Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d929de51-835b-4688-bb9c-4ac25be73108","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Ez a húsvét más, mint a tavalyi, vagy a tavalyelőtti, vagy akár az azelőtti. Ez a húsvét a koronavírus-járvány közepén érkezik. Most talán érdemes megállnunk, és számot vetnünk néhány dologgal az eddigi életmódunkkal kapcsolatban. A bakonybéli bencés Szent Mauríciusz Monostor perjelét, azaz vezetőjét, Baán Izsákot kérdeztük arról, hogy szerinte miként jöhetünk ki jól a mostani válságból. ","shortLead":"Ez a húsvét más, mint a tavalyi, vagy a tavalyelőtti, vagy akár az azelőtti. Ez a húsvét a koronavírus-járvány közepén...","id":"20200413_A_modern_ember_alapveto_problemaja_hogy_unatkozik_es_menekul_onmagatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d929de51-835b-4688-bb9c-4ac25be73108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9010c249-eacb-455d-9237-15c58f7e0728","keywords":null,"link":"/elet/20200413_A_modern_ember_alapveto_problemaja_hogy_unatkozik_es_menekul_onmagatol","timestamp":"2020. április. 13. 07:00","title":"\"A modern ember alapvető problémája, hogy unatkozik, és menekül önmagától\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden szabályos volt a Pesti Úti Idősek Otthonában, a fenntartó főváros és az intézmény vezetői is betartották a központi utasításokat, épp csak nem volt megfelelő orvosi ellátás - erre jutott a tisztiorvosi szolgálat vizsgálata.","shortLead":"Minden szabályos volt a Pesti Úti Idősek Otthonában, a fenntartó főváros és az intézmény vezetői is betartották...","id":"20200412_Pesti_Uti_Idosek_Otthona_vizsgalat_jarvanyugy_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66f26b7-ae75-4e4e-910b-a748340b896b","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Pesti_Uti_Idosek_Otthona_vizsgalat_jarvanyugy_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 11:52","title":"Nem találtak jogsértést a Pesti Úti Idősek Otthonában a járványügyisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy egy 15 hónapos gyermeknél is pozitív lett a koronavírusteszt, két testvérét és szüleit is vizsgálták, náluk egyelőre nem mutatták ki a fertőzést, de a végső eredmény szerdán érkezik.","shortLead":"Kiderült, hogy egy 15 hónapos gyermeknél is pozitív lett a koronavírusteszt, két testvérét és szüleit is vizsgálták...","id":"20200414_hodmezovasarhely_koronavirus_teszt_kislany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce45e19-bfcd-4220-b4de-24871b4ff616","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_hodmezovasarhely_koronavirus_teszt_kislany","timestamp":"2020. április. 14. 09:57","title":"Negatív lett az egyéves koronavírusos kislány szüleinek és testvéreinek tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9919523-5db0-431f-8473-66fad4c42e04","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Mostanság igen sokan home office-ból dolgoznak, ezért még többet ülünk a laptopunk és a televízió előtt, vagy a gyerekkel együtt tanulva kényszerülünk az íróasztal mellé. Összegyűjtöttünk pár tanácsot, melyekkel megelőzhető, hogy a #maradjotthon kampány érzékelhető nyomot hagyjon az egészségünkben. ","shortLead":"Mostanság igen sokan home office-ból dolgoznak, ezért még többet ülünk a laptopunk és a televízió előtt, vagy...","id":"proktis_20200414_5_tipp_otthonra_aranyer_homeoffice","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9919523-5db0-431f-8473-66fad4c42e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41dfecd-0374-4f82-a7d7-8658a42f4591","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20200414_5_tipp_otthonra_aranyer_homeoffice","timestamp":"2020. április. 14. 07:30","title":"5 tipp otthonra, hogy elkerüljük az aranyeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ok: Cserháti Péter állítólag nem teljesítette az operatív törzs utasításait.","shortLead":"Az ok: Cserháti Péter állítólag nem teljesítette az operatív törzs utasításait.","id":"20200412_Levaltottak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e306fa-49d6-4c3b-9337-3d9305610098","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Levaltottak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgatojat","timestamp":"2020. április. 12. 19:57","title":"Leváltották az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a hidegfront Magyarország fölé, az eddigi tavaszi időjárásnak pár napra búcsút inthetünk.","shortLead":"Megérkezett a hidegfront Magyarország fölé, az eddigi tavaszi időjárásnak pár napra búcsút inthetünk.","id":"20200414_Szabadsagra_ment_a_tavasz_a_hegyekben_a_havas_eso_sem_kizart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af410be-f726-449f-85e9-4f47c506525b","keywords":null,"link":"/elet/20200414_Szabadsagra_ment_a_tavasz_a_hegyekben_a_havas_eso_sem_kizart","timestamp":"2020. április. 14. 06:08","title":"Szabadságra ment a tavasz, a hegyekben a havas eső sem kizárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcfd8d1-a410-4acc-b1f5-8620e0f21fae","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az RTL Klub és a Rádió 1 műsorvezetője fegyelmezetten tartja a karantént: \"közös buli, közös felelősség\". Előkerült otthon a gitár, dob, zongora, de a túlélésben leginkább az segít, hogy a mára koncentrál - \"Nincs holnap, nincs jövő. Ma van.\" Nagy változásokat indít el a trauma, sokan fordulnak majd a spiritualitás felé - véli Balázs.","shortLead":"Az RTL Klub és a Rádió 1 műsorvezetője fegyelmezetten tartja a karantént: \"közös buli, közös felelősség\". Előkerült...","id":"20200412_Sebestyen_Balazs_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bcfd8d1-a410-4acc-b1f5-8620e0f21fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fe559c-68a9-451a-976f-6ee16db6cb4a","keywords":null,"link":"/360/20200412_Sebestyen_Balazs_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 12. 17:30","title":"Sebestyén Balázs a Home office-ban: \"100-200 millió ember elkezd másképp gondolkodni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely a papírokat.","shortLead":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely...","id":"20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c4b223-e930-4fa2-9cac-8935fd71e329","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 13:18","title":"Újabb dokumentumokat mutatott be Karácsony: a kormányzati ellenőrzések mindent rendben találtak az idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]