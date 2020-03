Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab05cd8f-5a67-4ab6-9b5d-3fe22868d2aa","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A fiatal nő úgy látja, a pszichológusi segítség lenne a legfontosabb azoknak, akiket elkülönítenek. ","shortLead":"A fiatal nő úgy látja, a pszichológusi segítség lenne a legfontosabb azoknak, akiket elkülönítenek. ","id":"20200318_korhaz_irani_varandos_feleseg_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab05cd8f-5a67-4ab6-9b5d-3fe22868d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3abbcfc-49f4-4469-bc3d-9405107c560f","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_korhaz_irani_varandos_feleseg_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 17:40","title":"Kiengedték a kórházból az egyik első iráni fertőzött várandós feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A feltorlódott forgalom is közegészségügyi kockázatot jelenthet, de az áruszállítást is akadályozza, ezért van szükség a kisebb határátkelők újbóli megnyitására azzal, hogy a személyforgalom előtt továbbra is zárva maradnak - érvel az MKFE.","shortLead":"A feltorlódott forgalom is közegészségügyi kockázatot jelenthet, de az áruszállítást is akadályozza, ezért van szükség...","id":"20200318_MKFE_Nyissanak_meg_tobb_hataratkelot_az_aruszallitas_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa66e902-b5fb-46c8-8220-647398585a00","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_MKFE_Nyissanak_meg_tobb_hataratkelot_az_aruszallitas_elott","timestamp":"2020. március. 18. 13:25","title":"A fuvarozók követelik, nyissanak meg több határátkelőt az áruszállítás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d6be98-3f46-4b23-9ede-e55507341cb9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A francia Renault tulajdonában levő autógyár felfüggeszti április 5-ig tevékenységét a dél-romániai mioveni-i üzemében.","shortLead":"A francia Renault tulajdonában levő autógyár felfüggeszti április 5-ig tevékenységét a dél-romániai mioveni-i üzemében.","id":"20200318_A_Dacia_is_leallitja_a_termelest_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85d6be98-3f46-4b23-9ede-e55507341cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f103ce91-7243-45ca-9654-1b7deeb2f909","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_A_Dacia_is_leallitja_a_termelest_Romaniaban","timestamp":"2020. március. 18. 14:59","title":"A Dacia is leállítja a termelést Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ca57b3-1871-43b7-9388-39be663a876b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zalaszentgróti rendőrök a még járó motorú autóban fogták el a környékbeli férfit. ","shortLead":"A zalaszentgróti rendőrök a még járó motorú autóban fogták el a környékbeli férfit. ","id":"20200319_Lovoldozott_megverte_volt_baratnojet_ittasan_hajtott_arokba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51ca57b3-1871-43b7-9388-39be663a876b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2f721d-9ab9-440c-a0a8-523c6a59945c","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Lovoldozott_megverte_volt_baratnojet_ittasan_hajtott_arokba","timestamp":"2020. március. 19. 14:09","title":"Lövöldözött és megverte volt barátnőjét, majd ittasan hajtott az árokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pénteken helyenként még 20 foknál is melegebb lesz, míg vasárnap néhol már csak plusz 1 fokig melegszik fel a levegő.","shortLead":"Pénteken helyenként még 20 foknál is melegebb lesz, míg vasárnap néhol már csak plusz 1 fokig melegszik fel a levegő.","id":"20200319_Jelentos_lehules_jon_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56b6cb0-74bf-4db1-94f2-e0a27140e8f4","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Jelentos_lehules_jon_a_hetvegen","timestamp":"2020. március. 19. 17:49","title":"Jelentős lehűlés jön a hétvégén, hó is eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2087e83d-943f-492c-998e-62eb35a8cb6c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol bajnokságban szereplő Espanyol hat labdarúgója szintén megbetegedett.","shortLead":"A spanyol bajnokságban szereplő Espanyol hat labdarúgója szintén megbetegedett.","id":"20200318_Koronaviurs_Real_Madrid_korabbi_elnoke_is_megfertozodott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2087e83d-943f-492c-998e-62eb35a8cb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a5a24c-7cce-4231-ab45-7df278995113","keywords":null,"link":"/sport/20200318_Koronaviurs_Real_Madrid_korabbi_elnoke_is_megfertozodott","timestamp":"2020. március. 18. 13:02","title":"Koronavírus: a Real Madrid korábbi elnöke is megfertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járatok telítettsége mindössze 10 százalék. A Budapesti Közlekedési Központ bejelentette, hogy csütörtöktől a járványveszély elmúltáig bezárnak a ügyfélközpontjaik.","shortLead":"A járatok telítettsége mindössze 10 százalék. A Budapesti Közlekedési Központ bejelentette, hogy csütörtöktől...","id":"20200318_Alig_hasznalja_most_valaki_a_tomegkozlekedest_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f36d824-18e0-4c75-969f-832906af14e9","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Alig_hasznalja_most_valaki_a_tomegkozlekedest_Budapesten","timestamp":"2020. március. 18. 18:44","title":"Alig használja most valaki a tömegközlekedést Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45cd68e7-88d5-4dff-9473-20fc6cf815e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A teljes magyar ipar majdnem harmadát az autógyártás jelenti, a GDP 4-5 százalékát ez a szektor adja. A koronavírus nélkül is bajban lenne az autóipar, a járvány viszont extrémen súlyossá teszi a helyzetet. És azt sem tudni még, mi lesz a beszállítókkal, valamint a több tízezer alkalmazottal.","shortLead":"A teljes magyar ipar majdnem harmadát az autógyártás jelenti, a GDP 4-5 százalékát ez a szektor adja. A koronavírus...","id":"20200319_autogyar_auto_leallas_gdp_mercedes_audi_suzuki_opel_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45cd68e7-88d5-4dff-9473-20fc6cf815e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd95b3d3-4c3f-4771-ac30-604ab682ed96","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_autogyar_auto_leallas_gdp_mercedes_audi_suzuki_opel_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 18:00","title":"Az egész magyar gazdaságot megrengeti az autógyárak leállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]