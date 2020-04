Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b555d75-42e1-4e6c-a525-d4e0f17c6c28","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A madridi Prado múzeumnak tavaly rekordszámú látogatója volt, idén veszteségei lesznek. \r

\r

","shortLead":"A madridi Prado múzeumnak tavaly rekordszámú látogatója volt, idén veszteségei lesznek. \r

\r

","id":"20200429_Europa_egyik_legismertebb_keptara_70_szazalekos_bevetelcsokkenesre_szamit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b555d75-42e1-4e6c-a525-d4e0f17c6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fd6000-d98c-4351-b96a-cac30e85bb9c","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Europa_egyik_legismertebb_keptara_70_szazalekos_bevetelcsokkenesre_szamit","timestamp":"2020. április. 29. 08:54","title":"Európa egyik legismertebb képtára 70 százalékos bevételcsökkenésre számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy friss kutatás szerint bár a diákok nem szeretnék, ha idén nem lenne érettségi, de több mint 80 százalékuk nem ért egyet annak tervezett lebonyolítási módjával.\r

\r

","shortLead":"Egy friss kutatás szerint bár a diákok nem szeretnék, ha idén nem lenne érettségi, de több mint 80 százalékuk nem ért...","id":"20200428_A_diakok_donto_tobbsege_nem_ert_egyet_az_erettsegi_lebonyolitasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8508c09-7b7a-44b8-8c33-d5d772e6bcf6","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_A_diakok_donto_tobbsege_nem_ert_egyet_az_erettsegi_lebonyolitasaval","timestamp":"2020. április. 28. 12:15","title":"A diákok döntő többsége nem ért egyet az érettségi lebonyolításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a50a82-5f91-43bd-a7bc-801d70f7e17b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Másfél évtizede volt, hogy az 1001 lóerős Veyronnal először száguldottak 400 km/h feletti tempóval. ","shortLead":"Másfél évtizede volt, hogy az 1001 lóerős Veyronnal először száguldottak 400 km/h feletti tempóval. ","id":"20200428_mar_15_eve_hogy_a_bugatti_atlepte_a_400_kmht_veyron_chiron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52a50a82-5f91-43bd-a7bc-801d70f7e17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a7441-8fcb-47ff-ae65-93a44b630caa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_mar_15_eve_hogy_a_bugatti_atlepte_a_400_kmht_veyron_chiron","timestamp":"2020. április. 28. 11:21","title":"Már 15 éve, hogy a Bugatti átlépte a 400 km/h-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Nem értem, miért” – válaszolta az amerikai elnök a kérdésre, felelősnek érzi-e magát azért, ha valaki a tanácsára fertőtlenítőt inna.","shortLead":"„Nem értem, miért” – válaszolta az amerikai elnök a kérdésre, felelősnek érzi-e magát azért, ha valaki a tanácsára...","id":"20200428_Trump_felelosseg_fertotlenito_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cd41c1-f1da-454b-9dd2-9872c8f0d448","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_Trump_felelosseg_fertotlenito_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 06:48","title":"Trump nem vállalja a felelősséget, ha valaki fertőtlenítőt iszik a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f9596c-38b7-4453-bb7d-b733f434dea1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan lett a Most múlik pontosan a 2000-es évek egyik legemblematikusabb magyar dala? Párhuzamosan láthatjuk a Quimby frontemberének, Kiss Tibornak, a Csík zenekar tagjainak, és néhány erdélyi népzenésznek a mindennapjait, közben pedig erre a kérdésre is választ kapunk. Engedem, hadd menjen, első rész. ","shortLead":"Hogyan lett a Most múlik pontosan a 2000-es évek egyik legemblematikusabb magyar dala? Párhuzamosan láthatjuk a Quimby...","id":"20200428_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Elso_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5f9596c-38b7-4453-bb7d-b733f434dea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92f398c-2290-47d3-9187-aee0545d841d","keywords":null,"link":"/360/20200428_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Elso_resz","timestamp":"2020. április. 28. 19:30","title":"Doku360: \"Tudtam a rehabon, hogy ezt meg akarom írni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Indiai Orvostudományi Kutató Tanács szerint a termékek nem mutatják ki, hogy a vizsgált személy fertőzött-e.\r

","shortLead":"Az Indiai Orvostudományi Kutató Tanács szerint a termékek nem mutatják ki, hogy a vizsgált személy fertőzött-e.\r

","id":"20200427_Az_indiai_kutatok_nem_biznak_a_kinai_gyorstesztekben_visszakuldhetnek_felmillio_darabot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ff568f-1d0b-4ece-b39a-c1799adf8fc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_Az_indiai_kutatok_nem_biznak_a_kinai_gyorstesztekben_visszakuldhetnek_felmillio_darabot","timestamp":"2020. április. 27. 20:30","title":"Az indiai kutatók nem bíznak a kínai gyorstesztekben, visszaküldhetnek félmillió darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69ab51d-d1f8-4b41-865d-6b41823010b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatal átfogó vizsgálatot rendelt el, miután több idősotthonban is felütötte a fejét a vírus.","shortLead":"A hivatal átfogó vizsgálatot rendelt el, miután több idősotthonban is felütötte a fejét a vírus.","id":"20200429_ombudsman_kozma_akos_idosotthon_fertozes_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c69ab51d-d1f8-4b41-865d-6b41823010b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a2f2d5-acfa-445a-a392-e295e4c27d42","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_ombudsman_kozma_akos_idosotthon_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 09:52","title":"Ombudsmani vizsgálat indul az idősotthonokban történt fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel nyolcezer ember érkezhet Országos Népi Gyűlés ülésére.\r

","shortLead":"Közel nyolcezer ember érkezhet Országos Népi Gyűlés ülésére.\r

","id":"20200429_Kinaban_hamarosan_megnyitjak_az_elhalasztott_parlamenti_ulesszakot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14a730c-1ded-49ae-839a-f68189ad5bcf","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_Kinaban_hamarosan_megnyitjak_az_elhalasztott_parlamenti_ulesszakot","timestamp":"2020. április. 29. 06:45","title":"Kínában hamarosan megnyitják az elhalasztott parlamenti ülésszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]