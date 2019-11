Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06252f07-c198-4619-ac8c-631c7a096278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kibervédelmi Intézete szerint kellő körültekintéssel megúszható, hogy az internetes csalók áldozatává váljunk.","shortLead":"A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kibervédelmi Intézete szerint kellő körültekintéssel megúszható, hogy az internetes...","id":"20191129_black_friday_learazas_akcio_kiberbiztonsag_kibervedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06252f07-c198-4619-ac8c-631c7a096278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0588f644-4c75-4530-b379-97e987e7a9ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_black_friday_learazas_akcio_kiberbiztonsag_kibervedelem","timestamp":"2019. november. 29. 09:33","title":"5 tipp, hogy átverés nélkül ússzuk meg a Black Fridayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szomorú nap a mai: az Apple vezető dizájnere immár hivatalosan sem a cég alkalmazottja. Ive fényképe eltűnt az Apple oldaláról.","shortLead":"Szomorú nap a mai: az Apple vezető dizájnere immár hivatalosan sem a cég alkalmazottja. Ive fényképe eltűnt az Apple...","id":"20191128_apple_jony_ive_dizajner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb09303-a14f-40b4-aae4-7fdb0427a2a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_apple_jony_ive_dizajner","timestamp":"2019. november. 28. 11:33","title":"Az Apple hivatalosan is elvesztette dizájnerét, Jony Ive-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5702c3b9-181a-43e0-9d77-4e4d58ac0c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vissza kellene szereznie a fiatalokat a kormánypártnak.","shortLead":"Vissza kellene szereznie a fiatalokat a kormánypártnak.","id":"20191129_Illes_Boglarka_lehet_a_Fidelitas_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5702c3b9-181a-43e0-9d77-4e4d58ac0c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cb8c0e-da13-44b6-a90e-ee09086f96d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Illes_Boglarka_lehet_a_Fidelitas_elnoke","timestamp":"2019. november. 29. 07:45","title":"Illés Boglárka lehet a Fidelitas elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt nem árulta el, hogy mi történt vele, bár korábban a térdével voltak problémák.","shortLead":"Azt nem árulta el, hogy mi történt vele, bár korábban a térdével voltak problémák.","id":"20191128_Olyan_eros_fajdalmai_vannak_Madonnanak_hogy_le_kellett_mondania_harom_koncertjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c78f069-2315-4819-b578-69d659a63546","keywords":null,"link":"/kultura/20191128_Olyan_eros_fajdalmai_vannak_Madonnanak_hogy_le_kellett_mondania_harom_koncertjet","timestamp":"2019. november. 28. 15:31","title":"Olyan erős fájdalmai vannak Madonnának, hogy le kellett mondania három koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1305d83-83ad-44bd-88de-49d96684dfb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghatározott óraszámú működési idő után felmondják a szolgálatot a Hewlett Packard által gyártott egyes SSD meghajtók, és végleg elvesznek róluk az adatok. Ez különösen kellemetlen helyzeteket teremthet a probléma által érintett üzleti ügyfélkörben. Aki nem szeretné ezt kockáztatni, azonnal telepítsen egy firmware-frissítést – javasolja a gyártó.","shortLead":"Meghatározott óraszámú működési idő után felmondják a szolgálatot a Hewlett Packard által gyártott egyes SSD meghajtók...","id":"20191129_hpe_sas_ssd_firmware_frissites_adatvesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1305d83-83ad-44bd-88de-49d96684dfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463bd531-3b92-4416-90da-86763f5d0760","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_hpe_sas_ssd_firmware_frissites_adatvesztes","timestamp":"2019. november. 29. 10:03","title":"Végzetes hibát találtak több SSD-ben: 32 768 órányi működés után minden adat törlődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff51f4d-565b-469d-8b9b-77c706f93795","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kicsit perspektívát váltunk, és máris új értelmet nyer a mai költekezés.","shortLead":"Kicsit perspektívát váltunk, és máris új értelmet nyer a mai költekezés.","id":"20191129_Egy_Black_Friday_amely_eleteket_menthet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ff51f4d-565b-469d-8b9b-77c706f93795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f24d9e-4e6f-49cf-9bb7-dfbdddd833e8","keywords":null,"link":"/elet/20191129_Egy_Black_Friday_amely_eleteket_menthet","timestamp":"2019. november. 29. 09:22","title":"Egy Black Friday, amely életeket menthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csütörtöki történelmi mélypont után most korrigál az árfolyam.","shortLead":"A csütörtöki történelmi mélypont után most korrigál az árfolyam.","id":"20191129_Erosodik_a_forint_mar_csak_333_forintba_kerul_egy_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e7c0cd-0129-4ae8-aefe-da17983d2825","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Erosodik_a_forint_mar_csak_333_forintba_kerul_egy_euro","timestamp":"2019. november. 29. 12:10","title":"Erősödik a forint, már csak 333 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3e2cc7-96e8-4373-b096-200ae73e562f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az első hírek szerint a sofőr túl gyorsan ment.","shortLead":"Az első hírek szerint a sofőr túl gyorsan ment.","id":"20191128_peru_iskolas_busz_szakadek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd3e2cc7-96e8-4373-b096-200ae73e562f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12eb783-4875-44b2-85ec-33d1762697f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_peru_iskolas_busz_szakadek","timestamp":"2019. november. 28. 07:12","title":"Szakadékba zuhant egy iskolai busz Peruban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]