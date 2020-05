Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f149619d-feb2-4ca8-829c-70e531634d6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google és az Apple egy olyan új funkción dolgozik, amely az okostelefonokon megtalálható Bluetooth segítségével térképezné fel, kapcsolatba került-e a felhasználó koronavírusos beteggel. A munka igen jól halad, mostanra az első képernyőképek is megérkeztek.","shortLead":"A Google és az Apple egy olyan új funkción dolgozik, amely az okostelefonokon megtalálható Bluetooth segítségével...","id":"20200505_apple_google_kontaktkutatas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f149619d-feb2-4ca8-829c-70e531634d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e45a85-9e0f-4d32-8a1e-f6c0d4b5c62d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_apple_google_kontaktkutatas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 05. 19:03","title":"Így néz majd ki a Google és az Apple közös rendszere, amelyet a koronavírus miatt készítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a18718e-7af4-4ca1-bf18-ff4683e23b4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisfia született a techcsászárnak, de a baba nevét csak egy kódban volt hajlandó elárulni. ","shortLead":"Kisfia született a techcsászárnak, de a baba nevét csak egy kódban volt hajlandó elárulni. ","id":"20200505_Megszuletett_Elon_Musk_gyereke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a18718e-7af4-4ca1-bf18-ff4683e23b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad04b4b-2f33-4799-aa52-4631f55a6e3d","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Megszuletett_Elon_Musk_gyereke","timestamp":"2020. május. 05. 09:34","title":"Megszületett Elon Musk gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82728fcc-7982-4cd8-918e-4d6fd9f605e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy körülbelül hogyan mutatna egy az új 8-as Golfra épülő kompakt VW sportkupé.","shortLead":"Vázoljuk, hogy körülbelül hogyan mutatna egy az új 8-as Golfra épülő kompakt VW sportkupé.","id":"20200505_magyar_designer_mutatja_meg_hogy_milyen_lehetne_az_uj_vw_scirocco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82728fcc-7982-4cd8-918e-4d6fd9f605e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ebddf4-a76c-4c02-86b0-280188eace76","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_magyar_designer_mutatja_meg_hogy_milyen_lehetne_az_uj_vw_scirocco","timestamp":"2020. május. 05. 06:41","title":"Magyar designer mutatja meg, hogy milyen lehetne az új VW Scirocco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megalapozott gyanú szerint a férfi végzett édesapjával. \r

","shortLead":"A megalapozott gyanú szerint a férfi végzett édesapjával. \r

","id":"20200505_letartoztatas_birosag_elmegyogyintezet_szilagyi_istvan_szinmuvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ca2b31-f545-4da7-b8e5-60546e04f3e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_letartoztatas_birosag_elmegyogyintezet_szilagyi_istvan_szinmuvesz","timestamp":"2020. május. 05. 13:24","title":"Letartóztatták, elmegyógyintézetbe viszik Szilágyi István fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9c025c-3a98-4d32-aeba-e7c776565533","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki, ha nem Tom Cruise legyen az első színész, aki az űrben csinál filmet? Megtalálta a projekthez a megfelelő cimborát is. ","shortLead":"Ki, ha nem Tom Cruise legyen az első színész, aki az űrben csinál filmet? Megtalálta a projekthez a megfelelő cimborát...","id":"20200505_Tom_Cruise_a_vilagurben_szeretne_uj_mozifilmet_forgatni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea9c025c-3a98-4d32-aeba-e7c776565533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b0bdb4-eb4e-45c6-9b0b-9eb239084276","keywords":null,"link":"/kultura/20200505_Tom_Cruise_a_vilagurben_szeretne_uj_mozifilmet_forgatni","timestamp":"2020. május. 05. 10:15","title":"Tom Cruise a világűrben szeretne új mozifilmet forgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83cc036-4380-4c3d-8ad4-3ff66f24e1ed","c_author":"","category":"itthon","description":"Mi visz rá egy újságírót, hogy 10 médiában eltöltött év után elhagyja a pályát és új szakmát tanuljon? Zsolt azután iratkozott be egy programozóképzésre, hogy kirúgták a Hír Tv-től. Erről az időszakról szól a Kényszerpálya című dokumentumfilm, amit először a hvg.hu-n láthatnak. \r

\r

","shortLead":"Mi visz rá egy újságírót, hogy 10 médiában eltöltött év után elhagyja a pályát és új szakmát tanuljon? Zsolt azután...","id":"20200506_Kenyszerpalya_teljes_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f83cc036-4380-4c3d-8ad4-3ff66f24e1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2084249-e636-4f76-88d5-420a7b83c997","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Kenyszerpalya_teljes_film","timestamp":"2020. május. 06. 18:15","title":"\"Olyan szakmát kerestem, ahol az számít, te mit tudsz\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18817f62-c2a2-4dd3-8cbf-c88fbcb6dbce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megtalálták náluk a rablásnál használt fegyvereket és ruhákat is. 14 millió dollárt vittek el egy pénzszállítóból.","shortLead":"Megtalálták náluk a rablásnál használt fegyvereket és ruhákat is. 14 millió dollárt vittek el egy pénzszállítóból.","id":"20200506_Elkaptak_Chileben_hat_embert_az_evszazad_rablasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18817f62-c2a2-4dd3-8cbf-c88fbcb6dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bddd5b1-6b06-4796-89d4-58cca4a6071a","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_Elkaptak_Chileben_hat_embert_az_evszazad_rablasa_miatt","timestamp":"2020. május. 06. 06:10","title":"Elkaptak Chilében hat embert az \"évszázad rablása\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Látszik, hogy a NER szívügye a sport: stadionépítésekben és világesemények rendezésében nagyot ment Magyarország az elmúlt tíz évben – ezt mutattuk be az Orbán-kormányok és a sport kapcsolatát elemző írásunk első részében. Ezúttal azt nézzük át, hogyan lett minderre pénz, és milyen eredményeket sikerült elérni.","shortLead":"Látszik, hogy a NER szívügye a sport: stadionépítésekben és világesemények rendezésében nagyot ment Magyarország...","id":"20200506_ner_10_sport_foci_olimpia_csapatsportok_gazdasag_fidesz_tao","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41e2e2d-d232-4c3c-8f03-05d863824805","keywords":null,"link":"/360/20200506_ner_10_sport_foci_olimpia_csapatsportok_gazdasag_fidesz_tao","timestamp":"2020. május. 06. 07:00","title":"A NER és a sport 10 éve: Pénz már van, csak az eredmények hiányoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]