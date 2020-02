Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d4d3d80-d9ca-47fa-8563-2ed9ed1717e2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Argentína egy centet sem törleszt, amíg nincs vége a válságnak\" – üzente meg a Nemzetközi Valutaalapnak a dél-amerikai ország. ","shortLead":"\"Argentína egy centet sem törleszt, amíg nincs vége a válságnak\" – üzente meg a Nemzetközi Valutaalapnak a dél-amerikai...","id":"20200210_Argentina_turelemre_inti_az_IMFet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d3d80-d9ca-47fa-8563-2ed9ed1717e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cf6be9-b620-48c6-83cd-a054b647f5d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_Argentina_turelemre_inti_az_IMFet","timestamp":"2020. február. 10. 12:38","title":"Argentína türelemre inti az IMF-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon megérdemelte. ","shortLead":"Nagyon megérdemelte. ","id":"20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f596af-52d8-4f10-93ce-81c6f737cd43","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","timestamp":"2020. február. 10. 05:06","title":"A legjobb férfi főszereplő: Joaquin Phoenix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9a346a-8a0d-4592-8833-f64bc4c95c4c","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Ahogy a 89-90-es rendszer létrejött és aztán kimúlt, ahogy a NER létrejött és egyszer majd ki fog múlni nem valami rendkívüli, történelmünkben példátlan módi, hanem egy olyan minta, amelyet önkéntelenül követünk. Bajaink jelentős része ebből származik.","shortLead":"Ahogy a 89-90-es rendszer létrejött és aztán kimúlt, ahogy a NER létrejött és egyszer majd ki fog múlni nem valami...","id":"20200210_hont_tovabbtorzult_magyar_alkat_allam_mentalitas_bibo_orbanrendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b9a346a-8a0d-4592-8833-f64bc4c95c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d53a82b-4a2a-4b9c-b2e8-ed4e018a8174","keywords":null,"link":"/360/20200210_hont_tovabbtorzult_magyar_alkat_allam_mentalitas_bibo_orbanrendszer","timestamp":"2020. február. 10. 07:00","title":"Hont: Továbbtorzult magyar alkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05022bf-3741-4aae-a269-01b23c8443b8","c_author":"HVG Extra Business","category":"hvgkonyvek","description":"Ez egy bonyolult kérdés, de leegyszerűsítve: egyesek igen, mások nem. Daniel Tudor, a The Economist újságírójának disszidensekkel készített interjúkon alapuló könyve többek között erre a kérdésre is megpróbál választ adni.","shortLead":"Ez egy bonyolult kérdés, de leegyszerűsítve: egyesek igen, mások nem. Daniel Tudor, a The Economist újságírójának...","id":"20200209_Az_eszakkoreaiak_tenyleg_elhiszik_a_propagandat_Ime_egy_disszidens_gondolatai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a05022bf-3741-4aae-a269-01b23c8443b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faed9b9-96e0-4fc5-a73b-40ffed549752","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200209_Az_eszakkoreaiak_tenyleg_elhiszik_a_propagandat_Ime_egy_disszidens_gondolatai","timestamp":"2020. február. 09. 19:15","title":"Az észak-koreaiak tényleg elhiszik a propagandát? Íme egy disszidens gondolatai!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár szerint a BKV megkapja a pénzt az új buszokra és a 3-as metró felújítására is megvan a forrás.","shortLead":"Az államtitkár szerint a BKV megkapja a pénzt az új buszokra és a 3-as metró felújítására is megvan a forrás.","id":"20200210_Furjes_A_BKV_megkapja_a_penzt_az_uj_buszokra_es_a_3as_metrora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9382d064-c030-4a96-b625-7c5c3a04f8e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_Furjes_A_BKV_megkapja_a_penzt_az_uj_buszokra_es_a_3as_metrora","timestamp":"2020. február. 10. 11:48","title":"Fürjes: A BKV megkapja a pénzt az új buszokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány hónapja bírságot szabnak ki azokra a társaságokra, akik éjfél és hajnali öt között repülnek a főváros felett. Már 12 millió forint jött össze, ami a lakók zajszigetelésére megy majd.","shortLead":"Néhány hónapja bírságot szabnak ki azokra a társaságokra, akik éjfél és hajnali öt között repülnek a főváros felett...","id":"20200210_budapest_airport_repuloter_alvas_melyalvasi_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923b819b-825f-4137-beaa-5b426a012c61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_budapest_airport_repuloter_alvas_melyalvasi_dij","timestamp":"2020. február. 10. 09:42","title":"176-szor szabtak ki mélyalvási bírságot a Budapest felett repülő gépek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f646cbde-758a-46a7-b6c3-2c2f0ec69f79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Támogatás érkezett a NAT2020 bírálóinak a határon túlról. \r

\r

","shortLead":"Támogatás érkezett a NAT2020 bírálóinak a határon túlról. \r

\r

","id":"20200210_A_kolozsvari_egyetem_magyar_irodalomtudomanyi_intezete_szolidaris_a_NATbiralokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f646cbde-758a-46a7-b6c3-2c2f0ec69f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d372477-576f-4f29-b7b6-4d25d77006e5","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_kolozsvari_egyetem_magyar_irodalomtudomanyi_intezete_szolidaris_a_NATbiralokkal","timestamp":"2020. február. 10. 12:06","title":"A kolozsvári egyetem magyar irodalomtudományi intézete szolidáris a NAT-bírálókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c20582-696c-4713-830a-3e78533369cc","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ötvenmilliárdot szedtek ki ingatlanos cégeikből a Magyar Nemzeti Bank alapítványai. Minden bevételüket beleöntötték fekete lyukként működő vagyonkezelőjükbe, amely 2019 végén már 238 milliárdon ült.","shortLead":"Ötvenmilliárdot szedtek ki ingatlanos cégeikből a Magyar Nemzeti Bank alapítványai. Minden bevételüket beleöntötték...","id":"20200211_A_Matolcsyalapitvanyok_50_milliardot_szedtek_ki_ingatlanos_cegeikbol_egy_ev_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c20582-696c-4713-830a-3e78533369cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556e2425-701d-4e4f-bee1-6432642c43ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_A_Matolcsyalapitvanyok_50_milliardot_szedtek_ki_ingatlanos_cegeikbol_egy_ev_alatt","timestamp":"2020. február. 11. 06:30","title":"Kisöpörték dédelgetett ingatlanbefektetéseiket az MNB-alapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]