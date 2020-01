Elégedetten csettinthetnek a japán rajzfilmek rajongói, a Ghibli 21 ikonikus filmjét ugyanis februártól elkezdik felpakolni a Netflixre.

A Variety szerint az USA, Kanada és Japán kivételével a rajzfilmek mindenhol láthatóak lesznek feliratosan – pontosabban: arról egyelőre nem tudni, hogy a magyar nézők a szinkronosan vagy feliratosan láthatják-e a rajzfilmeket.

Mindez egyébként azért akkora hír, mert a stúdiónak sokáig fenntartásai voltak a streamingszolgáltatással kapcsolatban.

A Cartoon Brew szerint a következő premierekkel válnak elérhetővé a Ghibli filmjei:

Február 1.: Laputa – Az égi palota, Totoro – A varázserdő titka, Kiki – A boszorkányfutár, Yesterday – Vissza a gyerekkorba, Porco Rosso – A mesterpilóta, Ocean Waves, Földtenger varázslója

Március 1.: Nauszika – A szél harcosai, A vadon hercegnője, A Yamada család, Chihiro Szellemországban, Macskák királysága, Arrietty – Elvitte a manó, The Tale of The Princess Kaguya

Április 1.: Pom Poko – A tanukik birodalma, A könyvek hercege, A vándorló palota, Ponyo a tengerparti sziklán, From Up on Poppy Hill, Feltámad a szél, Amikor Marnie ott volt

Az Egyesült Államokban a Ghibli filmjeit a 2020 tavaszán induló HBO Max szerezte meg.

A stúdió a 2014-es Amikor Marnie ott volt óta nem mutatott be új filmet, 2017-ben viszont az a hír érkezett, hogy a Chihirót és A vándorló palotát is jegyző Mijazaki az utolsó filmjén dolgozik, amelynek egyelőre How Do I Live a címe.

A Ghibli egy vidámparkot is nyit majd Nagojában, amelyet a legnépszerűbb karaktereivel tervez benépesíteni.

(via)