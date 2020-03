Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"149d661c-f6ba-4108-969a-06c2b8479ec2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jóval 21 ezer felett van a megbetegedések száma az országban.","shortLead":"Jóval 21 ezer felett van a megbetegedések száma az országban.","id":"20200314_Koronavirus_1441_halalos_aldozat_van_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=149d661c-f6ba-4108-969a-06c2b8479ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd83333a-98b4-4379-9056-4e4e1bf6bde0","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Koronavirus_1441_halalos_aldozat_van_Olaszorszagban","timestamp":"2020. március. 14. 21:44","title":"Koronavírus: 1441 halálos áldozat van Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Edouard Philippe francia miniszterelnök szombat este bejelentette, hogy éjféltől elrendeli \"az ország élete szempontjából nem szükséges nyilvános helyek\" bezárását, azaz az éttermek, bárok szórakozóhelyek, mozik vasárnaptól újabb utasításig nem nyithatnak ki. ","shortLead":"Edouard Philippe francia miniszterelnök szombat este bejelentette, hogy éjféltől elrendeli \"az ország élete...","id":"20200314_Franciaorszagban_is_szinte_minden_bezar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be34dc5d-beac-4e74-9cd5-83ff7bd87b7d","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Franciaorszagban_is_szinte_minden_bezar","timestamp":"2020. március. 14. 21:20","title":"Franciaországban is szinte minden bezár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pintér Sándorral és Mosóczi László államtitkárral is találkozott az elmúlt napokban a marokkói közlekedési miniszter. Majd hazament, részt vett a kormányülésen, utána pedig kimutatták nála a koronavírust.","shortLead":"Pintér Sándorral és Mosóczi László államtitkárral is találkozott az elmúlt napokban a marokkói közlekedési miniszter...","id":"20200315_Koronavirus_marokkoi_miniszter_pinter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c90f17-b91f-41f9-9a0b-76d057323704","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Koronavirus_marokkoi_miniszter_pinter","timestamp":"2020. március. 15. 09:27","title":"Koronavírusos a marokkói miniszter, aki a héten a magyar kormány több tagjával tárgyalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Átlagosan 17 százalékkal kevesebb repülőgép közlekedett a pénteki adatok szerint Európa felett. A legsúlyosabban Olaszország érintett, a légterében 77 százalékkal volt kisebb a forgalom.","shortLead":"Átlagosan 17 százalékkal kevesebb repülőgép közlekedett a pénteki adatok szerint Európa felett. A legsúlyosabban...","id":"20200316_Sorra_allnak_le_a_legitarsasagok_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a58347f-ba3d-4f75-a2f8-a0fe05d9fbd5","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_Sorra_allnak_le_a_legitarsasagok_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 16. 07:15","title":"Sorra állnak le a légitársaságok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92886734-d061-48c9-95a1-67fb106bf393","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy horgász a forgalommal szemben hajtott fel a hídra, ahol összeütközött egy másik kocsival. ","shortLead":"Egy horgász a forgalommal szemben hajtott fel a hídra, ahol összeütközött egy másik kocsival. ","id":"20200315_Halakat_mentettek_a_tuzoltok_a_Rakoczi_hidon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92886734-d061-48c9-95a1-67fb106bf393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b8b812-849f-4993-b93e-ffecdfbaa950","keywords":null,"link":"/cegauto/20200315_Halakat_mentettek_a_tuzoltok_a_Rakoczi_hidon","timestamp":"2020. március. 15. 12:06","title":"Halakat mentettek a tűzoltók a Rákóczi hídon - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d01bd1-8317-441b-84c0-8c3a0f6e412d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Életünk folyása nem egyszerűen A pontból B pontba tart, hanem tipikus szakaszok, ciklusok jellemzik. Nézzük sorban, hogyan állapítja meg a pszichológia e szakaszokat, és mit tart róluk meghatározónak.","shortLead":"Életünk folyása nem egyszerűen A pontból B pontba tart, hanem tipikus szakaszok, ciklusok jellemzik. Nézzük sorban...","id":"20200315_Ezeket_a_feladatokat_allitjak_elenk_az_eletciklusaink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d01bd1-8317-441b-84c0-8c3a0f6e412d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aef9b9-f32e-4e5e-96d9-3125a468e396","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200315_Ezeket_a_feladatokat_allitjak_elenk_az_eletciklusaink","timestamp":"2020. március. 15. 20:15","title":"Ezeket a feladatokat állítják elénk az életciklusaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40675825-d9d0-4737-acd8-499c457ec058","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új koronavírus okozta járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében lépnek.","shortLead":"Az új koronavírus okozta járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében lépnek.","id":"20200316_koronavirus_jegybank_osszehangolt_akcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40675825-d9d0-4737-acd8-499c457ec058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136f4c6-2dcf-42c6-91e2-cca4134549cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_koronavirus_jegybank_osszehangolt_akcio","timestamp":"2020. március. 16. 11:04","title":"Így harcolnak a járvány ellen a világ vezető jegybankjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ab79d2-67a5-4233-b050-f16870c36cbc","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"kultura","description":"Ne aggódjanak a pedagógusok, a volt államtitkár négy éve folyamatosan fejleszti nekik a digitális tananyagot. Biztos mindjárt előpattan!","shortLead":"Ne aggódjanak a pedagógusok, a volt államtitkár négy éve folyamatosan fejleszti nekik a digitális tananyagot. Biztos...","id":"20200315_Cegledi_digitalis_oktatas__Czunyine_hol_vagy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02ab79d2-67a5-4233-b050-f16870c36cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d44389-7031-4a1d-bd53-503c45d2ea4b","keywords":null,"link":"/kultura/20200315_Cegledi_digitalis_oktatas__Czunyine_hol_vagy","timestamp":"2020. március. 15. 10:22","title":"Ceglédi: digitális oktatás – Czunyiné hol vagy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]