Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"809429ad-097e-442f-982b-baaba86f26c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először sikerült feltérképezni az egy évvel ezelőtti kitörésével szökőárat okozó Anak Krakatau indonéz vulkán óceánfenékre lecsúszott részeit.","shortLead":"Először sikerült feltérképezni az egy évvel ezelőtti kitörésével szökőárat okozó Anak Krakatau indonéz vulkán...","id":"20191219_anak_krakatau_vulkan_viz_ala_kerult_resze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=809429ad-097e-442f-982b-baaba86f26c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994c375a-875c-4b22-876b-3d516ca32f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_anak_krakatau_vulkan_viz_ala_kerult_resze","timestamp":"2019. december. 19. 15:03","title":"Olyan erősen tört ki a vulkán, hogy részben leomlott – most sikerült feltérképezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5228b0df-c29e-4bbe-99f1-51c698d4bab0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerepmodell is lehet belőle. Amerikában kipróbálták. ","shortLead":"Szerepmodell is lehet belőle. Amerikában kipróbálták. ","id":"20191220_Eloszor_tancolhatja_no_a_Diotoro_cimszerepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5228b0df-c29e-4bbe-99f1-51c698d4bab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9975be33-1850-4e4f-b7bc-466929775b31","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Eloszor_tancolhatja_no_a_Diotoro_cimszerepet","timestamp":"2019. december. 20. 15:21","title":"És ha a Diótörő egy nő, akkor mi van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723f9e6-dd1f-4b7c-a06e-3d2750b113a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem időzött túl sokat az App Store-ban az az alkalmazás, amely az iPhone képernyőjére hozza a klasszikus iPodot. Az Apple-nek több okból is szúrta a szemét az app.","shortLead":"Nem időzött túl sokat az App Store-ban az az alkalmazás, amely az iPhone képernyőjére hozza a klasszikus iPodot...","id":"20191219_rewound_ipod_imitalo_alkalmazas_app_store_torles_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b723f9e6-dd1f-4b7c-a06e-3d2750b113a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d013aa-a830-40d9-828d-0d86b856f0ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_rewound_ipod_imitalo_alkalmazas_app_store_torles_apple","timestamp":"2019. december. 19. 21:03","title":"Ripsz-ropsz kitessékelték az App Store-ból az iPodot imitáló alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orosz Bernadett azt írta Varga Juditnak, hogy áldozat- és tanúvédelem járna neki, de semmit nem kap.","shortLead":"Orosz Bernadett azt írta Varga Juditnak, hogy áldozat- és tanúvédelem járna neki, de semmit nem kap.","id":"20191220_Mintha_az_az_agressziot_dijaznak__levelet_irt_az_igazsagugyi_miniszternek_a_Bujakon_osszevert_anya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf08149-6c16-432d-a77a-6c665b4d143c","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Mintha_az_az_agressziot_dijaznak__levelet_irt_az_igazsagugyi_miniszternek_a_Bujakon_osszevert_anya","timestamp":"2019. december. 20. 14:53","title":"„Mintha az az agressziót díjaznák” – levelet írt az igazságügyi miniszternek a Bujákon összevert anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állandó lakóhely vagy tartózkodási hely is szükséges a díjmentes utazáshoz.","shortLead":"Állandó lakóhely vagy tartózkodási hely is szükséges a díjmentes utazáshoz.","id":"20191219_Havonta_kell_igazolni_a_munkanelkuliseget_az_ingyenes_havi_berletert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22542b3-b4b4-4d56-9052-94299604dd97","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_Havonta_kell_igazolni_a_munkanelkuliseget_az_ingyenes_havi_berletert","timestamp":"2019. december. 19. 15:17","title":"Havonta kell igazolni a munkanélküliséget az ingyenes havi bérletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fogyasztók legalább nem tartanak a helyzet romlásától.","shortLead":"A fogyasztók legalább nem tartanak a helyzet romlásától.","id":"20191220_gki_bizalmi_index_december","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0131d6d4-65b0-4663-a664-91ea9849fffd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191220_gki_bizalmi_index_december","timestamp":"2019. december. 20. 06:17","title":"Három éve nem voltak ennyire borúlátóak a magyar gazdaság szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967e5067-1826-448b-a6ed-cc63df9c348d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dolgozóknak szánt juttatások egyik újabb formáját próbálják az Apple-nél: a munkatársak ingyen genetikai vizsgálaton vehetnek részt, hogy időben felfedezhetők legyenek a későbbi problémák.","shortLead":"A dolgozóknak szánt juttatások egyik újabb formáját próbálják az Apple-nél: a munkatársak ingyen genetikai vizsgálaton...","id":"20191219_apple_ac_wellness_color_genomics_ingyenes_genetikai_vizsgalat_apple_munkavallaloknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=967e5067-1826-448b-a6ed-cc63df9c348d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b918519-26a5-48cd-a793-8b05bc34d8dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_apple_ac_wellness_color_genomics_ingyenes_genetikai_vizsgalat_apple_munkavallaloknak","timestamp":"2019. december. 19. 12:03","title":"Az Apple karácsonyi ajándéka minden dolgozónak: ingyen megcsináltathatják a genetikai vizsgálatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31a13eb-2dca-4da8-94a9-31d3d2ed83cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Czartoryski-gyűjteményben látható a világ egyik legértékesebb festménye, Leonardo da Vinci Hölgy hermelinnel című képe is.","shortLead":"A Czartoryski-gyűjteményben látható a világ egyik legértékesebb festménye, Leonardo da Vinci Hölgy hermelinnel című...","id":"20191220_Kilenc_evig_utan_ujra_megnyilt_Europa_egyik_leggazdagabb_mukincstara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c31a13eb-2dca-4da8-94a9-31d3d2ed83cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52cf318-6727-40f1-904b-b2fd6e205d44","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Kilenc_evig_utan_ujra_megnyilt_Europa_egyik_leggazdagabb_mukincstara","timestamp":"2019. december. 20. 12:43","title":"Kilenc év után újra megnyílt Európa egyik leggazdagabb műkincstára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]