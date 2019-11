Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec0ddb78-5970-4bce-9bab-47357e75b078","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Metoo-ügyben a szakma krémje szerinte \"kussol\", és nem csak fizikailag, verbálisan is folyik a bántalmazás a színházakban. Legújabb filmje szórakoztató rendszerkritika, október 23-án viszont Karácsony Gergellyel állt egy színpadon. Portréinterjú Nagy Zsolttal.","shortLead":"Metoo-ügyben a szakma krémje szerinte \"kussol\", és nem csak fizikailag, verbálisan is folyik a bántalmazás...","id":"201945_nagy_zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec0ddb78-5970-4bce-9bab-47357e75b078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a7c837-6106-4de9-a13e-05a527bd4da2","keywords":null,"link":"/360/201945_nagy_zsolt","timestamp":"2019. november. 13. 11:00","title":"Nagy Zsolt: \"Taccsra tesznek, ha ellenvéleményed van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lövéseket leadó katonát őrizetbe vették.","shortLead":"A lövéseket leadó katonát őrizetbe vették.","id":"20191113_Agyonlottek_egy_ferfit_a_libanoni_tunteteseken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065c1cb2-5486-4fc3-b6f2-75abba48e847","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Agyonlottek_egy_ferfit_a_libanoni_tunteteseken","timestamp":"2019. november. 13. 05:09","title":"Agyonlőttek egy férfit a libanoni tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516aa446-878b-4a5a-9847-1df48ecac6ed","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"A piacszerzés és a választékbővítés mellett mindenekelőtt az autóipar technológiai kihívásai sarkallták a két csoportot arra, hogy megpróbálják összekötni az életüket.","shortLead":"A piacszerzés és a választékbővítés mellett mindenekelőtt az autóipar technológiai kihívásai sarkallták a két csoportot...","id":"201945__fiatpeugeotfuzio__amerikai_hozomany__globalis_jatekos__hazassagi_szerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=516aa446-878b-4a5a-9847-1df48ecac6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d41042-a6ce-4ad4-ab26-18213661d0a5","keywords":null,"link":"/360/201945__fiatpeugeotfuzio__amerikai_hozomany__globalis_jatekos__hazassagi_szerzodes","timestamp":"2019. november. 12. 13:00","title":"Óriás születik: házasodik a Fiat és a Peugeot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem vártak tovább az OpenAI fejlesztői: mivel február óta semmi jelét nem látták annak, hogy bárki visszaélne az általuk készített algoritmussal, nyilvánossá tették az egészet.","shortLead":"Nem vártak tovább az OpenAI fejlesztői: mivel február óta semmi jelét nem látták annak, hogy bárki visszaélne...","id":"20191111_openai_mesterseges_intelligencia_alhir_gpt2_fake_news","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c6b30f-c895-486b-91dc-157473cb5219","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_openai_mesterseges_intelligencia_alhir_gpt2_fake_news","timestamp":"2019. november. 11. 15:03","title":"Nyilvánossá tették a mesterséges intelligenciát, ami csuklóból gyártja az álhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590735c8-992a-4842-b573-9c8d22aea679","c_author":"Darvas Adrienne","category":"elet","description":"Az első modern leszbikusként emlegetik Anne Listert, a 18-19. század fordulóján élt brit földbirtokosnőt, akinek kultúr- és nőtörténeti jelentősége ennél jóval több. A kimagasló intelligenciájú Lister ugyanis nem elégedett meg a társadalom által számára felkínált szerepekkel: anatómiát tanult, politizált, utazgatott, sikeresen üzletelt és udvarolt – a részleteket pedig naplóiban megörökítette. ","shortLead":"Az első modern leszbikusként emlegetik Anne Listert, a 18-19. század fordulóján élt brit földbirtokosnőt, akinek...","id":"20191112_Ezek_a_nok_megsem_eltek_annyira_szuzi_eletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=590735c8-992a-4842-b573-9c8d22aea679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fcdb8b-4354-4779-8258-e9c97692f540","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Ezek_a_nok_megsem_eltek_annyira_szuzi_eletet","timestamp":"2019. november. 12. 09:15","title":"Ezek a nők mégsem éltek annyira szűzi életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5709fc7-3977-4aa0-b5d0-8a458e661a62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakmai bírák és a közönség által legtöbb pontot elért játékok viselhetik az Ország Játéka 2019 címet és logót.","shortLead":"A szakmai bírák és a közönség által legtöbb pontot elért játékok viselhetik az Ország Játéka 2019 címet és logót.","id":"20191113_Megvannak_Magyarorszag_legjobb_jatekai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5709fc7-3977-4aa0-b5d0-8a458e661a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a07b147-5c5d-495a-ac4b-c8eedf7dc281","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Megvannak_Magyarorszag_legjobb_jatekai","timestamp":"2019. november. 13. 13:10","title":"Megvannak Magyarország legjobb játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb gazdaságvédelmi és a versenyképességet javító törvényjavaslatot nyújtott be a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Újabb gazdaságvédelmi és a versenyképességet javító törvényjavaslatot nyújtott be a Pénzügyminisztérium.","id":"20191112_jarulekmentesseg_dolgozo_nyugdijas_csaladi_kedvezmeny_gazdasagvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5fd7c0-c42b-413e-adb0-ac27f6ee1f2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_jarulekmentesseg_dolgozo_nyugdijas_csaladi_kedvezmeny_gazdasagvedelem","timestamp":"2019. november. 12. 20:10","title":"Minden dolgozó nyugdíjas járulékmentességet kap 2020-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b667fb0-07b8-4024-9292-195c0a25cc7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 még jó év lesz, de utána jelentős visszaesés lesz tapasztalható.","shortLead":"2019 még jó év lesz, de utána jelentős visszaesés lesz tapasztalható.","id":"20191111_nemet_auto_magyar_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b667fb0-07b8-4024-9292-195c0a25cc7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac7ba72-4785-4e04-9c81-e884cef7cf2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_nemet_auto_magyar_gazdasag","timestamp":"2019. november. 11. 15:42","title":"A német autóipar gyengélkedése a magyar gazdaságot is magával ránthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]