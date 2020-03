Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6eb1cf89-a932-4cdd-a6c8-13ae0001e165","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Szociális válságot okozhat az a csaknem 500 ezer ember, akiket eddig feketén foglalkoztattak és most a járvány hatására elveszítik a keresetüket. De nem járnak sokkal jobban azok a bajba jutott munkavállalók sem, akik eddig rendesen be voltak jelentve, a kormány ugyanis nem tervezi az álláskeresési járadék megváltoztatását, az önkormányzatoknak pedig nincs pénzük segélyezésre. ","shortLead":"Szociális válságot okozhat az a csaknem 500 ezer ember, akiket eddig feketén foglalkoztattak és most a járvány hatására...","id":"202013_elengedtek_akezuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eb1cf89-a932-4cdd-a6c8-13ae0001e165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ab4152-ec3f-4dde-9a5d-34584872cbc9","keywords":null,"link":"/360/202013_elengedtek_akezuket","timestamp":"2020. március. 26. 15:00","title":"Százezrek kezét engedik el – nincs válasza a kormánynak a szociális válságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e716de-fbc8-429a-9bb7-a2eb0a90afd0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emlékszik meg arra a politológusra, aki néhány évvel ezelőtt Skype-on próbált interjút adni a BBC-nek, mire a két kisgyereke berontott a dolgozószobába, és ellopták apjuk elől a show-t? Nos, ma már elég sokan vagyunk, akik átérezhetjük Robert E. Kelly helyzetét. A férfi ismét interjút adott, de ezúttal a családja is csatlakozott hozzá. ","shortLead":"Emlékszik meg arra a politológusra, aki néhány évvel ezelőtt Skype-on próbált interjút adni a BBC-nek, mire a két...","id":"20200327_BBC_szakerto_elo_bejelentkezes_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e716de-fbc8-429a-9bb7-a2eb0a90afd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5623aac-2e0c-430d-9435-a7d87daa0d8e","keywords":null,"link":"/kultura/20200327_BBC_szakerto_elo_bejelentkezes_home_office","timestamp":"2020. március. 27. 16:51","title":"Napjaink ikonja lett a BBC-szakértő, akinek széttrollkodták a gyerekei az élő bejelentkezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egész világot megáldja ma Urbi et Orbi áldásával Ferenc pápa.","shortLead":"Az egész világot megáldja ma Urbi et Orbi áldásával Ferenc pápa.","id":"20200327_ferenc_papa_aldas_urbi_et_orbi_vilagjarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea32173-8282-4b50-adb1-89282151fb3e","keywords":null,"link":"/elet/20200327_ferenc_papa_aldas_urbi_et_orbi_vilagjarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 08:20","title":"Rendkívüli szertartásra készül Ferenc pápa a világjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat harmincmillió forintot különített el a járvány miatt jövedelem nélkül maradt családoknak, háztartásonként egy igényt fogadnak be.","shortLead":"Az önkormányzat harmincmillió forintot különített el a járvány miatt jövedelem nélkül maradt családoknak...","id":"20200327_Torokbalint_lepett_havi_tamogatast_ad_a_munkabol_kiesetteknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e488ae-fef0-44e2-9206-b45158f083d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_Torokbalint_lepett_havi_tamogatast_ad_a_munkabol_kiesetteknek","timestamp":"2020. március. 27. 12:15","title":"Törökbálint fideszes polgármestere lépett: havi támogatást ad a munkából kiesetteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab01d42a-3626-4231-82db-a0c8bb77e138","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"360","description":"Politikai tehetség kell ahhoz, hogy valaki minden helyzetben a jól bejáratott bűnbakokra tudja hárítani a felelősséget. Orbán Viktor megtalálta a módját, hogyan menedzselje sikeresen a saját válságát. Kérdés, hogy az országgal mire megy.","shortLead":"Politikai tehetség kell ahhoz, hogy valaki minden helyzetben a jól bejáratott bűnbakokra tudja hárítani a felelősséget...","id":"202013__orban_uj_szerepben__pinter_anelkulozhetetlen__mindenre_van_kifogas__eronek_erejevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab01d42a-3626-4231-82db-a0c8bb77e138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2af0a3-5419-4c44-af0c-7893f228000b","keywords":null,"link":"/360/202013__orban_uj_szerepben__pinter_anelkulozhetetlen__mindenre_van_kifogas__eronek_erejevel","timestamp":"2020. március. 26. 11:00","title":"Orbán hallani sem akart arról, hogy az ellenzéknek gesztust tegyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nielsen szerint olyan forgalom van most az élelmiszerboltokban, ami karácsony előtt is ritka.","shortLead":"A Nielsen szerint olyan forgalom van most az élelmiszerboltokban, ami karácsony előtt is ritka.","id":"20200327_loncshus_liszt_wc_papir_huskonzerv_koronavirus_nielsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8587185b-e41e-44e7-bd6a-24e66d27eedf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_loncshus_liszt_wc_papir_huskonzerv_koronavirus_nielsen","timestamp":"2020. március. 27. 05:32","title":"Löncshúst, lisztet és wc papírt vesz járvány idején a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9768176d-3771-490a-a7e5-28762efb170f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A járvány első időszakát kedvezően vészeltük át – mondta Kásler Miklós miniszter.","shortLead":"A járvány első időszakát kedvezően vészeltük át – mondta Kásler Miklós miniszter.","id":"20200327_Operativ_Torzs_fel_kell_keszulni_a_tobb_ezres_megbetegedesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9768176d-3771-490a-a7e5-28762efb170f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7ce724-a9a4-408f-9392-e18a31b860ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_Operativ_Torzs_fel_kell_keszulni_a_tobb_ezres_megbetegedesre","timestamp":"2020. március. 27. 11:11","title":"Operatív Törzs: További korlátozások jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idén tíz százalékot is zuhanhat a német gazdaság, ha június végéig kitart a koronavírus-járvány miatt az ország egyre több részében bevezetett kijárási tilalom – jósolja a tekintélyes német gazdasági kutatóintézet, az IW.","shortLead":"Az idén tíz százalékot is zuhanhat a német gazdaság, ha június végéig kitart a koronavírus-járvány miatt az ország...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_gazdasag_nemet_ipari_termeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29320c35-0840-47fc-bd56-30f2459a675b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_koronavirus_jarvany_gazdasag_nemet_ipari_termeles","timestamp":"2020. március. 26. 14:59","title":"Ötödével is zuhanhat a járvány miatt a német ipar termelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]