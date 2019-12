Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Engedélye nem volt, csak fideszes tulajdonosa.","shortLead":"Engedélye nem volt, csak fideszes tulajdonosa.","id":"20191215_Penzbuntetest_is_kapott_a_budapesti_illegalis_fideszes_zughotel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd0f1f0-55a3-46af-b8b8-c3c8891bfd64","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Penzbuntetest_is_kapott_a_budapesti_illegalis_fideszes_zughotel","timestamp":"2019. december. 15. 08:53","title":"Pénzbüntetést is kapott a budapesti illegális fideszes zughotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véget ért Madridban az eddigi leghosszabb ENSZ-klímacsúcs, s a résztvevő országok abban egyeztek meg, hogy a következő évi, Glasgowban rendezendő csúcs előtt bejelentik, országaik milyen további kibocsátás-csökkentésre vállalnak kötelezettséget.","shortLead":"Véget ért Madridban az eddigi leghosszabb ENSZ-klímacsúcs, s a résztvevő országok abban egyeztek meg, hogy a következő...","id":"20191215_Kompromisszummal_ert_veget_a_madridi_klimacsucs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527f0c03-7a32-442c-95bd-5d57d9eae981","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Kompromisszummal_ert_veget_a_madridi_klimacsucs","timestamp":"2019. december. 15. 13:47","title":"Kompromisszummal ért véget a madridi klímacsúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 2015. óta nem írt ki pályázatot.","shortLead":"Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 2015. óta nem írt ki pályázatot.","id":"20191214_Egyre_tobb_a_palyazat_nelkul_odaadott_trafik_mikozben_nagyjabol_felezer_faluban_nem_arulnak_cigit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a455993-7ee1-457a-bab8-0b2f659cd119","keywords":null,"link":"/kkv/20191214_Egyre_tobb_a_palyazat_nelkul_odaadott_trafik_mikozben_nagyjabol_felezer_faluban_nem_arulnak_cigit","timestamp":"2019. december. 14. 12:57","title":"Egyre több a pályázat nélkül odaadott trafik, miközben nagyjából félezer faluban nem árulnak cigit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482c7fac-dfc3-4867-b732-5bea3cc5abaf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Néhány fiatal gondolt egy merészet.\r

","shortLead":"Néhány fiatal gondolt egy merészet.\r

","id":"20191214_Mozgo_szauna_koroz_Budapest_utcain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=482c7fac-dfc3-4867-b732-5bea3cc5abaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c85a8b2-1002-4630-9d9c-6796b833be8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Mozgo_szauna_koroz_Budapest_utcain","timestamp":"2019. december. 14. 20:49","title":"Mozgó szauna köröz Budapest utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c042cd-2670-47e5-a1d2-4052dc91acb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros álláshirdetésben keresi Szabó József utódját.","shortLead":"A főváros álláshirdetésben keresi Szabó József utódját.","id":"20191214_Karacsony_levaltja_a_FOKERTet_tiz_eve_vezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22c042cd-2670-47e5-a1d2-4052dc91acb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4391cab-b20c-44b3-b01d-76d316b67b73","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Karacsony_levaltja_a_FOKERTet_tiz_eve_vezeto","timestamp":"2019. december. 14. 18:04","title":"Karácsony leváltja a Főkertet tíz éve vezető vezérigazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosabbá teszi saját üzenetküldője, a Messages működését a Google. Az apphoz két újítás is érkezett, illetve érkezik.","shortLead":"Biztonságosabbá teszi saját üzenetküldője, a Messages működését a Google. Az apphoz két újítás is érkezett, illetve...","id":"20191213_google_messages_uzenetek_frissites_spam_uzenetkuldo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d452777-7577-4c53-a6ca-518304b38b83","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_google_messages_uzenetek_frissites_spam_uzenetkuldo","timestamp":"2019. december. 13. 20:03","title":"Szokott még SMS-ezni? A Google remek újításokkal készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290fc161-27cd-4d77-9c2b-74e6128a0586","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai állami televíziós társaság, a CCTV levette műsoráról az Arsenal-Manchester City mérkőzés sugárzását, miután az Arsenalban játszó török származású játékos bírálta, ahogy Kína bánik az ujgur kisebbségéhez tartozókkal.\r

","shortLead":"A kínai állami televíziós társaság, a CCTV levette műsoráról az Arsenal-Manchester City mérkőzés sugárzását, miután...","id":"20191215_Ozil_biralta_Kinat__levettek_az_Arsenalmeccset_a_kinai_teve_musorarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=290fc161-27cd-4d77-9c2b-74e6128a0586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8654854e-193b-40c9-bc3b-7801203643d0","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Ozil_biralta_Kinat__levettek_az_Arsenalmeccset_a_kinai_teve_musorarol","timestamp":"2019. december. 15. 14:39","title":"Özil bírálta Kínát – levették az Arsenal-meccset a kínai tévé műsoráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pécsről és a város környékéről készített különleges timlapse-videót Mészáros Dénes fotós.","shortLead":"Pécsről és a város környékéről készített különleges timlapse-videót Mészáros Dénes fotós.","id":"20191215_Gyonyoru_timelapsefilm_keszult_Pecsrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c57e59-4477-4f10-8119-5bc4225b4adc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Gyonyoru_timelapsefilm_keszult_Pecsrol","timestamp":"2019. december. 15. 09:51","title":"Gyönyörű timelapse-film készült Pécsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]