[{"available":true,"c_guid":"41eac643-5c16-4390-8cb7-8087cf511f91","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200313_Marabu_Feknyuz_Hetkoznapi_szajmaszkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41eac643-5c16-4390-8cb7-8087cf511f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7343e3-13ee-485c-8013-d067e69c6664","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Marabu_Feknyuz_Hetkoznapi_szajmaszkban","timestamp":"2020. március. 13. 10:46","title":"Marabu Féknyúz: Hétköznapi szájmaszkban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f36010-e08e-4368-b09f-03a947cd4026","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három szakaszt rendeztünk volna, de a szervezőbizottság jelezte, ennek most nagyon nincs itt az ideje.","shortLead":"Három szakaszt rendeztünk volna, de a szervezőbizottság jelezte, ennek most nagyon nincs itt az ideje.","id":"20200313_giro_ditalia_kerekparos_verseny_revesz_mariusz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78f36010-e08e-4368-b09f-03a947cd4026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aeefea-6304-4efc-a985-db77d82cafab","keywords":null,"link":"/sport/20200313_giro_ditalia_kerekparos_verseny_revesz_mariusz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 12:12","title":"Nem rendezzük meg a Giro d'Italia ránk eső szakaszait a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0531d76-fd5a-4676-a1c2-bc618a6bd1ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen elsősorban a popkulturális értéke.","shortLead":"Természetesen elsősorban a popkulturális értéke.","id":"20200312_Mi_kerul_egy_strandauton_135_millio_forintba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0531d76-fd5a-4676-a1c2-bc618a6bd1ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd52a874-0eb0-48d0-b989-77cc5fa43a23","keywords":null,"link":"/cegauto/20200312_Mi_kerul_egy_strandauton_135_millio_forintba","timestamp":"2020. március. 12. 09:21","title":"Mi kerül egy strandautón 135 millió forintba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napokban rendőrök keresik fel az iskolákat, hogy felvilágosítást tartsanak a koronavírusról. A KRÉTA-n keresztül pedig a kormány fog üzenni a szülőknek.","shortLead":"A következő napokban rendőrök keresik fel az iskolákat, hogy felvilágosítást tartsanak a koronavírusról. A KRÉTA-n...","id":"20200312_Rendorok_fogjak_felvilagositani_az_iskolasokat_a_koronavirusrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f29a24-3b2a-4834-99e8-e07854517de5","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Rendorok_fogjak_felvilagositani_az_iskolasokat_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 12. 14:04","title":"Rendőrök fogják felvilágosítani az iskolásokat a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO főigazgatója szerint kezelhető a járvány.","shortLead":"A WHO főigazgatója szerint kezelhető a járvány.","id":"20200312_WHO_minden_egyes_esettel_kulon_kell_foglalkozni_hogy_megtorjek_a_tovabbfertozes_lancolatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c842083-6271-4cb6-88d0-8929fa3ed231","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_WHO_minden_egyes_esettel_kulon_kell_foglalkozni_hogy_megtorjek_a_tovabbfertozes_lancolatat","timestamp":"2020. március. 12. 12:58","title":"WHO: Minden egyes esettel külön kell foglalkozni, hogy megtörjék a továbbfertőzés láncolatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Betett a nemzetközi rossz hangulat a forintárfolyamnak.","shortLead":"Betett a nemzetközi rossz hangulat a forintárfolyamnak.","id":"20200312_Ujra_340_forintba_kerul_egy_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabe0c1a-1087-41ee-b21a-0e5aafcc5b9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_Ujra_340_forintba_kerul_egy_euro","timestamp":"2020. március. 12. 16:48","title":"Újra 340 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f882cdd8-957e-4507-b093-1cad271462c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is javasolják, hogy a koronavírus miatt zárjanak be valamennyi önkormányzati fenntartású kulturális intézményt, uszodát és egyéb sportlétesítményt, és mondjanak le valamennyi önkormányzati szervezésű kulturális rendezvényt.","shortLead":"Azt is javasolják, hogy a koronavírus miatt zárjanak be valamennyi önkormányzati fenntartású kulturális intézményt...","id":"20200313_budapest_onkormanyzat_bolcsode_ovoda_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f882cdd8-957e-4507-b093-1cad271462c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8732e78-6181-42e0-abfe-b0f8a8cdd914","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_budapest_onkormanyzat_bolcsode_ovoda_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 15:09","title":"A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége engedélyezné, hogy otthon maradjanak a bölcsődések és óvodások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80629b8-3dd1-4213-b1d7-265f7e9acf93","c_author":"L. Ritók Nóra","category":"itthon","description":"Erőszak az iskolában. Egy kezeletlenül hagyott problémahalmaz okai és következményei. Vélemény.","shortLead":"Erőszak az iskolában. Egy kezeletlenül hagyott problémahalmaz okai és következményei. Vélemény.","id":"20200312_L_Ritok_Nora_Mig_mindannyian_belezuhanunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c80629b8-3dd1-4213-b1d7-265f7e9acf93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e7839a-58c9-4f96-9d72-6731ffb80341","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_L_Ritok_Nora_Mig_mindannyian_belezuhanunk","timestamp":"2020. március. 12. 12:13","title":"L. Ritók Nóra: Míg mindannyian belezuhanunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]