 100 hely közül csak 48-at szerzett a kormányzó Jog és Igazságosság párt.","shortLead":"Hétfőn megjött a többi adat is: 100 hely közül csak 48-at szerzett a kormányzó Jog és Igazságosság párt.","id":"20191014_lengyel_valasztas_kormanypart_jog_es_igazsagossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afbf8ba2-fdc8-4561-a63f-8ab094c2fd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6569e25b-dd74-42d0-a159-8140166b7b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_lengyel_valasztas_kormanypart_jog_es_igazsagossag","timestamp":"2019. október. 14. 20:56","title":"Lengyel választás: a szenátusban még sincs kormánypárti többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871565ea-e7a6-4810-b251-2711803aeca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Glázer Tímea ellenzéki polgármesterjelölt szerint Borkai Zsoltnak azonnal távoznia kellene a város éléről. Az ellenzék újraszámoltatná a szavazatokat, a szükséges iratokat most adják a helyi választási bizottsághoz. \r

\r

","shortLead":"Glázer Tímea ellenzéki polgármesterjelölt szerint Borkai Zsoltnak azonnal távoznia kellene a város éléről. Az ellenzék...","id":"20191015_Az_ellenzeki_polgarmesterjelolt_szerint_Borkainak_fontosabb_a_Fidesz_mint_Gyor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=871565ea-e7a6-4810-b251-2711803aeca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6075d54a-4748-468e-bf51-9b10fbdf0453","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Az_ellenzeki_polgarmesterjelolt_szerint_Borkainak_fontosabb_a_Fidesz_mint_Gyor","timestamp":"2019. október. 15. 11:54","title":"Glázer: Borkainak fontosabb a Fidesz, mint Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da388e2-8fae-4ede-9506-51100143f1d5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Természetesen érezzük, hogy ez jó dolog, ám áldásos hatása sokkal több – befonja egész életünket. ","shortLead":"Természetesen érezzük, hogy ez jó dolog, ám áldásos hatása sokkal több – befonja egész életünket. ","id":"20191015_6_dolog_amiert_megeri_pozitivnak_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0da388e2-8fae-4ede-9506-51100143f1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c65022-b615-49ed-a4bb-1f225010455e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191015_6_dolog_amiert_megeri_pozitivnak_lenni","timestamp":"2019. október. 15. 12:15","title":"6 dolog, amiért megéri pozitívnak lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d03a9c-ca53-4efe-8e0a-5e58598c1058","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közgyűlés napirendi pontjait nagyrészt már összeállították, jöhet a budapesti klímavészhelyzet.","shortLead":"A közgyűlés napirendi pontjait nagyrészt már összeállították, jöhet a budapesti klímavészhelyzet.","id":"20191015_Karacsony_November_elejen_alakulhat_meg_a_Fovarosi_Kozgyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72d03a9c-ca53-4efe-8e0a-5e58598c1058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becd901f-41e1-433a-8318-d1fcdb237d84","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Karacsony_November_elejen_alakulhat_meg_a_Fovarosi_Kozgyules","timestamp":"2019. október. 15. 22:00","title":"Karácsony: November elején alakulhat meg a Fővárosi Közgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3e65ea-e9d6-4ec7-bf4f-452baf29f1bf","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Olyannyira nem akar koalícióban kormányozni a kisebbségi kabinetet vezető Pedro Sánchez spanyol kormányfő, hogy a megismételt választás kockázatát is vállalja, ám ezzel újabb hónapokra bizonytalanságba taszítja a lassuló gazdaságot.","shortLead":"Olyannyira nem akar koalícióban kormányozni a kisebbségi kabinetet vezető Pedro Sánchez spanyol kormányfő...","id":"201939__patthelyzet_madridban__baloldali_viszaly__ujra_valasztas__kiralyi_tobbes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da3e65ea-e9d6-4ec7-bf4f-452baf29f1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd76ef9f-cca4-4fc2-a7fa-1c08b2ba8428","keywords":null,"link":"/360/201939__patthelyzet_madridban__baloldali_viszaly__ujra_valasztas__kiralyi_tobbes","timestamp":"2019. október. 15. 11:00","title":"A spanyolok idén már másodszor választanak, ám a kormányzással nem törődik senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abb4e7e-57ae-4acc-b5b0-0394ffb1dea0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer francia tűzoltó tüntetett kedden Párizsban jobb munkakörülményeket követelve, a felvonulás végén incidensek törtek ki egyes tiltakozói csoportok és a rendőrök között.","shortLead":"Több ezer francia tűzoltó tüntetett kedden Párizsban jobb munkakörülményeket követelve, a felvonulás végén incidensek...","id":"20191015_Tuzoltok_csaptak_ossze_a_rendorokkel_a_parizsi_tuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5abb4e7e-57ae-4acc-b5b0-0394ffb1dea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2713e6b-a5cb-429d-b0dc-79957646c036","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Tuzoltok_csaptak_ossze_a_rendorokkel_a_parizsi_tuntetesen","timestamp":"2019. október. 15. 21:04","title":"Tűzoltók csaptak össze a rendőrökkel egy párizsi tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1c2e1-b3ed-4fba-b61f-5fd57790fba6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb és horvát állampolgárokból álló bűnszervezet Ausztriából, Németországból és Olaszországból lopott 26 jelentős értékű gépkocsit. ","shortLead":"A szerb és horvát állampolgárokból álló bűnszervezet Ausztriából, Németországból és Olaszországból lopott 26 jelentős...","id":"20191016_nemzetkozi_autotolvaj_banda_felszamolas_rendorseg_szeged","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85c1c2e1-b3ed-4fba-b61f-5fd57790fba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387023f8-9f6c-4034-94e3-f36bc67fbc6a","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_nemzetkozi_autotolvaj_banda_felszamolas_rendorseg_szeged","timestamp":"2019. október. 16. 07:29","title":"Nemzetközi autótolvaj-bandát kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]