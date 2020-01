Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6985e1e2-e64c-4041-ba55-c1a71a5cd8fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Barbara Broccoli szerint inkább teljesen új, erős női karaktereket kellene kitalálni.","shortLead":"Barbara Broccoli szerint inkább teljesen új, erős női karaktereket kellene kitalálni.","id":"20200116_Kizart_a_noi_007es_ugynok_egy_producer_szerint_James_Bond","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6985e1e2-e64c-4041-ba55-c1a71a5cd8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e107aeaf-78ba-4293-8903-aacde47e7a99","keywords":null,"link":"/kultura/20200116_Kizart_a_noi_007es_ugynok_egy_producer_szerint_James_Bond","timestamp":"2020. január. 16. 11:47","title":"Kizárt egy női 007-es ügynök a James Bond-filmek producere szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c64f63c-6111-4ec7-81ce-9600d7687d04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évente átlagosan 3000 embernél fedeznek fel tüdőrákot a horvátoknál. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A valaha volt legmelegebb évtizeden vagyunk túl, fájdalmas lépésre készülnek az orvosok, Magyarország–Izland 24-18...","id":"20200116_Radar360_a_Bizottsag_aggodik_a_magyar_jogallamisag_miatt_a_pedagogusok_kiakadtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcdcc74-3b4a-4dc3-acc5-e181fd3b98a0","keywords":null,"link":"/360/20200116_Radar360_a_Bizottsag_aggodik_a_magyar_jogallamisag_miatt_a_pedagogusok_kiakadtak","timestamp":"2020. január. 16. 08:00","title":"Radar360: a Bizottság aggódik a magyar jogállamiságért, a pedagógusok kiakadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"Farkas Károly","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök előszeretettel hivatkozik arra, hogy Magyarország karbonsemlegessé válásának költsége 2050-ig 50 ezer milliárd forintba kerülne. A hvg.hu birtokába került egy anyag, amelyből kiderül, mire is gondol Orbán Viktor. Utánajártunk, valós adatok alapján kalkulálta ki az őrületes összeget.","shortLead":"A miniszterelnök előszeretettel hivatkozik arra, hogy Magyarország karbonsemlegessé válásának költsége 2050-ig 50 ezer...","id":"20200115_klimavedelem_klimastrategia_szamitas_koltsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46cea37-7352-470b-b8e5-7b5d092ec352","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_klimavedelem_klimastrategia_szamitas_koltsegek","timestamp":"2020. január. 15. 06:30","title":"Fideszes túlárazás és hasztalan kiadások: így áll össze a klímaharc 50 ezer milliárdos számlája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vette a szlovák rendőrség különleges csoportja, és hivatali jogkörrel való visszaélés miatt eljárást kezdeményezett Dobroslav Trnka volt legfőbb ügyész ellen – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.","shortLead":"Őrizetbe vette a szlovák rendőrség különleges csoportja, és hivatali jogkörrel való visszaélés miatt eljárást...","id":"20200116_Letartoztattak_a_szlovak_legfobb_ugyeszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bb0fcd-d22b-4266-b3b7-631b2bc42efe","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_Letartoztattak_a_szlovak_legfobb_ugyeszt","timestamp":"2020. január. 16. 11:03","title":"Letartóztatták a volt szlovák legfőbb ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a45f61-cf2e-4d55-ab8b-4393daae86f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy méhész házaspár így tiltakozott a glifozát használata miatt. ","shortLead":"Egy méhész házaspár így tiltakozott a glifozát használata miatt. ","id":"20200115_Szennyezett_mez_berlin_miniszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66a45f61-cf2e-4d55-ab8b-4393daae86f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f15a0c-c10e-4efb-93fc-f2e2fe40d692","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_Szennyezett_mez_berlin_miniszterium","timestamp":"2020. január. 15. 22:01","title":"Szennyezett mézzel öntötték le a berlini minisztériumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpia bajnok nyerte a magyarok csatáját Sencsenben.","shortLead":"A háromszoros olimpia bajnok nyerte a magyarok csatáját Sencsenben.","id":"20200115_hosszu_katinka_szilagyi_liliana_kapas_boglarka_fina_uszo_bajnokok_sorozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29278ba-e554-4de2-a8a0-b1fc5adf96ce","keywords":null,"link":"/sport/20200115_hosszu_katinka_szilagyi_liliana_kapas_boglarka_fina_uszo_bajnokok_sorozata","timestamp":"2020. január. 15. 17:02","title":"Hosszú Katinka legyőzte Shane Tusup tanítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]