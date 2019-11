Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d02ea225-134e-446e-87b3-7f103e392690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a Microsoft megfogadja a kritikákat, amelyek eszközei javíthatóságával kapcsolatosak. Az iFixit csapata szétszedte a Surface Pro X-et (is), és meglepő eredményről számolhattak be.","shortLead":"Úgy tűnik, a Microsoft megfogadja a kritikákat, amelyek eszközei javíthatóságával kapcsolatosak. Az iFixit csapata...","id":"20191112_microsoft_surface_pro_x_tablet_ifixit_teardown_javithatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d02ea225-134e-446e-87b3-7f103e392690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8969b1-9db6-41e5-b8ba-673900b93688","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_microsoft_surface_pro_x_tablet_ifixit_teardown_javithatosag","timestamp":"2019. november. 12. 11:03","title":"Szétszedték a Microsoft erőgépét, és meglepődtek, mit találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e874574-59a0-4dac-a774-93775c719afd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon kínos műszaki baki miatt 25 percre elnémult a koncertje elején az Omega a pénteki Aréna-bulin. Kártérítési pert fontolgatnak.","shortLead":"Nagyon kínos műszaki baki miatt 25 percre elnémult a koncertje elején az Omega a pénteki Aréna-bulin. Kártérítési pert...","id":"20191111_Megvan_miert_nemult_el_az_Omega_az_Arenakoncerten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e874574-59a0-4dac-a774-93775c719afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbc8678-3c80-4cc1-a74f-75b46fbf6dc2","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_Megvan_miert_nemult_el_az_Omega_az_Arenakoncerten","timestamp":"2019. november. 11. 09:59","title":"Megvan, miért némult el az Omega az Aréna-koncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50ea61b-d4f4-4d2c-9c49-3cce74089623","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Álságos és felesleges adminisztrációról, állandó helyettesítésekről, megalázó helyzetekről számol be a magyartanárnő.","shortLead":"Álságos és felesleges adminisztrációról, állandó helyettesítésekről, megalázó helyzetekről számol be a magyartanárnő.","id":"20191112_Elkeseredett_nyilt_levelet_irt_egy_tanar_a_mindennapjairol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c50ea61b-d4f4-4d2c-9c49-3cce74089623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aebf2bd-7cdf-4811-ba76-fbf640a45ac9","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Elkeseredett_nyilt_levelet_irt_egy_tanar_a_mindennapjairol","timestamp":"2019. november. 12. 09:28","title":"Elkeseredett nyílt levelet írt egy tanár a mindennapjairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1d9828-e444-482a-9e2c-426a7bdb643d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Daimler szögletes vonalvezetésű ikonikus terepjárójával hamarosan teljesen hangtalanul is suhanhatunk. És a zöld rendszám is jár neki.","shortLead":"A Daimler szögletes vonalvezetésű ikonikus terepjárójával hamarosan teljesen hangtalanul is suhanhatunk. És a zöld...","id":"20191111_a_villanymustang_utan_valaki_meg_meglepodik_az_elektromos_gosztalyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d1d9828-e444-482a-9e2c-426a7bdb643d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a7e162-b1ea-4b98-9a53-259faf4464a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_a_villanymustang_utan_valaki_meg_meglepodik_az_elektromos_gosztalyon","timestamp":"2019. november. 11. 13:21","title":"A villany-Mustang után valaki még meglepődik az elektromos G osztályon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f38ce53-d585-4637-ab72-5e8b6486338d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új Mac Prót még júniusban, fejlesztői konferenciáján jelentette be az Apple, azonban eddig még nem került kereskedelmi forgalomba. Most viszont lefotózták valahol, vagy legalábbis egy olyan gépet, ami igencsak úgy néz ki, mint az Apple eddigi legnagyobb teljesítményű Mac-je.","shortLead":"Az új Mac Prót még júniusban, fejlesztői konferenciáján jelentette be az Apple, azonban eddig még nem került...","id":"20191111_calvin_harris_studioja_uj_apple_macbook_pro_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f38ce53-d585-4637-ab72-5e8b6486338d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e52568-59e6-4ba1-9ee7-79fe148fbe89","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_calvin_harris_studioja_uj_apple_macbook_pro_foto","timestamp":"2019. november. 11. 13:03","title":"Van, aki már használja a még meg sem jelent, sok millió forintos Mac Prót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár egyre kevesebb minisztériumi háttérintézmény van, a kormány meg tudta csinálni, hogy ezekben mégis egyre többen dolgozzanak 2010 óta.\r

\r

","shortLead":"Bár egyre kevesebb minisztériumi háttérintézmény van, a kormány meg tudta csinálni, hogy ezekben mégis egyre többen...","id":"20191111_Egyre_kisebb_megis_nagyobb_kesz_csoda_a_magyar_allami_fogyokura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f4e847-5524-4e52-8a48-e0ef98fb4de1","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Egyre_kisebb_megis_nagyobb_kesz_csoda_a_magyar_allami_fogyokura","timestamp":"2019. november. 11. 06:54","title":"Egyre kisebb, mégis nagyobb: kész csoda a magyar állami fogyókúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e259f5-b0cc-4fd8-a586-e0d4acefb6bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok szankciókat helyezett kilátásba Törökországgal szemben.","shortLead":"Az Egyesült Államok szankciókat helyezett kilátásba Törökországgal szemben.","id":"20191110_A_NATOban_nincs_helyuk_orosz_fegyverrendszereknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6e259f5-b0cc-4fd8-a586-e0d4acefb6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb15405-444d-4622-ba5f-1cdd8d5cf3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_A_NATOban_nincs_helyuk_orosz_fegyverrendszereknek","timestamp":"2019. november. 10. 22:05","title":"Amerikai üzenet a törököknek: \"A NATO-ban nincs helyük orosz fegyverrendszereknek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Egy kisgyereknek az otthona jelenti a világot, ezért megviselheti, ha nem láthatja többé. Ha gyerekünk szemével tekintünk a költözésre, sok mindent megtudunk, amivel segíthetünk neki hamarabb megszokni az új helyet.","shortLead":"Egy kisgyereknek az otthona jelenti a világot, ezért megviselheti, ha nem láthatja többé. Ha gyerekünk szemével...","id":"20191112_Tulelotippek_szuloknek_hogyan_magyarazzuk_el_a_gyereknek_a_koltozest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08950170-d6e5-4bd7-b98e-8a0234647c2d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191112_Tulelotippek_szuloknek_hogyan_magyarazzuk_el_a_gyereknek_a_koltozest","timestamp":"2019. november. 12. 14:15","title":"Túlélőtippek szülőknek: hogyan magyarázzuk el a gyereknek a költözést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]