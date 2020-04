Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Időjárás-jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálattól.","shortLead":"Időjárás-jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálattól.","id":"20200418_Jonnek_a_tavaszi_esok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49afabd6-b6f3-4b0d-a99e-f322409b88cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Jonnek_a_tavaszi_esok","timestamp":"2020. április. 18. 16:32","title":"Jönnek a tavaszi esők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Európában már indokoltnak látják a lépést, Észak-Amerikában egyelőre zárva maradnak a boltok.","shortLead":"Európában már indokoltnak látják a lépést, Észak-Amerikában egyelőre zárva maradnak a boltok.","id":"20200417_Az_IKEA_majusban_megkezdi_a_boltjainak_ujranyitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ef7b79-bb1e-46b8-a8c7-576e6336c68f","keywords":null,"link":"/kkv/20200417_Az_IKEA_majusban_megkezdi_a_boltjainak_ujranyitasat","timestamp":"2020. április. 17. 19:21","title":"Az IKEA májusban megkezdi a boltjai újranyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociális ágazat dolgozói március eleje óta ostromolják a kormányt, hogy gondoskodjon a védőfelszerelésekről az intézményekben, ellenkező esetben katasztrófák történnek. Jelenleg az idősotthonokban a legelterjedtebb a koronavírus járvány, az idős áldozatok mellett a nővérek körében is 15-20 százalékos a fertőzöttség.","shortLead":"A szociális ágazat dolgozói március eleje óta ostromolják a kormányt, hogy gondoskodjon a védőfelszerelésekről...","id":"20200417_Perre_keszulnek_az_apolok_ha_nem_kapnak_veszelyessegi_potlekot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01c895f-af85-4c53-bfc1-4b8db1125817","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Perre_keszulnek_az_apolok_ha_nem_kapnak_veszelyessegi_potlekot","timestamp":"2020. április. 17. 08:40","title":"Perre készülnek az ápolók, ha nem kapnak veszélyességi pótlékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f2c55e-abc1-4fe7-8581-72398545818b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy bankautomatánál bukkant a pénzes táskára, nem vitte el.","shortLead":"Egy bankautomatánál bukkant a pénzes táskára, nem vitte el.","id":"20200417_20_000_eurot_adott_le_egy_becsuletes_nemet_megtalalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0f2c55e-abc1-4fe7-8581-72398545818b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3cef2b-de1d-4a46-b30a-35df8aa90b45","keywords":null,"link":"/elet/20200417_20_000_eurot_adott_le_egy_becsuletes_nemet_megtalalo","timestamp":"2020. április. 17. 07:29","title":"20 000 eurót adott le egy becsületes német megtaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f6abbc-41c2-44bb-93d0-af5248b20b0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzatot egy ENSZ-szervezet elmarasztalta friss jelentésében.","shortLead":"A kormányzatot egy ENSZ-szervezet elmarasztalta friss jelentésében.","id":"20200417_egeszsegugy_fogyatekkal_elok_ensz_tasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46f6abbc-41c2-44bb-93d0-af5248b20b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fde38e5-7f1f-4048-853a-4f56e6addc8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_egeszsegugy_fogyatekkal_elok_ensz_tasz","timestamp":"2020. április. 17. 13:26","title":"A fogyatékkal élők jogaiért fordult a kormányhoz a TASZ ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6a0103-c68d-4f73-91ff-7e5b9b8c169f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség volt elnöke továbbra is tagadja az ellene felhozott vádakat.","shortLead":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség volt elnöke továbbra is tagadja az ellene felhozott vádakat.","id":"20200416_ajan_tamas_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_korrupcio_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd6a0103-c68d-4f73-91ff-7e5b9b8c169f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7add47d6-bd77-42b2-ae6c-f29fe3b8e89b","keywords":null,"link":"/sport/20200416_ajan_tamas_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_korrupcio_lemondas","timestamp":"2020. április. 16. 18:57","title":"Aján Tamás: Nem lemondtam, visszaléptem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964230ce-53fb-4920-b650-37574edd21e9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai GDP az idei év első három hónapjában első alkalommal csökkent azóta, hogy elkezdték jelenteni a negyedéves adatokat. ","shortLead":"A kínai GDP az idei év első három hónapjában első alkalommal csökkent azóta, hogy elkezdték jelenteni a negyedéves...","id":"20200417_Nagyobb_mertekben_csokkent_a_kinai_gazdasag_mint_azt_vartak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=964230ce-53fb-4920-b650-37574edd21e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5c8dd7-269b-4d6f-a08d-21b0daf148e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_Nagyobb_mertekben_csokkent_a_kinai_gazdasag_mint_azt_vartak","timestamp":"2020. április. 17. 06:53","title":"Nagyobb mértékben csökkent a kínai gazdaság, mint azt várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5e01d7-b58b-4201-a8e1-9eeedaf25630","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gyors ütemben emelkedett a folyótorkolatok vízének hőmérséklete a délkelet-ausztráliai Új-Dél-Wales állam partvonala mentén – derült ki a Sydney-i Egyetem kutatóinak tanulmányából.","shortLead":"Gyors ütemben emelkedett a folyótorkolatok vízének hőmérséklete a délkelet-ausztráliai Új-Dél-Wales állam partvonala...","id":"20200418_ausztral_folyotorkolatok_vizenek_homerseklete_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d5e01d7-b58b-4201-a8e1-9eeedaf25630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffd20af-bb64-4f32-ae96-6a4ea04f584a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200418_ausztral_folyotorkolatok_vizenek_homerseklete_klimavaltozas","timestamp":"2020. április. 18. 12:03","title":"Klímaváltozás élőben: 12 év alatt +2,16 Celsius-fok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]