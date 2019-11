Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a2e8f1b-82cd-4fa9-b60b-f567db78f35d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tenger mélyében volt a földrengés epicentruma, de a szárazföldön is érezték. ","shortLead":"A tenger mélyében volt a földrengés epicentruma, de a szárazföldön is érezték. ","id":"20191114_Eros_foldrenges_volt_Indoneziaban_cunamiriadot_hirdettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a2e8f1b-82cd-4fa9-b60b-f567db78f35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a3d87d-bc9c-4603-982e-7a4efdb577e7","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_Eros_foldrenges_volt_Indoneziaban_cunamiriadot_hirdettek","timestamp":"2019. november. 14. 18:48","title":"7,4-es földrengés volt Indonéziában, cunamiriadót hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Károly herceget köszöntötték a fotóval a 71. születésnapján.","shortLead":"Károly herceget köszöntötték a fotóval a 71. születésnapján.","id":"20191115_Archierol_egy_eddig_nem_latott_kepet_tett_kozze_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8ebd8f-474c-4e43-9d70-0c36926a7b9a","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Archierol_egy_eddig_nem_latott_kepet_tett_kozze_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","timestamp":"2019. november. 15. 08:58","title":"Archie-ról egy eddig nem látott képet tett közzé Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91148008-d9ef-4ef1-8794-040d09c6e7ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 1000 főn elvégzett felmérés szerint igazi kutya- és cicabarát nemzet vagyunk: a magyarok fele tart otthon vagy kutyát vagy macskát, közel egynegyede pedig gazdája mindkét házi kedvencnek. A magyarok döntő többsége szerint kutyával és/vagy macskával teljes a család.","shortLead":"Egy 1000 főn elvégzett felmérés szerint igazi kutya- és cicabarát nemzet vagyunk: a magyarok fele tart otthon vagy...","id":"20191115_A_magyarok_donto_tobbsege_szerint_kutyaval_esvagy_macskaval_teljes_a_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91148008-d9ef-4ef1-8794-040d09c6e7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f064bf51-4a34-4d4d-b86e-d4e17614f054","keywords":null,"link":"/elet/20191115_A_magyarok_donto_tobbsege_szerint_kutyaval_esvagy_macskaval_teljes_a_csalad","timestamp":"2019. november. 15. 16:05","title":"A budapestiek egyharmada még az ágyába is beengedi házi kedvencét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"Csábráki Dávid, Bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"December végéig van lehetőségünk maximalizálni a nyugdíj-előtakarékossági formák után járó 20 százalékos állami támogatást. De több millió forintos pénzügyi előnyt jelenthet az is, ha a rendszeres megtakarításon felül egyszeri nagyobb összeget fizetünk be a számlára. ","shortLead":"December végéig van lehetőségünk maximalizálni a nyugdíj-előtakarékossági formák után járó 20 százalékos állami...","id":"20191115_Igy_maximalizald_a_nyugdijmegtakaritasodra_jaro_adojovairast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4f1411-27fc-4b23-8af0-2f9e97fad2ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Igy_maximalizald_a_nyugdijmegtakaritasodra_jaro_adojovairast","timestamp":"2019. november. 15. 06:15","title":"Így nyerheti a legtöbbet, ha év végéig befizet egy nagyobb összeget a nyugdíjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6945dc8-d54d-48fc-9b68-298fce098210","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Fideszben Rogán Antal feleségét hibáztatták a miniszter urizáló életmódja miatt, ám ő az egyik legnagyobb botrányából is a felesége háta mögé bújva keveredett ki. ","shortLead":"A Fideszben Rogán Antal feleségét hibáztatták a miniszter urizáló életmódja miatt, ám ő az egyik legnagyobb botrányából...","id":"20191115_rogan_antal_cecilia_valas_vagyon_urizalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6945dc8-d54d-48fc-9b68-298fce098210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986a827a-7b94-455d-8650-2751351e82bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_rogan_antal_cecilia_valas_vagyon_urizalas","timestamp":"2019. november. 15. 17:08","title":"Felesége miatt nem bukott meg Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Elfogyott a Bizottság türelme a britekkel szemben, Parragh is beleszólhat a kata átalakításába, és enyhébb idő lesz a hétvégén. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Elfogyott a Bizottság türelme a britekkel szemben, Parragh is beleszólhat a kata átalakításába, és enyhébb idő lesz...","id":"20191115_Radar_360_ellenzeki_osszezordules_Ferencvarosban_Gyurcsany_nyugtatgat_Czegledy_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30066ad8-171b-495d-938b-24d8a7c240cb","keywords":null,"link":"/360/20191115_Radar_360_ellenzeki_osszezordules_Ferencvarosban_Gyurcsany_nyugtatgat_Czegledy_miatt","timestamp":"2019. november. 15. 08:00","title":"Radar 360: ellenzéki összezördülés Ferencvárosban, Gyurcsány nyugtatgat Czeglédy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3fce52-12c3-4290-8239-bef7e304b10a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre gyakoribbak lesznek a Velencét elöntő árvizek, és a tervezett, ám kínos lassúsággal épülő gátrendszer sem lehet alkalmas arra, hogy megmentse a részben cölöpökön álló olaszországi várost.","shortLead":"Egyre gyakoribbak lesznek a Velencét elöntő árvizek, és a tervezett, ám kínos lassúsággal épülő gátrendszer sem lehet...","id":"20191116_Velencei_aradas__amikor_minden_rossz_osszejon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c3fce52-12c3-4290-8239-bef7e304b10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95e5f83-f3a5-498b-94b6-96b4b308c61c","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Velencei_aradas__amikor_minden_rossz_osszejon","timestamp":"2019. november. 16. 13:30","title":"Velence drámája: amikor minden rossz összejön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487cc56d-aaa4-4100-9a40-e962395c5a23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űrkutatás történetében először sikerült tudósoknak megmérni a marsi Gale-kráter felszíne fölötti légkört alkotó gázok szezonális változásait, ez az oxigén olyan mértékű szezonális ingadozásaira derített fényt, amelyre nem találnak magyarázatot semmilyen ismert kémiai folyamattal.","shortLead":"Az űrkutatás történetében először sikerült tudósoknak megmérni a marsi Gale-kráter felszíne fölötti légkört alkotó...","id":"20191116_marsi_legkor_szezonalisan_ingadozo_oxigenszintje_nasa_curiosity_szonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=487cc56d-aaa4-4100-9a40-e962395c5a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a9acff-2d34-4b5c-8d2f-7792ee4c72e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191116_marsi_legkor_szezonalisan_ingadozo_oxigenszintje_nasa_curiosity_szonda","timestamp":"2019. november. 16. 08:03","title":"Rejtély, hogy mi történik az oxigénnel a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]