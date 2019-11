Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"A hazai nevelési gyakorlat a középkori minősítő-büntető szemléletben ragadt meg, és egyelőre képtelen továbblépni, aminek súlyos társadalmi következményei vannak. A minősítésben, büntetésben felnövekedett nemzedékek nemcsak ezt a szemléletet adják tovább, hanem ennek a következményeit is: a szorongást, agressziót, sumákolást, képmutatást, hárítást, és mindent, ami a minősítés és a büntetés hatása.","shortLead":"A hazai nevelési gyakorlat a középkori minősítő-büntető szemléletben ragadt meg, és egyelőre képtelen továbblépni...","id":"20191125_Gyarmathy_Eva_Buntetes_el_nem_kovetett_bunokert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dffc5bd-de77-4865-9484-3efbc39dd1a5","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Gyarmathy_Eva_Buntetes_el_nem_kovetett_bunokert","timestamp":"2019. november. 25. 10:55","title":"Gyarmathy Éva: Büntetés el nem követett bűnökért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a15f935-68e2-4fae-9e12-201d401ddb8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három nő holttestét a tengerből emelték ki, további két halottat pedig a hullámok vetettek partra a dél-olaszországi Lampedusa szigeténél felborult mingránshajóról, amelynek 149 utasát sikerült megmenteni – jelentette az olasz parti őrség vasárnap.\r

","shortLead":"Három nő holttestét a tengerből emelték ki, további két halottat pedig a hullámok vetettek partra a dél-olaszországi...","id":"20191124_Ot_no_holttestet_talaltak_meg_a_Lampedusanal_tortent_hajoszerencsetlenseg_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a15f935-68e2-4fae-9e12-201d401ddb8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0e2d5a-1682-4865-9ba3-5649ac0c85d2","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_Ot_no_holttestet_talaltak_meg_a_Lampedusanal_tortent_hajoszerencsetlenseg_utan","timestamp":"2019. november. 24. 17:15","title":"Öt nő holttestét találták meg a Lampedusánál történt hajószerencsétlenség után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6fd661-00b4-4427-91e7-f33129bb197f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc már biztosan nyer azon, hogy rövid időre a Mátrai Erőmű tulajdonosa lett; egy ország van, amely többet költ a foci-Eb-re, mint mi, és már biztosan nem jut ki; zöld utat kapott a magyar uniós biztosjelölt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Mészáros Lőrinc már biztosan nyer azon, hogy rövid időre a Mátrai Erőmű tulajdonosa lett; egy ország van, amely többet...","id":"20191124_Es_akkor_matrai_eromu_foci_varhelyi_lakhatas_falvak_szeged","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c6fd661-00b4-4427-91e7-f33129bb197f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87dd639d-2b1c-4c49-ac3f-f80a063f1c75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Es_akkor_matrai_eromu_foci_varhelyi_lakhatas_falvak_szeged","timestamp":"2019. november. 24. 07:00","title":"És akkor kiderült, ki bukik a legnagyobbat a foci Eb-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boldog István posztja mellett más témában is előkerültek hétfőn a szexuális bűncselekmények a Parlamentben. ","shortLead":"Boldog István posztja mellett más témában is előkerültek hétfőn a szexuális bűncselekmények a Parlamentben. ","id":"20191125_Kasztralna_a_visszaeso_pedofilokat_a_fideszes_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcb1fb4-dceb-48c1-862d-35a0b1f04bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Kasztralna_a_visszaeso_pedofilokat_a_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. november. 25. 13:21","title":"Kasztrálná a visszaeső pedofilokat a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Érzékeny, mert bizalomra épül az írók, költők és a szerkesztőik közötti kapcsolat, amelyben a javítható hibák helyesbítése, az ismétlések kiszűrése a legkevesebb. Ha nincs bizalom, nincs közös munka.","shortLead":"Érzékeny, mert bizalomra épül az írók, költők és a szerkesztőik közötti kapcsolat, amelyben a javítható hibák...","id":"201947__irok_es_lektoraik__szoveglovaglas__irodalmi_hattermunka__fuggo_kapcsolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a1d8a8-cdd1-4162-9969-adf9b1afdb7c","keywords":null,"link":"/360/201947__irok_es_lektoraik__szoveglovaglas__irodalmi_hattermunka__fuggo_kapcsolat","timestamp":"2019. november. 25. 15:00","title":"A jó lektorok valójában a szerzőt szerkesztik, de ennek nem szabad látszódnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a157456-e259-4561-9c08-f2cd175db7b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan májusban, a győzelem napi megemlékezésre utazik Moszkvába. Idén Putyin jött Magyarországra, így jövőre Orbán megy Oroszországba. Így jön ki a sorminta.","shortLead":"Várhatóan májusban, a győzelem napi megemlékezésre utazik Moszkvába. Idén Putyin jött Magyarországra, így jövőre Orbán...","id":"20191125_Szijjarto_Orban_Viktor_Moszkvaba_megy_jovore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a157456-e259-4561-9c08-f2cd175db7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abef89f7-e3b0-441d-936c-fe946cc748cb","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Szijjarto_Orban_Viktor_Moszkvaba_megy_jovore","timestamp":"2019. november. 25. 10:43","title":"Orbán Viktor Moszkvába megy jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordszintűre emelkedett a légköri szén-dioxid-koncentráció 2018-ban az ENSZ új jelentése szerint. Utoljára hasonló szén-dioxid-érték több millió éve lehetett.","shortLead":"Rekordszintűre emelkedett a légköri szén-dioxid-koncentráció 2018-ban az ENSZ új jelentése szerint. Utoljára hasonló...","id":"20191125_szen_dioxid_kibocsatas_ensz_meteorologiai_vilagszervezet_uveghazhatasu_gaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01121ba6-6086-4e56-9824-a9ec2d7800a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_szen_dioxid_kibocsatas_ensz_meteorologiai_vilagszervezet_uveghazhatasu_gaz","timestamp":"2019. november. 25. 17:03","title":"Elkeserítő a helyzet, sosem volt még ennyi szén-dioxid a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók a mai naptól gyorsan és könnyen küldhetnek egymásnak kisebb-nagyobb összegeket a Viber alkalmazáson belül elérhető, magyar fejlesztésű szolgáltatás segítségével – adta hírül a Mastercard.","shortLead":"A felhasználók a mai naptól gyorsan és könnyen küldhetnek egymásnak kisebb-nagyobb összegeket a Viber alkalmazáson...","id":"20191125_penzkuldes_viber_moneytou_mastercard_arak_dijak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d92ef1d-34cf-4d91-acb0-09e223ff68c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_penzkuldes_viber_moneytou_mastercard_arak_dijak","timestamp":"2019. november. 25. 11:03","title":"Ma bekapcsolták a Viber új funkcióját, csak magyarok használhatják a pénzküldést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]