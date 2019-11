Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már egyetlen Celsius-fokos emelkedés is 10 százalékkal növeli annak kockázatát, hogy valakit hat napon belül szélütés érjen.","shortLead":"Már egyetlen Celsius-fokos emelkedés is 10 százalékkal növeli annak kockázatát, hogy valakit hat napon belül szélütés...","id":"20191108_Kimutattak_a_felmelegedes_noveli_a_stroke_kockazatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7974104d-380b-40cc-b458-61487f999f8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_Kimutattak_a_felmelegedes_noveli_a_stroke_kockazatat","timestamp":"2019. november. 08. 19:23","title":"Kimutatták: a felmelegedés növeli a stroke kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c430eb-a60f-46b5-ac09-f518f29f8bf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem nagyon lehet vitatni majd a szabálytalankodást.","shortLead":"Nem nagyon lehet vitatni majd a szabálytalankodást.","id":"20191109_Video_Eleg_kemeny_manovert_vitt_vegig_a_sofor_egy_szekesfehervari_busszal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c430eb-a60f-46b5-ac09-f518f29f8bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54853f50-7b32-43d7-9dfc-377e40d18233","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Video_Eleg_kemeny_manovert_vitt_vegig_a_sofor_egy_szekesfehervari_busszal","timestamp":"2019. november. 09. 20:40","title":"Videó: Elég kemény manővert vitt végig a sofőr egy székesfehérvári busszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02aaffbd-fe70-4c7e-913b-581f95d40659","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tévé(zés) pozitív kulturális változást indított el az európai felhasználók körében, olvasható ki a Samsung új kutatásából. A felmérés, amelyet a vállalat 50 éves évfordulója alkalmából készített, azt mutatja, hogy a televízió fejlődése miként van hatással van az emberek mindennapi életére.","shortLead":"A tévé(zés) pozitív kulturális változást indított el az európai felhasználók körében, olvasható ki a Samsung új...","id":"20191109_samsung_tv_tevezes_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02aaffbd-fe70-4c7e-913b-581f95d40659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcd5c79-4215-424b-a772-cdbb630043f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_samsung_tv_tevezes_felmeres","timestamp":"2019. november. 09. 13:03","title":"Érdekes számokat közölt a tévékről és a nézőkről a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef74098-bd51-440c-9620-a0a1002c23eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ilyen alagutak akár 60 kilométer hosszúak is lehetnek.","shortLead":"Az ilyen alagutak akár 60 kilométer hosszúak is lehetnek.","id":"20191108_Lavaalagut_futott_egy_ferfi_kertje_alatt_es_persze_megtortent_a_baj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ef74098-bd51-440c-9620-a0a1002c23eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00df6f5-1d0d-41c7-b784-245cb8125688","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Lavaalagut_futott_egy_ferfi_kertje_alatt_es_persze_megtortent_a_baj","timestamp":"2019. november. 08. 13:25","title":"Láva fúrt alagutat egy férfi kertje alatt, és persze megtörtént a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi olyan súlyosan bántalmazta feleségét, hogy a nő belehalt sérüléseibe. Ezt követően az elkövető bement a rendőrségre és feladta magát.","shortLead":"A férfi olyan súlyosan bántalmazta feleségét, hogy a nő belehalt sérüléseibe. Ezt követően az elkövető bement...","id":"20191109_Orizetben_a_feleseget_megolo_tarnoki_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00d231c-02b8-406a-9bb6-2bfc15fe4ac4","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Orizetben_a_feleseget_megolo_tarnoki_ferfi","timestamp":"2019. november. 09. 11:21","title":"Őrizetben a feleségét megölő tárnoki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3734c0-ab6d-4c2c-81aa-c3605e8cce58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Monica és Chandler újra együtt! ","shortLead":"Monica és Chandler újra együtt! ","id":"20191108_Jobaratok_kozos_foto_Courteney_Cox_Matthew_Perry","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d3734c0-ab6d-4c2c-81aa-c3605e8cce58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a765c634-3241-4b94-b5a5-65dada30e753","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Jobaratok_kozos_foto_Courteney_Cox_Matthew_Perry","timestamp":"2019. november. 08. 11:32","title":"Csemege a rajongóknak: közös fotót készített Courteney Cox és Matthew Perry","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d57d89c-8db5-4beb-9ab8-f4730becb967","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Maradék valójában üzlet és múzeum, de egykori léte tovább kísért, nézhetünk bármilyen statisztikát, szinte mindegyiken éles határ húzódik a volt NDK és NSZK között.","shortLead":"Maradék valójában üzlet és múzeum, de egykori léte tovább kísért, nézhetünk bármilyen statisztikát, szinte mindegyiken...","id":"20191109_berlini_fal_nemetorszag_ketteosztottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d57d89c-8db5-4beb-9ab8-f4730becb967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370b0f5d-2054-4fd2-b904-59cea0040b4d","keywords":null,"link":"/360/20191109_berlini_fal_nemetorszag_ketteosztottsag","timestamp":"2019. november. 09. 08:15","title":"A 30 éve leomlott berlini fal még ott van, láthatóan és láthatatlanul is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Növekszik Trump kihívóinak száma. A demokraták közt is feltűnt egy milliárdos.","shortLead":"Növekszik Trump kihívóinak száma. A demokraták közt is feltűnt egy milliárdos.","id":"20191109_Michael_Bloomberg_hivatalosan_is_bejelentette_amerikai_elnok_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37927d13-b9d5-44f4-9b77-fb3f28df966b","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Michael_Bloomberg_hivatalosan_is_bejelentette_amerikai_elnok_lenne","timestamp":"2019. november. 09. 08:02","title":"Michael Bloomberg hivatalosan is bejelentette, amerikai elnök lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]