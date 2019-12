Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A madridi légi irányítás tavaly november rossz információkat közölt a magyar alapítású társaság Madridba tartó gépének pilótájával. Az esetről most adták ki a jelentést a spanyol hatóságok.","shortLead":"A madridi légi irányítás tavaly november rossz információkat közölt a magyar alapítású társaság Madridba tartó gépének...","id":"20191230_Majdnem_osszeutkozzott_a_WizzAir_es_az_Air_Europa_gepe_Madrid_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94bd554-6be3-4d78-967b-68e4d63da544","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_Majdnem_osszeutkozzott_a_WizzAir_es_az_Air_Europa_gepe_Madrid_felett","timestamp":"2019. december. 30. 17:37","title":"Majdnem tragédiába vitte a Wizz Air gépét a madridi légi irányítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ho Csian-kuj és kutatótársai génszerkesztéssel próbáltak HIV-rezisztenciát kialakítani egy születendő ikerpárnál. A sencseni bíróság kimondta, hogy ez illegális orvosi tevékenységnek minősül, a művelet ráadásul nem is lett sikeres.","shortLead":"Ho Csian-kuj és kutatótársai génszerkesztéssel próbáltak HIV-rezisztenciát kialakítani egy születendő ikerpárnál...","id":"20191230_borton_genszerkesztes_ikerpar_ho_csian_kuj_crispr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2200f40a-64b7-4f90-8ea4-a9d8a94ae04b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_borton_genszerkesztes_ikerpar_ho_csian_kuj_crispr","timestamp":"2019. december. 30. 13:03","title":"Börtönre ítélték a génszerkesztett ikreken dolgozó kínai tudósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63136331-72ac-4c21-9d2d-493a69daf8ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alkoholos fertőtlenítőszerrel mosták le a beteget műtét előtt, ami kigyulladt az orvos elektromos szikéjétől.","shortLead":"Alkoholos fertőtlenítőszerrel mosták le a beteget műtét előtt, ami kigyulladt az orvos elektromos szikéjétől.","id":"20191230_Vizsgalat_indul_Romaniaban_a_mutoasztalon_langra_lobbant_beteg_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63136331-72ac-4c21-9d2d-493a69daf8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ae08b7-5882-48f4-91bf-c6784cab66b6","keywords":null,"link":"/vilag/20191230_Vizsgalat_indul_Romaniaban_a_mutoasztalon_langra_lobbant_beteg_ugyeben","timestamp":"2019. december. 30. 15:46","title":"Vizsgálat indul Romániában egy műtőasztalon lángra lobbant beteg ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8558a34-5ff1-4293-a7a1-137b3f5d0baf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elfogott álarcos támadó megkéselt öt embert egy rabbi otthonában New York államban.

","shortLead":"Az elfogott álarcos támadó megkéselt öt embert egy rabbi otthonában New York államban.

","id":"20191229_Elfogtak_a_ferfit_aki_hanukan_tamadt_az_unneplokre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8558a34-5ff1-4293-a7a1-137b3f5d0baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d6b38a-5d8c-4825-a829-8901c3b0e9d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Elfogtak_a_ferfit_aki_hanukan_tamadt_az_unneplokre","timestamp":"2019. december. 29. 16:53","title":"Elfogták a férfit, aki hanukán támadt az ünneplőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442c40cd-403c-4904-a52d-e29716065bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ragadózóval kapcsolatos konfliktus hátterében az áll, hogy az ember egyre többet foglal el a nagyvad élőhelyéből.



","shortLead":"A ragadózóval kapcsolatos konfliktus hátterében az áll, hogy az ember egyre többet foglal el a nagyvad élőhelyéből.



","id":"20191229_Egy_honapon_belul_ot_embert_olt_meg_tigris_Indoneziaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=442c40cd-403c-4904-a52d-e29716065bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a880dfb-ded0-4f70-b171-75f831ba0b98","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Egy_honapon_belul_ot_embert_olt_meg_tigris_Indoneziaban","timestamp":"2019. december. 29. 18:36","title":"Egy hónapon belül öt embert ölt meg tigris Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94b1cf6-c7d4-4c98-aea0-52e172d5f6fc","c_author":"Marabu","category":"360","description":"Szemelvények 2019 politikai eseményeiből, ahogy a HVG karikaturistája látta.","shortLead":"Szemelvények 2019 politikai eseményeiből, ahogy a HVG karikaturistája látta.","id":"20191231_Best_of_Marabu_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c94b1cf6-c7d4-4c98-aea0-52e172d5f6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84de0ca5-c9b1-4b39-83c0-783aaab9d366","keywords":null,"link":"/360/20191231_Best_of_Marabu_2019","timestamp":"2019. december. 31. 09:00","title":"Képeken a képtelenségek – Best of Marabu 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13de0783-6aa6-41f0-b035-8b4a95923e45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, rájött az Apple, hogy a hibavadászatnál is igaz a több szem többet lát mondás. Nyilvánossá tette eddig meghívásos alapon működő programját.","shortLead":"Úgy tűnik, rájött az Apple, hogy a hibavadászatnál is igaz a több szem többet lát mondás. Nyilvánossá tette eddig...","id":"20191230_apple_hibavadasz_program_bog_bounty_nyilvanos_jelentkezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13de0783-6aa6-41f0-b035-8b4a95923e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85342e7d-391c-499a-9288-9cab98abda41","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_apple_hibavadasz_program_bog_bounty_nyilvanos_jelentkezes","timestamp":"2019. december. 30. 14:03","title":"Most már bárkinek hajlandó akár sok milliót is fizetni az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem csak a minimálbér, a garantált bérminimum is emelkedik január elsejétől.","shortLead":"Nem csak a minimálbér, a garantált bérminimum is emelkedik január elsejétől.","id":"20191230_Varga_Mihaly_bejelentette_mennyivel_emelkedik_a_minimalber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83eb2820-c6a7-4522-85a5-6e8708d33e64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Varga_Mihaly_bejelentette_mennyivel_emelkedik_a_minimalber","timestamp":"2019. december. 30. 14:15","title":"Varga Mihály közölte, mennyivel emelkedik a minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]