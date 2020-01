A Klaus - A karácsony titkos története című Netflix-produkció hét trófeát, köztük a legjobb animációs film és a legjobb rendező díját nyerte el az Annie-díjak szombati Los Angeles-i gáláján. Az animációs filmeket jutalmazó díjátadó ceremónián a Netflix további három díjat gyűjtött a Keresem a testem című filmmel, amely a legjobb független animációs film díját is megkapta.

Az Annie-díjátadó gálát évente rendezi meg a Nemzetközi Animációs Film Szövetség (ASIFA-Hollywood). Idén a 47. alkalommal adták át a díjakat.

A Klaus - A karácsony titkos története a Netflix első győztes animációs produkciója. A szombati díjátadón egyebek mellett a legjobb animációs film, rendezés, látványtervezés, karaktertervezés és karakteranimáció díját is elvitte. A Klaus és a Keresem a testem Oscar-jelölést is kapott a legjobb animációs film kategóriában, amelyben a Toy Story 4., A hiányzó láncszem és az Így neveld a sárkányodat 3. is szerepel.

A Jégvarázs 2., amelyet nyolc kategóriában is jelöltek az Annie-díjra, végül két elismerést kapott: a különleges effektusaiért és Josh Gad színészi teljesítményéért, amelyet Olaf szinkronhangjaként nyújtott.

A televízióra vagy médiára készült legjobb FX (digitális látványeffektus) mezőnyből a Netflixen futó Love, Death and Robots című animációs antológiasorozat magyar Digic Pictures animációs stúdió közreműködésével készült A titkos háború című epizódja nyert. A díjazottak között sorolta fel a The Hollywood Reporter cikke a filmen dolgozó Német Viktor, Illés Szabolcs, Sipos Ádám és Vladimir Zhovna nevét.