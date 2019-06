Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hello Kártyás néven vezette be új feltöltőkártyás portfólióját a Telenor. ","shortLead":"Hello Kártyás néven vezette be új feltöltőkártyás portfólióját a Telenor. ","id":"20190622_telenor_hello_kartyas_dijcsomagok_feltoltokartyas_tarifak_mobilnet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43aafb8-8711-4803-a5ed-e149bbc09c0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190622_telenor_hello_kartyas_dijcsomagok_feltoltokartyas_tarifak_mobilnet","timestamp":"2019. június. 22. 08:03","title":"Megjöttek a Telenor új díjcsomagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Michael Joyce korábban Marija Sarapova trénere volt.","shortLead":"Michael Joyce korábban Marija Sarapova trénere volt.","id":"20190620_Amerikai_edzoje_lett_Babos_Timeanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a64aa8-a6c2-4bf6-9ae4-7effc8711e1a","keywords":null,"link":"/sport/20190620_Amerikai_edzoje_lett_Babos_Timeanak","timestamp":"2019. június. 20. 21:59","title":"Amerikai edzője lett Babos Tímeának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc6ff87-9583-463d-a3d0-249ed6281987","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Star Wars főcímdalt is eldalolják.","shortLead":"A Star Wars főcímdalt is eldalolják.","id":"20190621_Fokak_eneklik_a_Hull_a_pelyhest_hallgassa_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dc6ff87-9583-463d-a3d0-249ed6281987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb53f00-1e09-47f7-899b-1d1c1b81688e","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Fokak_eneklik_a_Hull_a_pelyhest_hallgassa_meg","timestamp":"2019. június. 21. 10:11","title":"Fókák éneklik a Hull a pelyhest, hallgassa meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528f6655-ea3e-4d7b-a885-be7ae82c59f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Thomas Hammond, a Virginia Egyetem orosz és szovjet történelemmel foglalkozó oktatója többször is meglátogatta a Szovjetuniót az államszövetség 1991-es szétesése előtt.","shortLead":"Thomas Hammond, a Virginia Egyetem orosz és szovjet történelemmel foglalkozó oktatója többször is meglátogatta...","id":"20190622_Ilyen_volt_a_Szovjetunio__a_mult_egy_amerikai_fotos_szemevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=528f6655-ea3e-4d7b-a885-be7ae82c59f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44c4b54-2024-4ecb-8208-f154e222952e","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Ilyen_volt_a_Szovjetunio__a_mult_egy_amerikai_fotos_szemevel","timestamp":"2019. június. 22. 11:40","title":"Ilyen volt a Szovjetunió – a múlt egy amerikai fotós szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2298227-d5f3-4263-b3ff-6f09545c7003","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiszippantották. ","shortLead":"Kiszippantották. ","id":"20190621_Porszivo_kolyokkutya_mentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2298227-d5f3-4263-b3ff-6f09545c7003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc7f48d-d022-4544-8057-ac6afd5b2426","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Porszivo_kolyokkutya_mentes","timestamp":"2019. június. 21. 13:54","title":"Porszívóval mentettek ki a kútból egy kéthetes kölyökkutyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45645064-a211-4b4a-a211-602298b57931","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"A bántalmazottak kimenekítése összetett akció, a bántalmazók ugyanis többnyire minden követ megmozgatnak, hogy megtalálják az áldozataikat. Sokan ráadásul csak akkor kérnek segítséget, ha már az életük is veszélyben van. Miért kell rengeteg erő, hogy egy áldozat kilépjen egy bántalmazó kapcsolatból? És miért kell segíteni neki akkor is, ha újra meg újra visszamegy a bántalmazójukhoz?\r

\r

","shortLead":"A bántalmazottak kimenekítése összetett akció, a bántalmazók ugyanis többnyire minden követ megmozgatnak...","id":"20190622_Bantalmazas_kriziskezelo_kozpontok_telefonszolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45645064-a211-4b4a-a211-602298b57931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de15d5a-1f7a-4dcb-836a-e35d71701c54","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Bantalmazas_kriziskezelo_kozpontok_telefonszolgalat","timestamp":"2019. június. 22. 17:30","title":"A testükön ott van a bakancs a nyoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c600cb65-0ad3-455c-b336-d0abb787f650","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válogatott labdarúgó edző akar lenni, ehhez kellett a bizonyítvány. ","shortLead":"A válogatott labdarúgó edző akar lenni, ehhez kellett a bizonyítvány. ","id":"20190621_45_evesen_leerettsegizett_Dombi_Tibor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c600cb65-0ad3-455c-b336-d0abb787f650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3513ff-69c9-4db9-8b5e-0ebf55f0405f","keywords":null,"link":"/elet/20190621_45_evesen_leerettsegizett_Dombi_Tibor","timestamp":"2019. június. 21. 09:20","title":"45 évesen leérettségizett Dombi Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ca4dc0-046a-4cbf-b4dc-2b67e4234bdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan elnyeri végső formáját a NASA új Mars-járója, amit a tervek szerint 2020 júliusában indítanak majd útnak.","shortLead":"Lassan elnyeri végső formáját a NASA új Mars-járója, amit a tervek szerint 2020 júliusában indítanak majd útnak.","id":"20190621_nasa_mars_2020_marsjaro_kerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ca4dc0-046a-4cbf-b4dc-2b67e4234bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9ae6af-5fff-4d60-8bbf-ee4196c2864d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_nasa_mars_2020_marsjaro_kerekek","timestamp":"2019. június. 21. 10:33","title":"Speciális kerekeket kapott a NASA Mars-járója, ilyennel gurul majd a Mars felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]