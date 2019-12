Kulka János újra énekel, ráadásul Koncz Zsuzsával - videó

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2053cb49-3ffa-4323-8c30-dd604b623f9f","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Sportos és elegáns, színes és extravagáns, könnyed és mutatós. Más-más stílust képvisel a három fiatal magyar cipőtervező, ám a szándékuk ugyanaz: a fenntartható lábnyom. ","shortLead":"Sportos és elegáns, színes és extravagáns, könnyed és mutatós. Más-más stílust képvisel a három fiatal magyar...","id":"201949__magyar_cipodizajnerek__sajatmarkaepites__zoldre_valtas__konnyen_viselik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2053cb49-3ffa-4323-8c30-dd604b623f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e428cda-4328-4cc4-a6f3-181ff71a1c56","keywords":null,"link":"/360/201949__magyar_cipodizajnerek__sajatmarkaepites__zoldre_valtas__konnyen_viselik","timestamp":"2019. december. 13. 19:00","title":"Ananászlevélből divatos lábbeli - a fenntarthatóság jegyében készül a magyar dizájnercipő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kávéra és teára 15 millió forintot költött a korábbi újpesti önkormányzat.","shortLead":"Csak kávéra és teára 15 millió forintot költött a korábbi újpesti önkormányzat.","id":"20191214_Szazmillio_forintert_vettek_ajandekot_a_nyugdijasoknak_Wintermantel_Zsoltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e05dca-ffd9-4a5a-afc4-65938cbeb325","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Szazmillio_forintert_vettek_ajandekot_a_nyugdijasoknak_Wintermantel_Zsoltek","timestamp":"2019. december. 14. 15:51","title":"Százmillió forintért vettek ajándékokat a nyugdíjasoknak Újpesten a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0a7d62-3804-473d-83a4-38adc49d254c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alberto Fernández politikai csillaga a Kirchnerek alatt kezdett emelkedni, aztán összevesztek, de most megint ők nyúltak a hóna alá. ","shortLead":"Alberto Fernández politikai csillaga a Kirchnerek alatt kezdett emelkedni, aztán összevesztek, de most megint ők...","id":"201950_alberto_fernandez_argentinelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0a7d62-3804-473d-83a4-38adc49d254c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686f9d80-f09c-45bf-9633-bf8f167af494","keywords":null,"link":"/360/201950_alberto_fernandez_argentinelnok","timestamp":"2019. december. 15. 13:00","title":"A rockrajongó új argentin elnökről nem sokan hiszik el, hogy nem báb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc37b4ec-9cf2-42e3-bc44-e9bb0e9efecf","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Még mindig jó befektetés az ingatlan, de azért alaposan meg kell fontolni, hol és mibe teszi az ember a pénzét. Olykor jobban megérheti államkötvényt venni.","shortLead":"Még mindig jó befektetés az ingatlan, de azért alaposan meg kell fontolni, hol és mibe teszi az ember a pénzét. Olykor...","id":"201950__ingatlanpiac__hozamvadaszat__csabito_map__novekvo_kiadasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc37b4ec-9cf2-42e3-bc44-e9bb0e9efecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87988592-c842-476d-b4bd-7d4271ee4270","keywords":null,"link":"/360/201950__ingatlanpiac__hozamvadaszat__csabito_map__novekvo_kiadasok","timestamp":"2019. december. 14. 12:00","title":"Ezekben a városokban érdemes most lakást venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191215_windows_10_kotelezo_frissites_mergezo_illoolajok_eltunt_chilei_repulogep_iot_eszkozok_fbi_apple_watch_szivritmuszavar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc3d328-5e19-4fc5-8e6d-6b7e7f46f4ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_windows_10_kotelezo_frissites_mergezo_illoolajok_eltunt_chilei_repulogep_iot_eszkozok_fbi_apple_watch_szivritmuszavar","timestamp":"2019. december. 15. 12:03","title":"Ez történt: a Microsoft belengette az erőből frissítést a Windows 10-et futtató gépekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a7665b-0b53-49c5-9ceb-f9404b92993f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyiptomi csatár két szép gólt szerzett a Watford ellen, a második az év legszebbjének is elmenne.","shortLead":"Az egyiptomi csatár két szép gólt szerzett a Watford ellen, a második az év legszebbjének is elmenne.","id":"20191214_Mohamed_Szalah_masodik_Puskasdijara_hajt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0a7665b-0b53-49c5-9ceb-f9404b92993f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03914745-90b9-4296-9ad5-9a02fb01c6ec","keywords":null,"link":"/sport/20191214_Mohamed_Szalah_masodik_Puskasdijara_hajt","timestamp":"2019. december. 14. 17:30","title":"Mohamed Szalah második Puskás-díjára hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efeeb3c-b51e-4673-84d7-2116946f5148","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Végre banánhoz jutni – ez volt Nyugat egyik fő vonzereje a keletnémetek szemében. De az elválasztott németeket összehozta az NDK-s erotika és a szimfonikus muzsika is. ","shortLead":"Végre banánhoz jutni – ez volt Nyugat egyik fő vonzereje a keletnémetek szemében. De az elválasztott németeket...","id":"20191214_Kulturalt_kozeledes__Eljott_a_paradicsom_1989_december_18","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5efeeb3c-b51e-4673-84d7-2116946f5148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65052988-f29d-4dd6-8cee-cd8a145f9736","keywords":null,"link":"/360/20191214_Kulturalt_kozeledes__Eljott_a_paradicsom_1989_december_18","timestamp":"2019. december. 14. 17:01","title":"Néztek, mint a revüben – \"Eljött a paradicsom\", 1989. december 18.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e0c29a-bec6-475f-9a21-cf1e3a6a5a5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amikor Bill Clinton ellen kezdeményeztek alkotmányos vádemelést, a világ vezető politikusai kiállnak az akkori amerikai elnök mellett. A Donald Trump amerikai elnök által sértegetett vezetők viszont vagy nevetnek, vagy nem különösebben foglalkoznak a Fehér Ház bajba került urával – írja elemzésében a Foreign Policy.","shortLead":"Amikor Bill Clinton ellen kezdeményeztek alkotmányos vádemelést, a világ vezető politikusai kiállnak az akkori amerikai...","id":"20191215_Elegtetelt_ereznek_a_Trump_altal_semmibe_vett_politikusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2e0c29a-bec6-475f-9a21-cf1e3a6a5a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14152750-4caa-4e75-ac6a-d56feec58450","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Elegtetelt_ereznek_a_Trump_altal_semmibe_vett_politikusok","timestamp":"2019. december. 15. 08:52","title":"Elégtételt éreznek a Trump által semmibe vett politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]