Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53f01551-8a30-4466-a542-1e8183418d14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung február 11-ei bemutatóján állhat elő a Galaxy Z Flip összecsukható telefonnal is, amelyről nemrég hivatalosnak tűnő termékfotók kerültek ki az internetre.","shortLead":"A Samsung február 11-ei bemutatóján állhat elő a Galaxy Z Flip összecsukható telefonnal is, amelyről nemrég...","id":"20200128_samsung_galaxy_z_flip_osszecsukhato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53f01551-8a30-4466-a542-1e8183418d14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ef784b-a69c-4d24-a3d5-c7c22b149e82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_samsung_galaxy_z_flip_osszecsukhato_telefon","timestamp":"2020. január. 28. 19:45","title":"Hivatalosnak tűnő képek jelentek meg egy összecsukható Samsung telefonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e07efa8-20b8-4518-bb13-ff285a621218","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú szünet után visszatért a rövid videóiról ismert Vine – csak már Byte néven. A platform és cél viszont maradt ugyanaz.","shortLead":"Hosszú szünet után visszatért a rövid videóiról ismert Vine – csak már Byte néven. A platform és cél viszont maradt...","id":"20200127_vine_byte_videos_alkalmazas_tiktok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e07efa8-20b8-4518-bb13-ff285a621218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a700ae-92c9-4a0f-9d35-54ea38d1b29b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_vine_byte_videos_alkalmazas_tiktok","timestamp":"2020. január. 27. 17:18","title":"Már letöltheti az appot, ami a TikTok és az Instagram kihívója szeretne lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74f2b75-c24c-4124-8946-57d1a2827e82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ismert kamuzós oldalon a Kínából eredő koronavírust vették alapul egy új \"hírhez\". Nagy butaságokat állítanak be, de így is sokan vannak, akik elhiszik, és megosztják a közösségi oldalakon és e-mailben. Ezzel viszont ők is a hazugság terjesztőivé válnak.\r

","shortLead":"Több ismert kamuzós oldalon a Kínából eredő koronavírust vették alapul egy új \"hírhez\". Nagy butaságokat állítanak be...","id":"20200128_kinai_koronavirus_alhir_kamuhir_konteo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d74f2b75-c24c-4124-8946-57d1a2827e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56937ead-33dc-4972-882a-ae9e662f1fd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_kinai_koronavirus_alhir_kamuhir_konteo","timestamp":"2020. január. 28. 07:03","title":"Máris elkezdett terjedni a hazugság a koronavírusról – figyeljen oda, át akarják verni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbfce7b-a0c2-46c5-8b90-2e779b62d682","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A babának nincs semmilyen hivatalos irata, születése óta pedig semmilyen egészségügyi ellátásban nem részesült.\r

","shortLead":"A babának nincs semmilyen hivatalos irata, születése óta pedig semmilyen egészségügyi ellátásban nem részesült.\r

","id":"20200128_Nyomozas_dusnok_szulok_nem_anyakonyveztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afbfce7b-a0c2-46c5-8b90-2e779b62d682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e758679-d3ff-43ad-9b0a-7a563eb9b715","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Nyomozas_dusnok_szulok_nem_anyakonyveztek","timestamp":"2020. január. 28. 08:34","title":"Nyomoznak a dusnoki szülők ellen, akik nem anyakönyvezték újszülött gyermeküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2971de-151f-48cc-9c0c-ca55971ef696","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az XDA Developersnek hála már videón is látható, hogyan működik a Google új fájlmegosztó szolgáltatása, a Nearby Sharing.","shortLead":"Az XDA Developersnek hála már videón is látható, hogyan működik a Google új fájlmegosztó szolgáltatása, a Nearby...","id":"20200127_google_airdrop_fajlmegosztas_okostelefonon_nearby_sharing_samsung_quick_share","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c2971de-151f-48cc-9c0c-ca55971ef696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bc2ee5-9c7d-4bac-a735-12589428c2b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_google_airdrop_fajlmegosztas_okostelefonon_nearby_sharing_samsung_quick_share","timestamp":"2020. január. 27. 18:03","title":"Hasznos új funkció jön Androidra, már videó is van róla, hogyan működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce225cf8-ec9c-4526-97e7-b4ddb9ff991b","c_author":"Lakner Zoltán","category":"velemeny","description":"„Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk.”","shortLead":"„Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk.”","id":"20200129_Lakner_Zoltan_Lakasharcok_es_mellekhatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce225cf8-ec9c-4526-97e7-b4ddb9ff991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770697f8-2e4b-48c7-824b-fcd11ae448db","keywords":null,"link":"/velemeny/20200129_Lakner_Zoltan_Lakasharcok_es_mellekhatasok","timestamp":"2020. január. 29. 13:10","title":"Lakner Zoltán: Lakásharcok és mellékhatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul 256 alapellátó fogorvosi praxis is üresen áll.","shortLead":"Ráadásul 256 alapellátó fogorvosi praxis is üresen áll.","id":"20200129_Kozel_otszaz_haziorvosi_praxis_betoltetlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b66c09-698a-441e-888d-654d1fd9eba1","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Kozel_otszaz_haziorvosi_praxis_betoltetlen","timestamp":"2020. január. 29. 05:31","title":"Közel ötszáz háziorvosi praxis betöltetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90bfdde-09a6-4e15-bbf6-34001ec31bfd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Akkora fiatalításba kezdtek a kormányban, hogy a folyamatot már nem lehet megállítani. A Duma Aktuál tökéletes érveket hoz amellett, miért lenne kiváló miniszterelnök a fehérneműmodell. Ceglédi Zoltán olyan dolgokon poénkodik, hogy érte már nem fekete autó, hanem fekete kisvasút jön. ","shortLead":"Akkora fiatalításba kezdtek a kormányban, hogy a folyamatot már nem lehet megállítani. A Duma Aktuál tökéletes érveket...","id":"20200127_Duma_Aktual_Kit_kellene_fiatalabbra_cserelni_a_kormanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a90bfdde-09a6-4e15-bbf6-34001ec31bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da181e8-cd83-413a-a0cb-ea6ca5f3f3dc","keywords":null,"link":"/360/20200127_Duma_Aktual_Kit_kellene_fiatalabbra_cserelni_a_kormanyban","timestamp":"2020. január. 27. 19:00","title":"Duma Aktuál: Orbán Viktor helyett Palvin Barbit miniszterelnöknek! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]