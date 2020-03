Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Ritka és különleges alkalom, amikor a régmúlt időket gyerekek feljegyzéseiből is megismerhetjük. Márpedig Szendrey Júlia gyerekei lelkesen számoltak be leveleikben és az ajándékba készített újságukban a korabeli történésekről. A zömében most először kiadott levelezésekből nemcsak egy 19. századi értelmiségi család mindennapjai rajzolódnak ki, hanem a tragikusan fiatalon elhunyt Petőfi Zoltán személyiségét is árnyaltabban ismerhetjük meg, mint ahogy azt a kritikusai megörökítették az utókornak.","shortLead":"Ritka és különleges alkalom, amikor a régmúlt időket gyerekek feljegyzéseiből is megismerhetjük. Márpedig Szendrey...","id":"20200203_szendrey_julia_horvat_csalad_horvat_arpad_horvat_attila_petofi_zoltan_tarka_muvek_gyimesi_emese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfc125c-0d42-40e5-b247-da974d99d3cc","keywords":null,"link":"/elet/20200203_szendrey_julia_horvat_csalad_horvat_arpad_horvat_attila_petofi_zoltan_tarka_muvek_gyimesi_emese","timestamp":"2020. március. 03. 20:00","title":"A forradalmárok gyerekeinek is határozott véleménye volt a politikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3d409d-0ba3-48c1-aeae-d129fe98083e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Homlokukat ráncoló ellenzékiek és a sziporkázó Orbán Viktor - ennyit mutatott meg a miniszterelnök a Facebook oldalán a hétfői parlamenti vitából.","shortLead":"Homlokukat ráncoló ellenzékiek és a sziporkázó Orbán Viktor - ennyit mutatott meg a miniszterelnök a Facebook oldalán...","id":"20200302_Vigyazat_Vadnyugat__Orban_Viktor_igy_tette_ki_a_parlamenti_vitat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f3d409d-0ba3-48c1-aeae-d129fe98083e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b2c764-c185-42b9-8c59-d313e532a0fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Vigyazat_Vadnyugat__Orban_Viktor_igy_tette_ki_a_parlamenti_vitat","timestamp":"2020. március. 02. 23:04","title":"\"Vigyázat, Vadnyugat\" - Orbán Viktor ezzel tette ki a parlamenti vitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf6d551-efea-4b64-b707-36fa5a6c50b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eseményre negyedmillió látogatót várnak.","shortLead":"Az eseményre negyedmillió látogatót várnak.","id":"20200304_koronavirus_arnold_schwarzenegger_sportverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbf6d551-efea-4b64-b707-36fa5a6c50b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccd523f-2de5-4e3a-bf3f-ccf0b7346415","keywords":null,"link":"/elet/20200304_koronavirus_arnold_schwarzenegger_sportverseny","timestamp":"2020. március. 04. 11:23","title":"Elhalasztják az Arnold Classicot is a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A forgalmazás kezdetekor benzines és dízel változatban elérhető újdonságból később plugin hibrid kivitel is érkezik.","shortLead":"A forgalmazás kezdetekor benzines és dízel változatban elérhető újdonságból később plugin hibrid kivitel is érkezik.","id":"20200304_kicsit_nagyobb_es_sokkal_modernebb_lett_a_teljesen_uj_audi_a3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4089b4a2-c51f-421d-b3b4-1ec7eb1d5a64","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_kicsit_nagyobb_es_sokkal_modernebb_lett_a_teljesen_uj_audi_a3","timestamp":"2020. március. 04. 09:47","title":"Kicsit nagyobb és sokkal modernebb lett a teljesen új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406a876b-edb2-43d9-9dd5-74d6595c39ea","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor veje túladott a Ranolder-villán, amelyet állapota nem, de a fekvése értékessé teszi.","shortLead":"Orbán Viktor veje túladott a Ranolder-villán, amelyet állapota nem, de a fekvése értékessé teszi.","id":"202009_ranolder_villa_1864_tiborcz_nelkul_is_meno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=406a876b-edb2-43d9-9dd5-74d6595c39ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d673b8-cde7-4055-bab5-1e8915fffb22","keywords":null,"link":"/360/202009_ranolder_villa_1864_tiborcz_nelkul_is_meno","timestamp":"2020. március. 02. 12:00","title":"Nem Tiborcz István cége újítja fel a volt veszprémi püspök balatoni nyaralóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125286dd-dc37-4354-8423-3a5a3653cdf4","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Már a megelőző visszalépésekkel megrostálta a szuperkedd a demokrata elnökjelöltek versenyét, aztán maga a szavazás kétszereplősre szűkítette a mezőnyt. A taroló Joe Biden a mérsékeltek, a vele tartó Bernie Sanders a progresszívek bajnoka lett. Elizabeth Warren még a saját államában sem tudott nyerni, Michael Bloomberg pedig élete legrosszabb befektetésével csődölt be.","shortLead":"Már a megelőző visszalépésekkel megrostálta a szuperkedd a demokrata elnökjelöltek versenyét, aztán maga a szavazás...","id":"20200304_Biden_berobbant_Bernie_brusztol_Bloomberg_betlizett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=125286dd-dc37-4354-8423-3a5a3653cdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4fab6c-ba5a-491a-b9ff-c0e7ea4e14f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Biden_berobbant_Bernie_brusztol_Bloomberg_betlizett","timestamp":"2020. március. 04. 11:45","title":"Biden berobbant, Bernie brusztol, Bloomberg betlizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db629917-b42d-44a4-9131-9c9a5b1b5109","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus megnyomta az eladásokat, többször annyi fogy Albert Camus regényéből, mint tavaly.","shortLead":"A koronavírus megnyomta az eladásokat, többször annyi fogy Albert Camus regényéből, mint tavaly.","id":"20200304_koronavirus_albert_camus_pestis_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db629917-b42d-44a4-9131-9c9a5b1b5109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f17ddd-64b1-4da4-8a2c-bef8b80e922d","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_koronavirus_albert_camus_pestis_fertozes","timestamp":"2020. március. 04. 11:18","title":"A koronavírus miatt veszik A pestist a franciák, de nagyon nézik a Fertőzést is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kínai cenzúra súlyosbíthatta a járványt, veszélyben a tokiói olimpia, vendégmunkás boom Magyarországon. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kínai cenzúra súlyosbíthatta a járványt, veszélyben a tokiói olimpia, vendégmunkás boom Magyarországon. Ez a hvg360...","id":"20200304_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f6fee3-0381-4205-b555-ba4234bcc2e0","keywords":null,"link":"/360/20200304_Radar360","timestamp":"2020. március. 04. 08:00","title":"Radar360: Európa a törökkel és a koronavírussal harcol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]