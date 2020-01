Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Zlatan Ibrahimovic szerint fél év alatt eldől, hogy van-e még helye az európai topfutballban.","shortLead":"Zlatan Ibrahimovic szerint fél év alatt eldől, hogy van-e még helye az európai topfutballban.","id":"20200103_zlatan_ibrahimovic_ac_milan_foci_visszateres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65383cc-6f73-47a1-b497-bc755a29b6b1","keywords":null,"link":"/sport/20200103_zlatan_ibrahimovic_ac_milan_foci_visszateres","timestamp":"2020. január. 03. 14:59","title":"Hat hónapot adott magának a Milanba visszatérő Ibrahimovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tilalom alól kizárólag a menetrend szerinti BKK-buszok mentesülnek.","shortLead":"A tilalom alól kizárólag a menetrend szerinti BKK-buszok mentesülnek.","id":"20200103_lanchid_lezaras_bkk_sulykorlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182148d2-bcbc-4dac-994b-d44d2e433fb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_lanchid_lezaras_bkk_sulykorlatozas","timestamp":"2020. január. 03. 10:06","title":"Lezárják a Lánchidat a turistabuszok és a teherautók elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Didergős napok következnek.","shortLead":"Didergős napok következnek.","id":"20200103_hidegfront_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aced7395-d25e-441a-bc61-e320a6601653","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_hidegfront_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. január. 03. 21:21","title":"Hidegfront érkezik a hétvégén, mínusz 12 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ccfebf-883f-48a5-bf66-2b457cf23a26","c_author":"Magyar Suzuki Zrt.","category":"brandcontent","description":"A klímaváltozás hatásait már most is érzékeljük, ha pedig nem szeretnénk vagy nem tudunk lemondani az autós közlekedésről, egy hibrid jármű az, amellyel a legtöbbet tehetjük a környezetért. ","shortLead":"A klímaváltozás hatásait már most is érzékeljük, ha pedig nem szeretnénk vagy nem tudunk lemondani az autós...","id":"20191112_Igy_nem_zavar_sok_vizet_a_Fold_bolygonak__8_erv_hogy_miert_erdemes_hibridbe_ulni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36ccfebf-883f-48a5-bf66-2b457cf23a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85054e0b-fc7d-4375-a65c-d3a2effb6b75","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191112_Igy_nem_zavar_sok_vizet_a_Fold_bolygonak__8_erv_hogy_miert_erdemes_hibridbe_ulni","timestamp":"2020. január. 03. 11:30","title":"Így nem zavar sok vizet a Föld bolygónak – 8 érv, hogy miért érdemes hibridbe ülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6938e2-520a-4b30-94ef-482a87e37635","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csodálatos átadóünnepségekben volt gazdag 2019, de melyik volt mind közül a legjobb? Ezt a kérdést tettük fel, önök pedig szavaztak. Íme az első öt helyezett!","shortLead":"Csodálatos átadóünnepségekben volt gazdag 2019, de melyik volt mind közül a legjobb? Ezt a kérdést tettük fel, önök...","id":"20200102_atadas_unnepseg_atado_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6938e2-520a-4b30-94ef-482a87e37635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d82a8f-f2df-448b-87d8-999aee3207aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_atadas_unnepseg_atado_szavazas","timestamp":"2020. január. 02. 14:36","title":"Önök szavaztak: Ezek voltak 2019 legjobb átadóünnepségei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b86e6d-708c-40ae-9e74-16f76eca497a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 500-600 ezer tűlevelű kerül ki az utcákra, amiket különféle módon hasznosítanak a szakemberek.","shortLead":"Nagyjából 500-600 ezer tűlevelű kerül ki az utcákra, amiket különféle módon hasznosítanak a szakemberek.","id":"20200102_fenyofa_karacsonyfa_tuzelo_villamos_aram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21b86e6d-708c-40ae-9e74-16f76eca497a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c250e6-ff12-4582-aeed-8c187805fad9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_fenyofa_karacsonyfa_tuzelo_villamos_aram","timestamp":"2020. január. 02. 11:35","title":"Meleg és áram lesz a kidobott karácsonyfákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcc87a9-0c6b-4ef2-b946-dd98a353260e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai sajtóban részletek jelentek meg Szulejmáni likvidálásának előzményeiről, eszerint a döntés nem csütörtökön, sőt még a bagdadi amerikai követséget ért támadás előtt született.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai sajtóban részletek jelentek meg Szulejmáni likvidálásának előzményeiről, eszerint a döntés nem csütörtökön...","id":"20200104_WSJ_Pompeo_meg_decemberben_beszelte_ra_Trumpot_az_irani_tabornok_megoletesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc87a9-0c6b-4ef2-b946-dd98a353260e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e05227-7976-4daa-9040-1a0301acb35f","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_WSJ_Pompeo_meg_decemberben_beszelte_ra_Trumpot_az_irani_tabornok_megoletesere","timestamp":"2020. január. 04. 08:25","title":"WSJ: Pompeo még decemberben beszélte rá Trumpot Szulejmáni megölésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcab57ac-e5c6-49eb-85c4-bfa793e42eed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A raflézia csupán pár napig él, a virág ezután elszárad és elrohad. Az átmérője 111 centiméter.","shortLead":"A raflézia csupán pár napig él, a virág ezután elszárad és elrohad. Az átmérője 111 centiméter.","id":"20200103_a_vilag_legnagyobb_viragja_raflezia_indonezia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcab57ac-e5c6-49eb-85c4-bfa793e42eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc0b722-1c73-4db2-bf89-a9c82c03317d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200103_a_vilag_legnagyobb_viragja_raflezia_indonezia","timestamp":"2020. január. 03. 18:10","title":"Csodás pillanat: kinyílt a világ legnagyobb, ám rém büdös virágja Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]