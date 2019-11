Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7462c91b-e64e-48b1-adf3-7531f8c9cb90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kapával ment szarvasgombát keresni, több fehér madársisakot is elpusztított.","shortLead":"Kapával ment szarvasgombát keresni, több fehér madársisakot is elpusztított.","id":"20191119_Karteritest_kell_fizetnie_egy_ferfinak_vedett_viragok_elpusztitasaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7462c91b-e64e-48b1-adf3-7531f8c9cb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b83d364-4efe-4d18-9579-43e2f409ca02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Karteritest_kell_fizetnie_egy_ferfinak_vedett_viragok_elpusztitasaert","timestamp":"2019. november. 19. 11:34","title":"Kártérítést kell fizetnie egy férfinak védett virágok elpusztításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb400590-828b-465a-9376-69dbebe9bb23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem ez az első alkalom.","shortLead":"Nem ez az első alkalom.","id":"20191119_Janet_Jackson_csunyan_cserbenhagyta_a_rajongoit_tomegesen_hagytak_ott_a_koncertet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb400590-828b-465a-9376-69dbebe9bb23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a07f73-b87e-48fe-9f10-12d55d1b64ef","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Janet_Jackson_csunyan_cserbenhagyta_a_rajongoit_tomegesen_hagytak_ott_a_koncertet","timestamp":"2019. november. 19. 11:25","title":"Janet Jackson csúnyán cserbenhagyta a rajongóit, tömegesen hagyták ott a koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0089072c-3492-4a23-8a6d-11ab927a9bb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fotós eleinte úgy gondolta, a nagymacska fog veszíteni, aztán fordult a kocka.","shortLead":"A fotós eleinte úgy gondolta, a nagymacska fog veszíteni, aztán fordult a kocka.","id":"20191119_Moho_piton_tamadt_egy_leopardra__nem_kellett_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0089072c-3492-4a23-8a6d-11ab927a9bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0968d076-0811-4b33-8e19-ed8f7c60a1c8","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Moho_piton_tamadt_egy_leopardra__nem_kellett_volna","timestamp":"2019. november. 19. 12:17","title":"Mohó piton támadt egy leopárdra – nem kellett volna (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"6,1-es fokozatú földrengés volt Laosz és Thaiföld határtérségében csütörtök reggel. Áldozatokról vagy károkról nem szólnak az első jelentések.\r

","shortLead":"6,1-es fokozatú földrengés volt Laosz és Thaiföld határtérségében csütörtök reggel. Áldozatokról vagy károkról nem...","id":"20191121_foldrenges_laosz_thaifold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ab54c3-b228-4ecd-991e-faea9a522f6a","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_foldrenges_laosz_thaifold","timestamp":"2019. november. 21. 06:11","title":"Erős földrengés rázta meg Laoszt és Thaiföldet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jancsó Miklós és Nagy Zoltán segíti első számú magyar férfi teniszezőt.","shortLead":"Jancsó Miklós és Nagy Zoltán segíti első számú magyar férfi teniszezőt.","id":"20191119_Fucsovics_edzot_valtott_magyar_parossal_folytatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f611687-ff34-4025-b384-a9db3285c3c5","keywords":null,"link":"/sport/20191119_Fucsovics_edzot_valtott_magyar_parossal_folytatja","timestamp":"2019. november. 19. 13:47","title":"Fucsovics edzőt váltott, magyar párossal folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az FTC Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál az egyik tulajdonosa annak a reklámügynökségnek, amelyik a Puskás Aréna avatójára készült imázsfilmet gyártotta.","shortLead":"Az FTC Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál az egyik tulajdonosa annak a reklámügynökségnek, amelyik a Puskás Aréna...","id":"20191119_Az_FTC_vezerigazgatojanak_a_cege_csinalta_a_filmet_amin_Orban_kirugja_a_labdat_a_Karmelita_Kolostorbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e408f884-03b2-4317-93be-69c2b1a1bc1c","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Az_FTC_vezerigazgatojanak_a_cege_csinalta_a_filmet_amin_Orban_kirugja_a_labdat_a_Karmelita_Kolostorbol","timestamp":"2019. november. 19. 19:54","title":"Az FTC vezérigazgatójának a cége készítette a filmet, amin Orbán kirúgja a labdát a Karmelita Kolostorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc00d37a-0151-4ea7-9706-a6514a80a5f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK volt vezérigazgatója szerint utódja kötött rossz szerződést a kivitelezővel.","shortLead":"A BKK volt vezérigazgatója szerint utódja kötött rossz szerződést a kivitelezővel.","id":"20191119_Vitezy_Daboczi_elektronikus_jegyrendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc00d37a-0151-4ea7-9706-a6514a80a5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb74b84f-65c6-4638-8939-662dab0c5595","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Vitezy_Daboczi_elektronikus_jegyrendszer","timestamp":"2019. november. 19. 13:14","title":"Vitézy utódjára tolja a félresikerült elektronikus jegyrendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8596dc-5b26-4691-b0cc-ba594458139a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A családok átlagosan 46 760 forintot költenek karácsonyi ajándékokra, ennek felét online. Minden huszadik ember 100 ezer forint felett vásárol be – ez derült ki a Vatera friss felméréséből.","shortLead":"A családok átlagosan 46 760 forintot költenek karácsonyi ajándékokra, ennek felét online. Minden huszadik ember 100...","id":"20191119_Majd_50_ezret_koltenek_a_csaladok_karacsonykor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a8596dc-5b26-4691-b0cc-ba594458139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ecdec5-578a-494b-b61d-f6222de68842","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Majd_50_ezret_koltenek_a_csaladok_karacsonykor","timestamp":"2019. november. 19. 14:51","title":"Közel 50 ezer forintot költenek a családok karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]