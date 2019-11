Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2394818b-c6cc-4320-85c9-04bd5fedad1b","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A dél-koreai nagyvállalat elektronikai részlege fél évszázada kezdte meg működését, hazánkba pedig kereken 30 évvel ezelőtt érkezett. Összeállításunkban a Samsung Electronics történetének meghatározó mérföldköveit mutatjuk be a dicső múlttól az izgalmas jövőig. ","shortLead":"A dél-koreai nagyvállalat elektronikai részlege fél évszázada kezdte meg működését, hazánkba pedig kereken 30 évvel...","id":"samsungbch_20191119_samsung_tortenet_50_eves_30_eves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2394818b-c6cc-4320-85c9-04bd5fedad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75f746e-c807-4b06-9ea5-0bfe2e0dbb0b","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20191119_samsung_tortenet_50_eves_30_eves","timestamp":"2019. november. 19. 17:30","title":"Tudta, hogy eredetileg szárított halat árult a Samsung? – 50 év története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"cb4dbc50-5709-4c1c-8367-ffa7f079b97b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az O.MG Cable ugyanúgy néz ki, mint az Apple Lightning-csatlakozója, de ezt nem kizárólag adatok továbbítására vagy a telefon töltésére lehet használni. Egy miniatűr adó-vevőt is rejt, amelyre a kiberbűnözők távolról felcsatlakozhatnak. A kábelt nemrég kezdték gyártani.","shortLead":"Az O.MG Cable ugyanúgy néz ki, mint az Apple Lightning-csatlakozója, de ezt nem kizárólag adatok továbbítására vagy...","id":"20191119_hacker_omg_cables_lightning_csatlakozo_kabel_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb4dbc50-5709-4c1c-8367-ffa7f079b97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700fc208-3676-4c37-bbdd-5e95f35278c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_hacker_omg_cables_lightning_csatlakozo_kabel_iphone","timestamp":"2019. november. 19. 11:33","title":"Tömeggyártásba került a kábel, amellyel bármelyik számítógépről adatok lophatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55340a00-d783-4018-961c-b2fac3590c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem változott az alapkamat.","shortLead":"Nem változott az alapkamat.","id":"20191119_mnb_kamatdontes_alapkamat_forintarfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55340a00-d783-4018-961c-b2fac3590c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b050fc5-95a3-4883-9250-cfa1bb34f203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_mnb_kamatdontes_alapkamat_forintarfolyam","timestamp":"2019. november. 19. 15:59","title":"Matolcsyékat nem zavarja a 334 forintos euró, azt is elmondták, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922bd564-844d-4bb0-83ec-f1cf88931dfa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai, súlyos ideg- és izomrendszeri betegségben szenvedő Nash Stinemannek két évet sem jósoltak az orvosok, mégis a kisfiú a hétvégén ünnepelhette meg a 3. születésnapját. A környékbéliek összefogtak, és egy parádés felvonulást tartottak ez alkalomból. ","shortLead":"Az amerikai, súlyos ideg- és izomrendszeri betegségben szenvedő Nash Stinemannek két évet sem jósoltak az orvosok...","id":"20191119_Osszefogott_a_kornyek_az_izomsorvadasos_kisfiuert_paradeval_unnepeltek_meg_a_szuletesnapjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=922bd564-844d-4bb0-83ec-f1cf88931dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44c61be-b21e-4430-bba4-e4c7455243b1","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Osszefogott_a_kornyek_az_izomsorvadasos_kisfiuert_paradeval_unnepeltek_meg_a_szuletesnapjat","timestamp":"2019. november. 19. 10:17","title":"Összefogott a környék az izomsorvadásos kisfiúért, parádéval ünnepelték meg a születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyre többen vannak ezen a véleményen, ahogy ez a Bloomberg Business Weekből kiderül, mert Trump elnök épp azt nem érte el, amit állítólag szándékozott. Azonkívül ugyanott tart most, mint a háborúskodás kezdetén, csak közben komoly veszteségeket szenvedett el mindkét fél.","shortLead":"Egyre többen vannak ezen a véleményen, ahogy ez a Bloomberg Business Weekből kiderül, mert Trump elnök épp azt nem érte...","id":"20191119_Elveszitette_az_ertelmet_Trump_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf7e3de-1aca-4fee-a8ec-1ad023638639","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Elveszitette_az_ertelmet_Trump_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruja","timestamp":"2019. november. 19. 15:33","title":"Elveszítette az értelmét Trump Kína elleni kereskedelmi háborúja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85db4e2b-94fd-4d0e-83fb-3f1e771efce1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mindeddig nem igazán figyeltek fel erre a következményre.","shortLead":"Mindeddig nem igazán figyeltek fel erre a következményre.","id":"20191120_A_kamaszkori_durvulasnak_van_egy_kulonlegesen_pozitiv_hozadeka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85db4e2b-94fd-4d0e-83fb-3f1e771efce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce67e026-49c5-4ab2-8611-9b010407312b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191120_A_kamaszkori_durvulasnak_van_egy_kulonlegesen_pozitiv_hozadeka","timestamp":"2019. november. 20. 07:20","title":"A kamaszkori durvulásnak van egy különlegesen pozitív hozadéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22321df0-8ffa-4dac-a65c-3de5be4af9c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina a kerület közösségi oldalát is átvette, újra kommentelhetnek a kitiltott felhasználók is.","shortLead":"Baranyi Krisztina a kerület közösségi oldalát is átvette, újra kommentelhetnek a kitiltott felhasználók is.","id":"20191119_Maffia_tolvaj_lakasmutyi__ezeket_a_szavakat_blokkolta_Ferencvaros_volt_onkormanyzata_a_Facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22321df0-8ffa-4dac-a65c-3de5be4af9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e49639-31b4-4638-bfa5-41a44442d44d","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Maffia_tolvaj_lakasmutyi__ezeket_a_szavakat_blokkolta_Ferencvaros_volt_onkormanyzata_a_Facebookon","timestamp":"2019. november. 19. 09:22","title":"Maffia, tolvaj, lakásmutyi – ezeket a szavakat blokkolta Ferencváros volt fideszes önkormányzata a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890dc955-4a7e-472e-b671-17ae6618568a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai fogyasztók körében végzett új kutatás szerint a vezeték nélküli fülhallgató az egyik leginkább vágyott ajándék karácsonykor. Bár a kutatás a tengerentúlon készült, eredménye a jellemzően onnan átszivárgó itthoni trendekről is elárul valamit.","shortLead":"Egy amerikai fogyasztók körében végzett új kutatás szerint a vezeték nélküli fülhallgató az egyik leginkább vágyott...","id":"20191119_top_karacsonyi_ajandek_2019_apple_airpods_online_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=890dc955-4a7e-472e-b671-17ae6618568a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66389d83-9cee-414d-9f40-233fbef2463b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_top_karacsonyi_ajandek_2019_apple_airpods_online_vasarlas","timestamp":"2019. november. 19. 14:03","title":"Ez lenne az idei karácsony slágerajándéka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]