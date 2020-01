Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Legkorábban áprilisban térhet vissza térdműtétje után az RB Leipzig magyar válogatott védője.","shortLead":"Legkorábban áprilisban térhet vissza térdműtétje után az RB Leipzig magyar válogatott védője.","id":"20200106_willi_orban_serules_europa_bajnoksag_potselejtezo_magyar_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e18a86-2a86-40ec-a377-d38eefe4e6a0","keywords":null,"link":"/sport/20200106_willi_orban_serules_europa_bajnoksag_potselejtezo_magyar_valogatott","timestamp":"2020. január. 06. 17:28","title":"Orbán nélkül kell kiharcolni az Eb-részvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31879f8a-a31a-4eae-9c0d-462c484bb59f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IEVA új okosóráját annyiféle szenzorral látták el, mint egy időjárás-állomást. Még az UV-sugárzást is méri.","shortLead":"Az IEVA új okosóráját annyiféle szenzorral látták el, mint egy időjárás-állomást. Még az UV-sugárzást is méri.","id":"20200108_ieva_time_c_okosora_ces_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31879f8a-a31a-4eae-9c0d-462c484bb59f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7614f94e-7c53-491b-a5ab-dbce2e935e5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_ieva_time_c_okosora_ces_2020","timestamp":"2020. január. 08. 10:33","title":"Elkészült az okosóra, ami tényleg mindent mér – mindent is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkalmazott a rakodógép mögött dolgozott, amikor megtörtént a baleset.","shortLead":"Az alkalmazott a rakodógép mögött dolgozott, amikor megtörtént a baleset.","id":"20200107_Halalra_gazolt_egy_tolato_rakodogep_egy_not_egy_ajkai_uzemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116f9781-8806-4bcc-a201-bd7f122acf8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Halalra_gazolt_egy_tolato_rakodogep_egy_not_egy_ajkai_uzemben","timestamp":"2020. január. 07. 12:29","title":"Halálra gázolt egy rakodógép egy nőt egy ajkai üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egyelőre annyira vékony a takaró, hogy embert sehol nem bír el.","shortLead":"Egyelőre annyira vékony a takaró, hogy embert sehol nem bír el.","id":"20200107_Jegreteg_alakult_ki_a_Balatonon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a2318c-7c8b-47f1-b8dc-a3a3946d6fae","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Jegreteg_alakult_ki_a_Balatonon","timestamp":"2020. január. 07. 17:16","title":"Jégréteg alakult ki a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d91227-8c3e-4f4f-9054-fc1c7cf9d405","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Jászai-díjas, sokat foglalkoztatott színész szerint a hatalom mindenkit megváltoztat. Kárpátaljaiként úgy látja, hogy a határon belüli magyarok sokszor ellenérzéssel vannak a határon túliak iránt, de ő megtanult élni ezzel. HVG-portré.","shortLead":"A Jászai-díjas, sokat foglalkoztatott színész szerint a hatalom mindenkit megváltoztat. Kárpátaljaiként úgy látja...","id":"202001_trill_zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5d91227-8c3e-4f4f-9054-fc1c7cf9d405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec36c023-3a7d-4548-8c9d-dd65fa29cc78","keywords":null,"link":"/360/202001_trill_zsolt","timestamp":"2020. január. 07. 15:00","title":"Trill Zsolt: Nagypofájúnak tűnök, de valójában félős, beszari fickó vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb3f74b-5d14-4019-bb53-4dbfaad2e8ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak prototípusként mutatták be a SanDisk új külső SSD-jét, de a paramétereit tekintve egészen lenyűgöző kütyüt dobtak össze.","shortLead":"Egyelőre csak prototípusként mutatták be a SanDisk új külső SSD-jét, de a paramétereit tekintve egészen lenyűgöző...","id":"20200107_sandisk_kulso_ssd_meghajto_tarhely_ces_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bb3f74b-5d14-4019-bb53-4dbfaad2e8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36e02c5-3539-48b7-9d9d-6b1596d424dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_sandisk_kulso_ssd_meghajto_tarhely_ces_2020","timestamp":"2020. január. 07. 09:33","title":"A SanDisk megcsinálta a világ legnagyobb külső SSD meghajtóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter közölte: szigorítani fogják a feltételes szabadságra bocsátás feltételeit. Az Isztambuli Egyezmény ratifikálását ugyanakkor kizárta.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter közölte: szigorítani fogják a feltételes szabadságra bocsátás feltételeit. Az Isztambuli...","id":"20200106_varga_judit_gyori_csaladirtas_szirogitas_felteteles_szabadlabra_helyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cdaafd-8a46-4ce0-afd6-1f077e8dbe43","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_varga_judit_gyori_csaladirtas_szirogitas_felteteles_szabadlabra_helyezes","timestamp":"2020. január. 06. 18:58","title":"Videóban ígér szigorítást Varga Judit a győri családirtás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e13326-e4aa-45d9-994f-f54fc74d7466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy gépkocsivezető és egy gyalogos vesztette életét.","shortLead":"Egy gépkocsivezető és egy gyalogos vesztette életét.","id":"20200108_halalos_baleset_salgotarjan_lulla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e13326-e4aa-45d9-994f-f54fc74d7466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1efe54-b9e6-4f95-a5d7-d01508a9a941","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_halalos_baleset_salgotarjan_lulla","timestamp":"2020. január. 08. 06:42","title":"Halálos baleset történt Salgótarjánnál és Lulla közelében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]