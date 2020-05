Elhunyt 66 évesen rákbetegségben Betty Wright Grammy-díjas amerikai soulénekes. Az énekesnő, akinek egyik legismertebb sikerszáma a 70-es évekbeli Clean Up Woman volt, vasárnap halt meg miami otthonában.

A Bessie Regina Norris néven született énekesnő még gyermekként választotta magának a Betty Wright művésznevet. Kétévesen kezdett énekelni egy gospelkórusban a testvéreivel együtt. Az Echoes of Joy kórus 1956-ban kiadott albumán háromévesen énekelt.

A gospelről 11 évesen tért át az R&B műfajra, és ekkor már miami tehetségkutató műsorokban is feltűnt. A Deep City Records felvételein 12 évesen hallható, első saját lemeze pedig 14 éves korában jelent meg My First Time Around címmel. A Clean Up Woman című dal a második albumának sikerszáma lett: az I Love the Way You Love című lemezt 1971-ben adták ki.

A Clean Up Woman a 6. lett a Billboard százas toplistáján, több mint egymillió példányban kelt el kislemezként. Wright volt a társszerzője a Where Is the Love című diszkóihletésű számnak, amit Harry Wayne Caseyvel és Richard Finchcsel együtt jegyzett. A felvételért a legjobb R&B-dal szerzőjeként kapott Grammyt.

A 2000-es években újra népszerű lett, a Making the Bank című műsorban a Danity Kane lánybandát mentorálta. De olyan hírességekkel is együtt énekelt, mint Jennifer Lopez, Gloria Estefan és Joss Stone. 2005-ben Stone albuma, a Mind Body & Soul társproducereként jelölték Grammy-díjra.

A Betty Wright: The Movie című lemeze tízéves kihagyás után 2011-ben jelent meg. Az album Surrender című számát szintén Grammy-díjra jelölték. A hiphop-, rock- és R&B-énekesek sorát inspirálta, számos dalát dolgozták fel fiatalabb pályatársai.