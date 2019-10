Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30ba10e6-b9e2-4567-9182-d043d98751d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindenki által használt SIM-kártyákat érintő sebezhetőségre bukkantak nemrégiben biztonsági kutatók. Azóta újabb részleteket osztottak meg az ijesztő, sok száz millió felhasználót érintő sérülékenységgel kapcsolatban.","shortLead":"A mindenki által használt SIM-kártyákat érintő sebezhetőségre bukkantak nemrégiben biztonsági kutatók. Azóta újabb...","id":"20191020_adaptive_mobile_security_simjacker_sebezhetoseg_orszagok_listaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30ba10e6-b9e2-4567-9182-d043d98751d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eff814-2698-42d2-94d8-59da798a766b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_adaptive_mobile_security_simjacker_sebezhetoseg_orszagok_listaja","timestamp":"2019. október. 20. 17:03","title":"Ezekben az országokban támadhat a SIM-kártyás kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ősz helyett a tavasz dolgozik.

","shortLead":"Az ősz helyett a tavasz dolgozik.

","id":"20191019_Az_osz_elment_szabadsagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993545a3-9e92-4278-851d-fa9828845780","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Az_osz_elment_szabadsagra","timestamp":"2019. október. 19. 16:17","title":"Az ősz elment szabadságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c5332f-dcce-4105-bba0-b2727cd6cc84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A midwayi ütközetben süllyedt el a most megtalált japán repülőgép-hordozó. A midwayi volt a 2. világháború egyik legnagyobb csatája, mindeddig csak egyetlen roncsot sikerült felfedezni.","shortLead":"A midwayi ütközetben süllyedt el a most megtalált japán repülőgép-hordozó. A midwayi volt a 2. világháború egyik...","id":"20191019_Video_55_km_melyen_talaltak_meg_egy_2_vilaghaboruban_elsullyesztett_japan_hadihajot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94c5332f-dcce-4105-bba0-b2727cd6cc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690ff88e-f0fe-41da-ad79-0b4025fbbddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_Video_55_km_melyen_talaltak_meg_egy_2_vilaghaboruban_elsullyesztett_japan_hadihajot","timestamp":"2019. október. 19. 15:15","title":"Videó: 5,5 km mélyen találtak meg egy, 2. világháborúban elsüllyesztett japán hadihajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a472a599-aab3-4954-baaa-ff5d8c6b640e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai légierő teljesen lerombolta a Szíria északi részén lévő al-Kulaib amerikai légitámaszpontot.","shortLead":"Az amerikai légierő teljesen lerombolta a Szíria északi részén lévő al-Kulaib amerikai légitámaszpontot.","id":"20191020_Sajat_legitamaszpontjukat_bombaztak_szet_Sziriaban_az_amerikaiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a472a599-aab3-4954-baaa-ff5d8c6b640e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd23b14-138c-4dc6-bde3-e4e08ef86bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Sajat_legitamaszpontjukat_bombaztak_szet_Sziriaban_az_amerikaiak","timestamp":"2019. október. 20. 18:45","title":"Saját légitámaszpontjukat bombázták szét Szíriában az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b213bd18-56a8-40ec-87d1-9d06b4bda5d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még az is látszik, hogy elindulás előtt pálinkát iszik a férfi.","shortLead":"Még az is látszik, hogy elindulás előtt pálinkát iszik a férfi.","id":"20191019_Video_ittas_vezetes_motor_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b213bd18-56a8-40ec-87d1-9d06b4bda5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00abe4e-e7c1-4c17-9c57-c5d0e02a9ee8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_Video_ittas_vezetes_motor_rendorseg","timestamp":"2019. október. 19. 20:00","title":"Videóra vette, ahogy részegen motorozik - a rendőrség közzétette a felvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c514f5-538c-4bb5-8920-82188e4591a3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"elet","description":"Egyetlen napra különleges szépségszalonná alakult egy rászorulók számára fenntartott, bentlakásos otthon és népkonyha: önkéntes fodrászok, kozmetikusok, manikűrösök és pedikűrösök vállalták, hogy közel 50 nő és férfi máshogy fog majd a tükörbe nézni. Vagy ahogy a külsejük miatt megvetéshez szokott, néha kicsit szégyenlős \"kuncsaftok\" fogalmaztak: újra embernek, nőnek érezzék magukat. Volt, aki elsírta magát, amikor a mesterkozmetikus hozzáért az arcához, más boldogan mesélte, hogy a hosszú hajával együtt szimbolikusan a múltjától is szabadult. Riport egy valódi átalakító-napról.","shortLead":"Egyetlen napra különleges szépségszalonná alakult egy rászorulók számára fenntartott, bentlakásos otthon és népkonyha...","id":"20191019_Mit_szamit_szep_vagye_ha_nincs_mit_enni__a_szepsegnap_ahol_az_otthontalan_kap_pakolast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3c514f5-538c-4bb5-8920-82188e4591a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8329e93b-d379-4c73-9715-151d4f8fcba1","keywords":null,"link":"/elet/20191019_Mit_szamit_szep_vagye_ha_nincs_mit_enni__a_szepsegnap_ahol_az_otthontalan_kap_pakolast","timestamp":"2019. október. 19. 07:00","title":"\"Mit számít, szép vagy-e, ha nincs mit enni?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3194fadc-98fd-4ebe-ab2e-14de910a5834","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191020_valasztasok_memek_office_gomb_windows_frissites_ujrainditas_nelkul_lathatatlansag_hyperstealth_vodafone_tv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3194fadc-98fd-4ebe-ab2e-14de910a5834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed46260e-9323-4e81-bb30-540cd9d90622","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_valasztasok_memek_office_gomb_windows_frissites_ujrainditas_nelkul_lathatatlansag_hyperstealth_vodafone_tv","timestamp":"2019. október. 20. 12:03","title":"Ez történt: óriásit mentek Facebookon ezek a Borkai-Orbán-Karácsony ihlette mémek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0266ef1-5867-4c99-8f0d-5b4d5cd24142","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Itthon alig, esetleg egyáltalán nem ismert, magyar származású, ám Franciaországba emigrált fotográfusok képeiből nyílt hiánypótló kiállítás a közelmúltban. Tehetséges nők, Picassót és Chagallt lencsevégre kapó művészek és magyarok, akikről néhány éve még nem is tudtuk, hogy innen szakadtak el egy jobb élet reményében. Hogyan modernizálták az emigráló művészek a francia fotográfiát, miért volt annyi nő a kivándorolt művészek között, és mit keres André Kertész radiátora egy múzeumban? ","shortLead":"Itthon alig, esetleg egyáltalán nem ismert, magyar származású, ám Franciaországba emigrált fotográfusok képeiből nyílt...","id":"20191020_fotok_franciaorszag_magyar_kertesz_brassai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0266ef1-5867-4c99-8f0d-5b4d5cd24142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d970b5cc-3ff5-48cd-99e3-efb6c692cc07","keywords":null,"link":"/kultura/20191020_fotok_franciaorszag_magyar_kertesz_brassai","timestamp":"2019. október. 20. 20:00","title":"Előkerült André Kertész radiátora, közben pár francia fotográfusról kiderült, hogy magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]