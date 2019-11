Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fél év alatt több mint a duplájára nőtt a cégének az adóssága.","shortLead":"Fél év alatt több mint a duplájára nőtt a cégének az adóssága.","id":"20191118_Vajna_Timea_orokolt_egy_13_milliardos_adossagot_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddfcf34-4f72-4a23-8c0b-a6793d7604ea","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Vajna_Timea_orokolt_egy_13_milliardos_adossagot_is","timestamp":"2019. november. 18. 07:32","title":"Vajna Tímea örökölt egy 13 milliárdos adósságot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c5c810-bc94-4b68-afa7-90d2d133fd51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Puskás Aréna nyitómeccsén nem ment flottul a VIP-szektor ellenőrzése.","shortLead":"A Puskás Aréna nyitómeccsén nem ment flottul a VIP-szektor ellenőrzése.","id":"20191118_Csodot_mondott_a_biztonsagi_szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c5c810-bc94-4b68-afa7-90d2d133fd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1af63fe-e1ed-456b-9ccd-c61b29bd1f2b","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Csodot_mondott_a_biztonsagi_szolgalat","timestamp":"2019. november. 18. 13:35","title":"3000 forintos jeggyel lógtak be szurkolók a Puskás VIP-páholyába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22321df0-8ffa-4dac-a65c-3de5be4af9c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina a kerület közösségi oldalát is átvette, újra kommentelhetnek a kitiltott felhasználók is.","shortLead":"Baranyi Krisztina a kerület közösségi oldalát is átvette, újra kommentelhetnek a kitiltott felhasználók is.","id":"20191119_Maffia_tolvaj_lakasmutyi__ezeket_a_szavakat_blokkolta_Ferencvaros_volt_onkormanyzata_a_Facebookon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22321df0-8ffa-4dac-a65c-3de5be4af9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e49639-31b4-4638-bfa5-41a44442d44d","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Maffia_tolvaj_lakasmutyi__ezeket_a_szavakat_blokkolta_Ferencvaros_volt_onkormanyzata_a_Facebookon","timestamp":"2019. november. 19. 09:22","title":"Maffia, tolvaj, lakásmutyi – ezeket a szavakat blokkolta Ferencváros volt fideszes önkormányzata a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191117_Igy_kezdodnek_a_hatoslotto_szamai_345","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf2140a-a759-45f1-9bdb-f8b22504803c","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Igy_kezdodnek_a_hatoslotto_szamai_345","timestamp":"2019. november. 17. 18:13","title":"Így kezdődnek a hatoslottó számai: 3, 4, 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október végéig 15 rendkívüli kihűléses eset történt Magyarországon.","shortLead":"Október végéig 15 rendkívüli kihűléses eset történt Magyarországon.","id":"20191119_Tizenoten_fagytak_meg_oktober_vegeig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7a3aa4-a1f3-434a-9767-2c8e0dc4811e","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Tizenoten_fagytak_meg_oktober_vegeig","timestamp":"2019. november. 19. 08:26","title":"Több tízmillióból fejleszti Budapest az éjjeli menedékhelyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b57b60-b784-4fc2-9623-88fd38ff3304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik érintett gyerek anyja szerint a testnevelőtanár arra szólította fel a többi diákot, hogy \"rendezzék le\" a fiát.","shortLead":"Az egyik érintett gyerek anyja szerint a testnevelőtanár arra szólította fel a többi diákot, hogy \"rendezzék le\" a fiát.","id":"20191118_testnevelo_balatonkenese_iskola_szuloi_panasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6b57b60-b784-4fc2-9623-88fd38ff3304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e6e15d-0267-4a75-83a6-bc380c56b6ad","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_testnevelo_balatonkenese_iskola_szuloi_panasz","timestamp":"2019. november. 18. 21:24","title":"Verekedésre felbujtással, zaklatással vádoltak meg egy testnevelőt, elküldte az iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11462d4-ace1-4bed-858b-01bfa7b355f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Januártól több országban nem lesz elérhető a Cortana digitális asszisztens androidos és iOS-es változata.","shortLead":"Januártól több országban nem lesz elérhető a Cortana digitális asszisztens androidos és iOS-es változata.","id":"20191117_Visszavonul_vetelytarsai_territoriumarol_a_Microsoft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f11462d4-ace1-4bed-858b-01bfa7b355f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632afa62-0d53-4c8c-8bb5-48016a15a1b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Visszavonul_vetelytarsai_territoriumarol_a_Microsoft","timestamp":"2019. november. 17. 14:45","title":"Visszavonul vetélytársai territóriumáról a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd233468-8ad3-4028-be87-074d7dc05fb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Asztalok és székek egyáltalán nincsenek a hagyományos eladótér nélküli ausztráliai gyorsbüfében. ","shortLead":"Asztalok és székek egyáltalán nincsenek a hagyományos eladótér nélküli ausztráliai gyorsbüfében. ","id":"20191118_csak_autosokat_szolgal_ki_a_szupergyors_uj_kfc_etterem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd233468-8ad3-4028-be87-074d7dc05fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fada9a8f-6fe2-4828-ae0d-876886f05fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_csak_autosokat_szolgal_ki_a_szupergyors_uj_kfc_etterem","timestamp":"2019. november. 18. 11:21","title":"A KFC új étterme már csak autósokat szolgál ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]