Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"376765d3-9a8a-4b6d-953a-75cacb610bc1","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A hazai vállalkozások rohamtempóban igyekeznek pótolni digitalizációs hiányosságaikat. Célzott állami programok nem nagyon vannak, de kedvező feltételekkel lehet hitelhez jutni.","shortLead":"A hazai vállalkozások rohamtempóban igyekeznek pótolni digitalizációs hiányosságaikat. Célzott állami programok nem...","id":"202018__informatikai_fejlesztesek__tamogatasok__valsagkezeles__digitatallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=376765d3-9a8a-4b6d-953a-75cacb610bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4747ab-a6d4-4c78-aab7-437842ff81bc","keywords":null,"link":"/360/202018__informatikai_fejlesztesek__tamogatasok__valsagkezeles__digitatallas","timestamp":"2020. május. 05. 15:30","title":"A járvány végre digitális átállásra kényszerítheti a magyar cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e153e954-59f2-420a-a1e0-251e97b13fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szagló receptorokká alakított sejtek találhatók abban a falra szerelhető, tengeri élőlényeknek tűnő műszerben, amellyel bombák után kutatna a repülőtereken az Airbus.","shortLead":"Szagló receptorokká alakított sejtek találhatók abban a falra szerelhető, tengeri élőlényeknek tűnő műszerben, amellyel...","id":"20200505_bomba_bombakereso_kutya_robbanoszerkezet_robbanoszer_airbus_erzekelo_repuloter_koniku","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e153e954-59f2-420a-a1e0-251e97b13fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dca8ec6-5a77-4ab8-8572-41d42ecae5f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_bomba_bombakereso_kutya_robbanoszerkezet_robbanoszer_airbus_erzekelo_repuloter_koniku","timestamp":"2020. május. 05. 09:03","title":"Bombákat kiszagolni képes \"medúzákkal\" szórná tele a reptereket az Airbus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a54eeb5-4490-43a4-b393-effad834c5ed","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy dél-koreai cégnek korábban úgy kellett az emberek után hajítania aprócska hőmérőjét, a koronavírus-járvány berobbanása óta azonban viszik azt, mint a cukrot.","shortLead":"Egy dél-koreai cégnek korábban úgy kellett az emberek után hajítania aprócska hőmérőjét, a koronavírus-járvány...","id":"202018_lehajolnak_azaproert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a54eeb5-4490-43a4-b393-effad834c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25268def-8856-4916-aee2-9817c660cfa5","keywords":null,"link":"/360/202018_lehajolnak_azaproert","timestamp":"2020. május. 05. 14:00","title":"Senkinek nem kellett, repiajándék volt, most a járvány ellen vethetik be az okoslázmérőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A diákok maszkokat és kézfertőtlenítőt is kaptak, a tanároknak pedig kesztyűket osztottak. Az ország 1144 pontján zajlik az idei érettségi.","shortLead":"A diákok maszkokat és kézfertőtlenítőt is kaptak, a tanároknak pedig kesztyűket osztottak. Az ország 1144 pontján...","id":"20200504_maruzsa_zoltan_erettsegi_2020_arcmaszk_koronavirus_diakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c9f7a8-58ea-45d1-a072-d479d95eda45","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_maruzsa_zoltan_erettsegi_2020_arcmaszk_koronavirus_diakok","timestamp":"2020. május. 04. 09:03","title":"Maruzsa szerint minden adott, hogy biztonságban menjen le az érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden dönthet a nyomozási bíró arról, hogy az apja meggyilkolásával gyanúsított Szilágyi Péter letartóztatásban maradjon-e, amíg a nyomozás tart.","shortLead":"Kedden dönthet a nyomozási bíró arról, hogy az apja meggyilkolásával gyanúsított Szilágyi Péter letartóztatásban...","id":"20200504_Szilagyi_Istvan_fia_gyilkossag_ugyeszseg_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b91198-6593-4efa-ad29-afda086799da","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Szilagyi_Istvan_fia_gyilkossag_ugyeszseg_letartoztatas","timestamp":"2020. május. 04. 16:27","title":"Az ügyészség kérte, hogy tartóztassák le Szilágyi István fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6fab4a-e7ce-40b0-a79d-976926fb16e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alapfogalmakra és egyszerű összefüggésekre kérdeznek rá a kedden reggel indult matekérettségi első feladatlapján.

","shortLead":"Alapfogalmakra és egyszerű összefüggésekre kérdeznek rá a kedden reggel indult matekérettségi első feladatlapján.

","id":"20200505_Modusz_es_medianszamitassal_is_kuzdenek_a_diakok_a_matekerettsegin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca6fab4a-e7ce-40b0-a79d-976926fb16e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86c067a-e891-4d41-87d8-4608e5a14e4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Modusz_es_medianszamitassal_is_kuzdenek_a_diakok_a_matekerettsegin","timestamp":"2020. május. 05. 09:57","title":"Módusz- és mediánszámítással is küzdenek a diákok a matekérettségi első felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elsőként fogamzásgátlót árul majd.","shortLead":"Elsőként fogamzásgátlót árul majd.","id":"202018_forhercare_webes_fogamzasgatlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97977787-0778-4cff-8704-bd6b4a1cb907","keywords":null,"link":"/360/202018_forhercare_webes_fogamzasgatlas","timestamp":"2020. május. 05. 15:00","title":"Webshoppal rukkol elő a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ddcdb72-92d0-45e6-959a-134df3698f03","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Demszky Gábor a demokratikus ellenzék egyik meghatározó alakja volt, a rendszerváltás utáni első szabadon választott budapesti főpolgármester. A HVG 1991 szeptemberében készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Demszky Gábor a demokratikus ellenzék egyik meghatározó alakja volt, a rendszerváltás utáni első szabadon választott...","id":"20200505_Rendszervaltok30__Demszky_Gabor_1991_HVGportre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ddcdb72-92d0-45e6-959a-134df3698f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ba53ca-9589-42a0-bf1d-860392cc02e0","keywords":null,"link":"/360/20200505_Rendszervaltok30__Demszky_Gabor_1991_HVGportre","timestamp":"2020. május. 05. 16:00","title":"Rendszerváltók30 - Demszky Gábor: Feleségemmel csak írásban beszélgettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]