[{"available":true,"c_guid":"d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David B. Cornstein az újévi köszöntőjében mondta el, hogy törekedni fog az Egyesült Államok arra, hogy kevésbé függjön Magyarország Oroszországtól. ","shortLead":"David B. Cornstein az újévi köszöntőjében mondta el, hogy törekedni fog az Egyesült Államok arra, hogy kevésbé függjön...","id":"20200102_cornstein_usa_magyarorszag_orban_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e5ac19-62fc-4822-86af-4cff8a88b52c","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_cornstein_usa_magyarorszag_orban_kormany","timestamp":"2020. január. 02. 17:30","title":"Az amerikai nagykövet több kényes dolgot is kért Orbánéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több ember betegszik meg az elektromos cigarettáktól, és a halálos áldozatok száma is nő. ","shortLead":"Egyre több ember betegszik meg az elektromos cigarettáktól, és a halálos áldozatok száma is nő. ","id":"20200102_tiltas_mentas_gyumolcsos_ecigi_Egyesult_Allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af530397-26e6-4514-b1b5-27f0b842f006","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_tiltas_mentas_gyumolcsos_ecigi_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. január. 02. 21:30","title":"Betiltják a mentás és a gyümölcsös e-cigit az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ross LaJeunesse 2008-tól egészen 2019 májusáig kommunikációs vezetőként dolgozott a Google-nél, szenátorként azonban megregulázná a nagy technológiai vállalatokat.","shortLead":"Ross LaJeunesse 2008-tól egészen 2019 májusáig kommunikációs vezetőként dolgozott a Google-nél, szenátorként azonban...","id":"20200103_google_emberi_jogok_ross_lajeunesse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86312c14-1807-4c33-87d2-48b92c2db748","keywords":null,"link":"/tudomany/20200103_google_emberi_jogok_ross_lajeunesse","timestamp":"2020. január. 03. 13:03","title":"Leleplező nyilatkozatot tett a Google-ről egy volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1723aba8-2acd-4908-b4e6-19ad2d5e9a83","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"November 30-ig kellett volna lezárni a trieszti magyar kikötő adásvételét, de ez egyelőre elmaradt, a külügy szerint még nem teljesült minden feltétel a szerződéshez. Ha az eladók nem teljesítették valamelyik feltételt, Magyarország akár el is állhatott volna az ügylettől, de ez nem történt meg.","shortLead":"November 30-ig kellett volna lezárni a trieszti magyar kikötő adásvételét, de ez egyelőre elmaradt, a külügy szerint...","id":"20200102_Csuszik_a_magyar_tengeri_kikoto_megszerzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1723aba8-2acd-4908-b4e6-19ad2d5e9a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0854b8ed-9fee-48ea-9954-7776c06df848","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_Csuszik_a_magyar_tengeri_kikoto_megszerzese","timestamp":"2020. január. 02. 11:15","title":"Lejárt a határidő, de még mindig nem vettük meg a trieszti kikötőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a278088-484f-444a-ad6d-9b54251e2221","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Letartóztatták Mollie Fitzgeraldot, a vád szerint megölhette édesanyját. ","shortLead":"Letartóztatták Mollie Fitzgeraldot, a vád szerint megölhette édesanyját. ","id":"20200102_Gyilkossaggal_vadoljak_az_Amerika_Kapitany_szinesznojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a278088-484f-444a-ad6d-9b54251e2221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71dd7fb3-ef41-4281-9f2b-8360081eb323","keywords":null,"link":"/kultura/20200102_Gyilkossaggal_vadoljak_az_Amerika_Kapitany_szinesznojet","timestamp":"2020. január. 02. 14:24","title":"Gyilkossággal vádolják az Amerika Kapitány színésznőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8ff81e-7a85-451c-b1be-58cb1d056632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Watch Color (színes óra) nevet kapta a Xiaomi legújabb okosórája. Nem véletlen a névválasztás, több mint másfél ezer különböző szíjjal lehet változtatni a kerek számlapos eszköz kinézetét.","shortLead":"A Watch Color (színes óra) nevet kapta a Xiaomi legújabb okosórája. Nem véletlen a névválasztás, több mint másfél ezer...","id":"20200102_xiaomi_watch_color_kerek_szamlapos_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b8ff81e-7a85-451c-b1be-58cb1d056632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8865d85a-b287-46e2-bee6-f9627e988407","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_xiaomi_watch_color_kerek_szamlapos_okosora","timestamp":"2020. január. 02. 14:03","title":"Új okosórát mutat be a Xiaomi, más lesz, mint a Mi Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb52a25d-c9f0-494b-b432-fbc8a55ad0d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt három hónapban 34.5 millió dollárnyi adományt kapott a demokraták elnökjelöltségére pályázó Bernie Sanders.","shortLead":"Csak az elmúlt három hónapban 34.5 millió dollárnyi adományt kapott a demokraták elnökjelöltségére pályázó Bernie...","id":"20200102_Rekord_osszegu_adomanyt_gyujtott_a_kampanyara_Bernie_Sanders","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb52a25d-c9f0-494b-b432-fbc8a55ad0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af9a095-65d9-4b4a-ad84-ddbade6e71f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_Rekord_osszegu_adomanyt_gyujtott_a_kampanyara_Bernie_Sanders","timestamp":"2020. január. 02. 21:01","title":"Rekord összegű adományt gyűjtött a kampányára Bernie Sanders","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0695d580-d507-447f-9103-af885853c308","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A péntekre virradó éjjel amerikai légicsapásban elhunyt Kászim Szulejmáni nem egyszerűen egy tábornok volt, hanem Irán mitikus alakja.","shortLead":"A péntekre virradó éjjel amerikai légicsapásban elhunyt Kászim Szulejmáni nem egyszerűen egy tábornok volt, hanem Irán...","id":"20200103_Kaszim_Szulejmani_Iran_kozelkeleti_machinatora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0695d580-d507-447f-9103-af885853c308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c53cae-56d9-4465-986e-6c140ad6a999","keywords":null,"link":"/vilag/20200103_Kaszim_Szulejmani_Iran_kozelkeleti_machinatora","timestamp":"2020. január. 03. 09:33","title":"Meghalt a Közel-Kelet iráni machinátora – portré Kászim Szulejmániról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]