Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20bdf70e-b8fd-4b5d-8e64-8287e9617977","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify olyan új alkalmazást készített a Magic Leap csodaszemüvegéhez, amellyel nagyon különleges módon lehet zenéket hallgatni. A felhasználó akár a falra is kivetítheti kedvenc albumját.","shortLead":"A Spotify olyan új alkalmazást készített a Magic Leap csodaszemüvegéhez, amellyel nagyon különleges módon lehet zenéket...","id":"20191115_spotify_magic_leap_ar_headset_zenehallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20bdf70e-b8fd-4b5d-8e64-8287e9617977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d6a88a-09f0-4fac-88b1-17ece0b85318","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_spotify_magic_leap_ar_headset_zenehallgatas","timestamp":"2019. november. 15. 12:03","title":"Összeállt a Spotify egy varázslatos céggel, az eredmény magáért beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf67ca4-216b-4354-9529-4f169e47206d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes a Népszavának azt mondta, a gesztus egy új politikai kultúra része.","shortLead":"Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes a Népszavának azt mondta, a gesztus egy új politikai kultúra része.","id":"20191116_Egy_normalis_demokraciaban_Tarlos_Istvannak_jar_az_emelt_vegkielegites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cf67ca4-216b-4354-9529-4f169e47206d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8260d58b-7116-4cdd-ba1a-e431341e558f","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Egy_normalis_demokraciaban_Tarlos_Istvannak_jar_az_emelt_vegkielegites","timestamp":"2019. november. 16. 09:40","title":"„Egy normális demokráciában Tarlós Istvánnak jár az emelt végkielégítés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Döntött a helyi választási bizottság.","shortLead":"Döntött a helyi választási bizottság.","id":"20191115_Megvan_az_idopontja_a_gyori_polgarmestervalasztasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cd5f7a-7c19-4b7f-9766-b743327797d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Megvan_az_idopontja_a_gyori_polgarmestervalasztasnak","timestamp":"2019. november. 15. 16:24","title":"Január 26-án választják meg Győrben Borkai utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d4d830-d788-4ea9-b570-3dd204bf9ec5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új gazdájára vár egy kompakt hókotróként is remekül funkcionáló japán terepjáró. ","shortLead":"Új gazdájára vár egy kompakt hókotróként is remekül funkcionáló japán terepjáró. ","id":"20191115_kivanja_a_havat_ez_az_eppen_elado_hernyotalpas_suzuki_jimny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52d4d830-d788-4ea9-b570-3dd204bf9ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05237402-32a5-4eab-aa96-a7ac6a9ff2cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_kivanja_a_havat_ez_az_eppen_elado_hernyotalpas_suzuki_jimny","timestamp":"2019. november. 15. 06:41","title":"Kívánja a havat ez az éppen eladó hernyótalpas Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már hét válogatott részvétele biztos a kontinenstornán.","shortLead":"Már hét válogatott részvétele biztos a kontinenstornán.","id":"20191114_Torokorszag_kijutott_az_Europabajnoksagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3587695-39ef-4bba-adf4-1e1cbfa1fcfe","keywords":null,"link":"/sport/20191114_Torokorszag_kijutott_az_Europabajnoksagra","timestamp":"2019. november. 14. 20:34","title":"Törökország kijutott az Európa-bajnokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bfc3ee-edd0-4ac4-973c-d63793ac09b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A modern kori német parlament történelmében először fordult elő, hogy egy bizottsági elnököt kizártak a testületből. Ez most az antiszemitizmussal vádolt Stephan Brandner esetében történt meg.","shortLead":"A modern kori német parlament történelmében először fordult elő, hogy egy bizottsági elnököt kizártak a testületből...","id":"20191114_Peldanelkuli_dontest_hozott_a_nemet_parlament_az_antiszemitizmussal_vadolt_AfDs_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51bfc3ee-edd0-4ac4-973c-d63793ac09b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c08b4e-de81-4708-8742-76e647bd7ed1","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_Peldanelkuli_dontest_hozott_a_nemet_parlament_az_antiszemitizmussal_vadolt_AfDs_ellen","timestamp":"2019. november. 14. 17:30","title":"Példa nélküli döntést hozott a német parlament az antiszemitizmussal vádolt AfD-s ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Az alakuló ülés után interjúztunk a politikussal.","shortLead":"Az alakuló ülés után interjúztunk a politikussal.","id":"20191114_Baranyi_szerint_politikai_hibat_kovettek_el_az_ot_tamogato_partok_az_alakulo_ules_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b260fd-21c5-434a-a503-b8c1867dcf6c","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Baranyi_szerint_politikai_hibat_kovettek_el_az_ot_tamogato_partok_az_alakulo_ules_elott","timestamp":"2019. november. 14. 21:25","title":"Baranyi szerint politikai hibát követtek el az őt támogató pártok az alakuló ülés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány szerint a személyes érdemek miatt kapott Czeglédy megbízatásokat, és az a legnagyobb bátorság, ha valaki ezt meglépi. ","shortLead":"Gyurcsány szerint a személyes érdemek miatt kapott Czeglédy megbízatásokat, és az a legnagyobb bátorság, ha valaki ezt...","id":"20191114_Gyurcsany_vedelmebe_vette_a_Czegledyszerzodeseket_es_a_XV_kerulti_polgarmester_fianak_kinevezeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3024537-cb14-414f-bd66-8915ec18c3c4","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Gyurcsany_vedelmebe_vette_a_Czegledyszerzodeseket_es_a_XV_kerulti_polgarmester_fianak_kinevezeset","timestamp":"2019. november. 14. 21:30","title":"Gyurcsány védelmébe vette a Czeglédy-szerződéseket és a XV. kerületi polgármester fiának kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]