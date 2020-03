Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e1d0627-61a4-43bc-8a74-8c1593ea691b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nőkkel szembeni elfogultság listáját Pakisztán vezeti.","shortLead":"A nőkkel szembeni elfogultság listáját Pakisztán vezeti.","id":"20200306_ensz_kutatas_eloitelet_nok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e1d0627-61a4-43bc-8a74-8c1593ea691b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb73c328-4714-4797-aa55-0c0eed01ec0a","keywords":null,"link":"/elet/20200306_ensz_kutatas_eloitelet_nok","timestamp":"2020. március. 06. 11:48","title":"ENSZ-kutatás: Az emberek 90 százaléka előítéletes a nőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9208e215-3bf9-4cee-8f1a-7577ad5b1d9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a TCL eszközei közül egyik sem működik úgy, ahogy a rendes telefonok, így is több mint izgalmasnak tűnnek: az egyiket legyezőként lehet hajtogatni, a másik pedig egy kisebb motor segítségével adja ki a másodlagos kijelzőt.","shortLead":"Bár a TCL eszközei közül egyik sem működik úgy, ahogy a rendes telefonok, így is több mint izgalmasnak tűnnek...","id":"20200305_osszehajthato_telefon_tcl_koncepciokeszulek_hajtogathato_kijelzo_zsaner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9208e215-3bf9-4cee-8f1a-7577ad5b1d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15eceb42-20b0-4b33-b0dc-5116fe3e66bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_osszehajthato_telefon_tcl_koncepciokeszulek_hajtogathato_kijelzo_zsaner","timestamp":"2020. március. 05. 21:15","title":"Új világ jöhet az okostelefonoknál, ha ez a két mobil tényleg elkészül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai egyetemi kutatók olyan robotot terveztek, amely segít a koronavírus-járvány betegeinek diagnosztizálásában és ellátásában, s ezzel leveheti a terhet a fertőzésnek kitett orvosi személyzetről.","shortLead":"Kínai egyetemi kutatók olyan robotot terveztek, amely segít a koronavírus-járvány betegeinek diagnosztizálásában és...","id":"20200305_kinai_koronavirus_jarvany_vizsgalat_robot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74456cc2-720e-4831-b55b-41cf99160aaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_kinai_koronavirus_jarvany_vizsgalat_robot","timestamp":"2020. március. 05. 19:33","title":"Kínában bevetettek egy robotot, hogy végezze el a koronavírus-vizsgálatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírcsatorna azt közölte, hogy az oroszok beavatkoznak az elnökválasztási folyamatba.","shortLead":"A hírcsatorna azt közölte, hogy az oroszok beavatkoznak az elnökválasztási folyamatba.","id":"20200306_Beperelte_a_CNNt_Trump_kampanycsapata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad54b48-969c-4bc7-a111-0d2f5709f4e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_Beperelte_a_CNNt_Trump_kampanycsapata","timestamp":"2020. március. 06. 21:53","title":"Beperelte a CNN-t Trump kampánycsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a férfiaknál többféle egészségügyi probléma fordulhat elő, a tudósok szerint rájuk nézve halálosabb a koronavírus.","shortLead":"Mivel a férfiaknál többféle egészségügyi probléma fordulhat elő, a tudósok szerint rájuk nézve halálosabb a koronavírus.","id":"20200306_koronavirus_halaleset_fertozes_ferfiak_nok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d334a5-75b2-4090-bf99-3696759c99a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_koronavirus_halaleset_fertozes_ferfiak_nok","timestamp":"2020. március. 06. 13:05","title":"Úgy tűnik, a koronavírus inkább a férfiakra veszélyesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a10be9-6356-4881-874a-7263f194987f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az állatvédők szerint csak Új-Dél-Walesben 5 ezer koala pusztult el a hónapokig tartó bozóttüzekben, ez a szám ráadásul tovább nőhet a következő időszakban.","shortLead":"Az állatvédők szerint csak Új-Dél-Walesben 5 ezer koala pusztult el a hónapokig tartó bozóttüzekben, ez a szám ráadásul...","id":"20200305_veszelyeztetett_faj_besorolas_koala_allatvedok_ausztral_bozottuzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a10be9-6356-4881-874a-7263f194987f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168c03ac-db2c-45f9-9f9f-97ea678e09a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_veszelyeztetett_faj_besorolas_koala_allatvedok_ausztral_bozottuzek","timestamp":"2020. március. 05. 17:03","title":"\"Nincs hova menniük\" – veszélyben vannak Ausztrália koalái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mérlegelik, hogy átmenetileg kivonják a forgalomból a 14 darab Airbus A380-as gépet.","shortLead":"Mérlegelik, hogy átmenetileg kivonják a forgalomból a 14 darab Airbus A380-as gépet.","id":"20200306_Akar_felere_is_csokkentheti_jaratainak_szamat_a_Lufthansa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa573c9d-c28d-4fdb-bacb-31a16cb37405","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_Akar_felere_is_csokkentheti_jaratainak_szamat_a_Lufthansa","timestamp":"2020. március. 06. 20:17","title":"Akár felére is csökkentheti járatainak számát a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a770a6df-2746-4084-bce7-91e758c53ac5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viszonylagos nyugalom uralkodik az északnyugati Idlíb tartományban – számoltak be a aktivisták és egy megfigyelő csoport.\r

","shortLead":"Viszonylagos nyugalom uralkodik az északnyugati Idlíb tartományban – számoltak be a aktivisták és egy megfigyelő...","id":"20200306_sziria_idlib_tuzszunet_putyin_erdogan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a770a6df-2746-4084-bce7-91e758c53ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f54ac52-a611-4e4b-8f11-84148529e3f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_sziria_idlib_tuzszunet_putyin_erdogan","timestamp":"2020. március. 06. 06:13","title":"Megkezdődött a tűzszünet Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]