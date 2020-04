Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66d840ae-0351-48ef-b86b-247b37c16759","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudják hol tárolni a védőeszközöket és adományokat, az Aréna felajánlotta a segítségét.","shortLead":"Nem tudják hol tárolni a védőeszközöket és adományokat, az Aréna felajánlotta a segítségét.","id":"20200409_magyar_voroskereszt_papp_laszlo_sportarena_raktar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66d840ae-0351-48ef-b86b-247b37c16759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59246a96-65d1-4f54-b7a5-47514f473475","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_magyar_voroskereszt_papp_laszlo_sportarena_raktar","timestamp":"2020. április. 09. 12:29","title":"Raktárként használhatja a Papp László Sportarénát a Vöröskereszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfc59c6-525f-406e-81b3-3cc25d4c71f9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Körülbelül 50 millió forintnyi kábítószer került elő a brazil vádlott gyomrából, amit nem is Magyarországon akart átadni.","shortLead":"Körülbelül 50 millió forintnyi kábítószer került elő a brazil vádlott gyomrából, amit nem is Magyarországon akart...","id":"20200409_kokain_futar_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edfc59c6-525f-406e-81b3-3cc25d4c71f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c05b07c-406f-4fc0-9a3a-8630beac945c","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_kokain_futar_vademeles","timestamp":"2020. április. 09. 11:55","title":"Gyomrában csempészte a kokaint a Budapesten elfogott brazil futár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"Faigl Zoltán","category":"360","description":"140 milliárdos nyeresége volt aranybefektetésen a jegybanknak, de mégsem adott el belőle. Hogyan lehetséges ez? Elmagyarázzuk. ","shortLead":"140 milliárdos nyeresége volt aranybefektetésen a jegybanknak, de mégsem adott el belőle. Hogyan lehetséges ez...","id":"20200408_Barati_banknak_adhata_el_aranyat_az_MNB_hogy_egybol_visszavegye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba0997a-e497-4029-90bc-9b54faeb82ed","keywords":null,"link":"/360/20200408_Barati_banknak_adhata_el_aranyat_az_MNB_hogy_egybol_visszavegye","timestamp":"2020. április. 08. 13:05","title":"Baráti banknak adhatta el aranyát az MNB, majd egyből visszavette ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c06baf-40de-446a-9c22-e8c22d5b75cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas bővülést könyvelhettek el a zenei streaming szolgáltatatók 2019-ben. A koronavírus-járvány miatt mostanában is hasonló ütemű növekedést jósolnak a szakemberek.","shortLead":"Hatalmas bővülést könyvelhettek el a zenei streaming szolgáltatatók 2019-ben. A koronavírus-járvány miatt mostanában is...","id":"20200409_counterpoint_jelentes_spotify_youtube_music_amazon_music_piaci_reszesedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47c06baf-40de-446a-9c22-e8c22d5b75cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff974ee3-0ec7-40ad-b94d-1a546b92a04f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_counterpoint_jelentes_spotify_youtube_music_amazon_music_piaci_reszesedes","timestamp":"2020. április. 09. 11:03","title":"Ön mivel hallgat zenét? Berobbant a Spotify és az Apple Music","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járványgörbe ugyanakkor kezd lefelé ívelni az országban.","shortLead":"A járványgörbe ugyanakkor kezd lefelé ívelni az országban.","id":"20200407_Meghaladta_a_17_ezret_a_halottak_szama_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc064758-8031-48a5-ac5f-b9dfc704ceea","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_Meghaladta_a_17_ezret_a_halottak_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. április. 07. 19:18","title":"Meghaladta a 17 ezret a halottak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Mit tehetünk egy gyorsan változó világban vezetőként? Milyen elvekhez ragaszkodjunk, és mit érdemes elengedni? - útmutató Ernest Shackleton Antarktisz-kutató felfedező emlékezetes expedíciójának tanulságai alapján. ","shortLead":"Mit tehetünk egy gyorsan változó világban vezetőként? Milyen elvekhez ragaszkodjunk, és mit érdemes elengedni?","id":"20200408_Hogyan_valjunk_igazi_vezetove","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393bfbbe-983c-4bd2-af13-87276bfaacaa","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200408_Hogyan_valjunk_igazi_vezetove","timestamp":"2020. április. 08. 15:32","title":"Hogyan váljunk igazi vezetővé nehéz helyzetekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a9f0c1-351b-4a44-922d-99e42d4688ae","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány ellenére fel fog csendülni Johann Sebastian Bach János-passiója a lipcsei Tamás-templomban nagypénteken, az eseményt az interneten élőben közvetítik, és együtténeklésre biztatják a nézőket.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére fel fog csendülni Johann Sebastian Bach János-passiója a lipcsei Tamás-templomban...","id":"20200409_A_lipcsei_Janospassio_is_az_internetre_koltozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3a9f0c1-351b-4a44-922d-99e42d4688ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3394c7e2-fc76-45a3-9812-693c55f40d24","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_A_lipcsei_Janospassio_is_az_internetre_koltozik","timestamp":"2020. április. 09. 08:56","title":"A lipcsei János-passió is az internetre költözik nagypénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"E10-es üzemanyagot mostanság akár jóval 300 forint alatti literáron is tankolhatunk.","shortLead":"E10-es üzemanyagot mostanság akár jóval 300 forint alatti literáron is tankolhatunk.","id":"20200408_272_forint_90_filler_a_legolcsobb_hazai_benzin_literara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f4d106-f39a-4208-82f2-5f256dbe924c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_272_forint_90_filler_a_legolcsobb_hazai_benzin_literara","timestamp":"2020. április. 09. 06:41","title":"272 forint 90 fillér a legolcsóbb hazai benzin literára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]