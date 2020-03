Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vége az éjjel-nappalinak is a láncnál.","shortLead":"Vége az éjjel-nappalinak is a láncnál.","id":"20200327_Hamarabb_zarnak_aprilistol_a_Tescok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42702960-56cf-4e14-888f-2c2601cf2b99","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_Hamarabb_zarnak_aprilistol_a_Tescok","timestamp":"2020. március. 27. 18:32","title":"Hamarabb zárnak áprilistól a Tescók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már négyezernél is többen hunytak el az országban a vírusfertőzés nyomán kialakuló betegségben.","shortLead":"Már négyezernél is többen hunytak el az országban a vírusfertőzés nyomán kialakuló betegségben.","id":"20200326_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_spanyolorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5c7b53-b9e1-4090-b1cc-58586b60214a","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_spanyolorszag","timestamp":"2020. március. 26. 13:01","title":"Koronavírus: egy nap alatt 655-en haltak meg Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9ef314-1869-49c2-a07c-4c5516aea189","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank és a kormány is a limit megemelésére szólította fel a bankokat és a kártyatársaságokat. A jegybank és a kormány is a limit megemelésére szólította fel a bankokat és a kártyatársaságokat. A Mastercard lépett. A Mastercard lépett.","id":"20200326_koronavirus_fertozes_mastercard_erinteses_fizetes_limitemeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe9ef314-1869-49c2-a07c-4c5516aea189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acec1dc-0800-46d2-8244-c76a8acd46d5","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_koronavirus_fertozes_mastercard_erinteses_fizetes_limitemeles","timestamp":"2020. március. 26. 13:10","title":"15 ezer forintra emeli a Mastercard az érintéses fizetések összeghatárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08240fc-32de-48e2-a553-a9e5566e0705","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki most jól tanul, a tanév végét követően környezettudatos gokartokban mérheti össze a vezetési tudását a társaival.","shortLead":"Aki most jól tanul, a tanév végét követően környezettudatos gokartokban mérheti össze a vezetési tudását a társaival.","id":"20200326_jarvany_karanten_gokart_solymar_bizonyitvany_jutalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a08240fc-32de-48e2-a553-a9e5566e0705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b60ad7-8501-4eb0-a7c4-c58fc3bb9c10","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_jarvany_karanten_gokart_solymar_bizonyitvany_jutalom","timestamp":"2020. március. 26. 12:59","title":"Nehéz az otthoni karanténban tanulás, Solymáron nyári gokartozás a célprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b710da3-32f6-41ba-8078-d7523784369b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szűk körben végzett kísérlet eredménye szerint a hidroxiklorokvin néven ismert hatóanyag – egy nemrég elvégzett francia kutatás eredményével ellentétben mégsem jó a koronavírus ellen.","shortLead":"Egy szűk körben végzett kísérlet eredménye szerint a hidroxiklorokvin néven ismert hatóanyag – egy nemrég elvégzett...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_gyogyszer_hatoanyag_hidroxiklorokin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b710da3-32f6-41ba-8078-d7523784369b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38aca262-3205-4337-bbb0-6b3c9840fc60","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_koronavirus_jarvany_gyogyszer_hatoanyag_hidroxiklorokin","timestamp":"2020. március. 26. 18:33","title":"Lehet, hogy mégsem jó a Magyarországon is előállítható ígéretes gyógyszer a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dbf583-79f7-4606-90d8-15793de8ff6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 15 fős parlamenti frakció mindegyik tagja egymilliót ajánlott fel a fizetéséből. A 15 fős parlamenti frakció mindegyik tagja egymilliót ajánlott fel a fizetéséből. Fertőtlenítő- és tisztítószereket vesznek majd a pénzből. Fertőtlenítő- és tisztítószereket...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_mszp_egeszsegugy_felajanlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6dbf583-79f7-4606-90d8-15793de8ff6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a07729f-4b78-4705-a95a-823f757ee326","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_jarvany_mszp_egeszsegugy_felajanlas","timestamp":"2020. március. 26. 14:46","title":"15 milliót ajánlott fel az MSZP az egészségügyben dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b95d21-efdf-46b5-b2d0-ef21da12b0a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tavalyhoz képest 53 százalékkal zsugorodott a Mexikóban telelő pompás királylepkék (Danaus plexippus) populációja, ami jóval azon küszöbérték alatt van, amely kutatók szerint a rovarok vándorlásának összeomlásához vezethet.","shortLead":"Tavalyhoz képest 53 százalékkal zsugorodott a Mexikóban telelő pompás királylepkék (Danaus plexippus) populációja, ami...","id":"20200326_kihalasi_kuszob_pompas_kiralylepkek_populacioja_mexiko_danaus_plexippus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10b95d21-efdf-46b5-b2d0-ef21da12b0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be618d7e-3354-40cc-8c84-abf568abce04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_kihalasi_kuszob_pompas_kiralylepkek_populacioja_mexiko_danaus_plexippus","timestamp":"2020. március. 26. 14:03","title":"Drámaian megfogyatkoztak a pompás királylepkék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959171d0-7a64-4963-a09b-d45f09a81cf4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A tőzsdék válsága nem kímélte a világ leggazdagabb alapját sem: vesztesége 115 milliárd euró, ami nagyságrendben egyéves magyar GDP-nek felel meg. A tőzsdék válsága nem kímélte a világ leggazdagabb alapját sem: vesztesége 115 milliárd euró, ami nagyságrendben egyéves magyar GDP-nek felel meg. Nem is csoda hiszen vagyonának kétharmada részvényekben van.