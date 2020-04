Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b76c5ee4-4624-4e1e-9112-1be392b18b68","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már volt porszívózás és törölgetés is - jelentette a Duma Aktuálnak Hadházi László űrhajós. A tervek szerint 2024-ben szájmaszkokat és tisztítószert fog felvinni egy űrállomásra és természetesen vele mehet az államtitkár unokahúga is. ","shortLead":"Már volt porszívózás és törölgetés is - jelentette a Duma Aktuálnak Hadházi László űrhajós. A tervek szerint 2024-ben...","id":"20200420_Duma_Aktual_Urkutatas_jarvany_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b76c5ee4-4624-4e1e-9112-1be392b18b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f531de-cb68-48b5-8a2b-01f541a20862","keywords":null,"link":"/360/20200420_Duma_Aktual_Urkutatas_jarvany_idejen","timestamp":"2020. április. 20. 19:30","title":"Duma Aktuál: Otthon készül a leendő magyar űrhajós ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00d471e-eb8a-407e-8365-6311f975517c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizennégyen haltak bele egy nap alatt a koronavírusba, egy nap alatt 1995 tesztet elvégezve 114 embernél mutatták ki a betegséget.","shortLead":"Tizennégyen haltak bele egy nap alatt a koronavírusba, egy nap alatt 1995 tesztet elvégezve 114 embernél mutatták ki...","id":"20200421_koronavirus_jarvany_covid_betegseg_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a00d471e-eb8a-407e-8365-6311f975517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a970b5-7cf4-425f-9c83-5e755e6cc6f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_koronavirus_jarvany_covid_betegseg_szamok","timestamp":"2020. április. 21. 07:13","title":"200 fölé nőtt a koronavírus magyar áldozatainak száma, már kétezernél is több beteget találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett április 5-én volt utoljára dolgozni a közmédia Kunigunda útjai székházában.\r

","shortLead":"Az érintett április 5-én volt utoljára dolgozni a közmédia Kunigunda útjai székházában.\r

","id":"20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_mtva_szekhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7599bd-5a95-4dd7-9926-ede810bf9a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_mtva_szekhaz","timestamp":"2020. április. 22. 07:38","title":"Koronavírusos a MTVA egyik munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b16837b-db6c-4258-a417-55203dd72fee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld napjának 50. évfordulóját egyedülálló műsorfolyammal ünnepli idén a National Geographic. Április 22-én világpremierrel kerül bemutatásra a Jane Goodall: A remény című dokumentumfilm is, amely a híres etológus különleges életét és munkásságát mutatja be exkluzív, ritkán látott képsorokon keresztül.","shortLead":"A Föld napjának 50. évfordulóját egyedülálló műsorfolyammal ünnepli idén a National Geographic. Április 22-én...","id":"20200421_national_geographic_fold_napja_musor_jane_goodall_a_remeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b16837b-db6c-4258-a417-55203dd72fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2ec73c-32c7-4490-b87f-ae43ec19a51f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_national_geographic_fold_napja_musor_jane_goodall_a_remeny","timestamp":"2020. április. 21. 10:03","title":"Különleges dokumentumfilmmel készül holnapra a National Geographic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de88db4e-7b19-424c-b832-53a0e630fd55","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A költségvetés szempontjából aprópénz, amit a kormány a kiskereskedelmi különadóból vár. Sok, amúgy is padlót fogott vállalkozásnak viszont hatalmas pluszteher. Az érv, miszerint a nagy nyereségű multikat sújtja, pedig egész egyszerűen nem igaz.","shortLead":"A költségvetés szempontjából aprópénz, amit a kormány a kiskereskedelmi különadóból vár. Sok, amúgy is padlót fogott...","id":"20200421_A_kormany_soretes_puskaval_kulonadoztatja_a_kiskereskedelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de88db4e-7b19-424c-b832-53a0e630fd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7530db9-edc4-4ad7-9790-5514c090f309","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_A_kormany_soretes_puskaval_kulonadoztatja_a_kiskereskedelmet","timestamp":"2020. április. 21. 13:42","title":"A kormány sörétes puskával különadóztatja a kiskereskedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498dde02-e9c6-415a-a49b-86163e4e6024","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú évekbe telhet és rengeteg pénzt emészthet fel a fejlesztése, de a Samsung a jelek szerint már kijelölte az utat: jöhetnek a 600 megapixeles szenzorral szerelt kamerák a mobilokba.","shortLead":"Hosszú évekbe telhet és rengeteg pénzt emészthet fel a fejlesztése, de a Samsung a jelek szerint már kijelölte az utat...","id":"20200421_samsung_600_megapixeles_kamera_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=498dde02-e9c6-415a-a49b-86163e4e6024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d0c1d2-d7fc-40af-a4b1-a7a634432a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_samsung_600_megapixeles_kamera_telefon","timestamp":"2020. április. 21. 13:03","title":"600 megapixeles mobilkamerát fejlesztene a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hét alatt közel 12 ezerrel lettek többen az álláskeresők.","shortLead":"Egy hét alatt közel 12 ezerrel lettek többen az álláskeresők.","id":"20200421_koronavirus_jarvany_allaskeresok_munkanelkuliseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11219c3e-c635-49c1-ad0c-7f18af448743","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_koronavirus_jarvany_allaskeresok_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. április. 21. 17:18","title":"Gyorsan nő a munkanélküliek száma, már több mint 320 ezren vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65085e21-da76-484c-9ca7-d71325f54f41","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Soha nem látott keresletcsökkenést okozott az olajiparban a járvány és a piacokért folyó harc, ami alapjaiban rázza meg az ágazatot. Kérdés, segít-e bármilyen termeléskorlátozás.","shortLead":"Soha nem látott keresletcsökkenést okozott az olajiparban a járvány és a piacokért folyó harc, ami alapjaiban rázza meg...","id":"202016__tortenelmi_olajsokk__globalis_perpatvar__vesztesek__csak_vigyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65085e21-da76-484c-9ca7-d71325f54f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe7522d-ea3e-45f2-8c6d-a67c175eefff","keywords":null,"link":"/360/202016__tortenelmi_olajsokk__globalis_perpatvar__vesztesek__csak_vigyek","timestamp":"2020. április. 21. 11:00","title":"Nulla alatti olajár? A koronavírus elintézte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]