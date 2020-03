Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdcecb50-a098-4002-acb7-4963747ed517","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyilvánosság elé lépett a korábban csak londoni betegként emlegetett férfi, akiről 2019 tavaszán jelentették az orvosok, hogy kigyógyult a HIV-ből.","shortLead":"A nyilvánosság elé lépett a korábban csak londoni betegként emlegetett férfi, akiről 2019 tavaszán jelentették...","id":"20200310_masodik_hiv_fertozott_beteg_gyogyogyulas_aids_londoni_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdcecb50-a098-4002-acb7-4963747ed517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8f6aaa-7c3f-498f-8059-9c087035505b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_masodik_hiv_fertozott_beteg_gyogyogyulas_aids_londoni_beteg","timestamp":"2020. március. 10. 22:08","title":"A nyilvánosság elé lépett a férfi, aki a világon másodikként gyógyult meg a HIV-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több rendbeli kifosztás és lopás miatt első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélt az Esztergomi Járásbíróság egy többszörösen visszaeső férfit, aki kórházi betegektől is lopott – közölte a Tatabányai Törvényszék csütörtökön.","shortLead":"Több rendbeli kifosztás és lopás miatt első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélt az Esztergomi Járásbíróság...","id":"20200312_Het_ev_fegyhazbuntetesre_iteltek_egy_visszaeso_korhazi_tolvajt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508b75fd-6caf-4758-8a21-802e2bd3ad91","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Het_ev_fegyhazbuntetesre_iteltek_egy_visszaeso_korhazi_tolvajt","timestamp":"2020. március. 12. 13:50","title":"Hét év fegyházbüntetésre ítéltek egy visszaeső kórházi tolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff73b76-0be1-4dbf-98bf-953bb5db0c72","c_author":"Ungár Péter","category":"itthon","description":"A 2010 előtti világ restaurációja tényleg nem lehet az ellenzék közös programja. 