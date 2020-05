Egy héten keresztül futott a hvg360-on a Karanténversek-sorozat hét kiváló költő műveivel. Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter strófáival még különzárva is kicsit együtt élhettük meg ezt a különleges helyzetet. Aki lemaradt róla, most pótolhatja, ebből a szemelvénygyűjteményből utat talál a művekhez.

A felkért hét költőtől a hvg360 azt kérte, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogyan éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz, hogyan lehet feldolgozni a megszokhatatlant.

Van a sorban, akinek egyenesen „jólesik” a karantén. Ezt vallja be a friss Aegon-díjas Nádasdy Ádám A homokóra évada című versében:

„Az odú volt úgyis az ideálom,

nem a szeles, hegytetői világ,

a Grand Canyonnak egy oldalfalában,

ott tanyázok, elszigetelt virág.”

(A teljes vers itt olvasható)

Aki a lehetőséget is látja – a cím determinál, Peer Krisztián alapvetően optimista, noha nem megnyugtató, amivel indít:

„Gyalogkakukk a szakadék fölött –

online színházi próba.

Mindenki teszi a dolgát:

a laptop is tölt, a Költő is költ,

a középosztály a netre költözött,

ír szódás kenyér és jóga.

Bár azonosak a nézeteik,

most kiderült, hogy még ez se segít –

régi ismerősök nem állnak szóba.”

(A teljes vers itt olvasható)

A legendás Neurotic alapítójából lett Amen-frontember, zenész és költő Pajor Tamás szimultán visz el az otthonlét mikrokozmoszába és átfogó filozófiai kérdésekig A koronatanúban:

„Én nézem a klassz fateraszt

Hogy bütyköli a fater azt

Úgy elmenne valahova

Kérdezi szegény, van-e maszk”

(A teljes vers itt olvasható)

Egy másik költő-zenész, Závada Péter, a személyes határokat feszegette Határa én lehessek című versében:

„a kastélyban nőttem föl és a kastély bennem

etettem félelmemmel gondját viseltem

fölneveltem az ujjam hegyéig kitölt”

(A teljes vers itt olvasható)

A kormány kiterjesztett jogkörei, érzéketlensége, politikai haszonszerzése, s nem utolsósorban hímsovinizmusa több költő kreativitását is megmozgatta. Parti-Nagy Lajos ner-énekében például ez áll:

„értékrendünk sliccét

ne gombolja törvény

ne gombolja senki

a mindenhatón és

magamunkon kívül”

(A teljes vers itt olvasható)

Kiss Judit Ágnes hasonló gondolatoktól gyötörve vetette billentyűzetre a képzeletbeli Négy Folyó törzs életéről a Békeidő és A Nagy Ragály című verseket:

„a többieket leterítette a kór –

de a törzsfőnök, a varázsló

és harcosaik mindvégig

jó erőnek örvendtek”

(A két teljes vers itt olvasható)

Garaczi Lászlót a lappangás-megbetegedés-intézkedés kéthetes ciklusa ihlette meg Kétszerkettő című posztmodernjében:

„A jelenlegi helyzet a két héttel ezelőtti helyzet.

A két héttel ezelőtti helyzet viszont

a két héttel azelőtti helyzet.

Aki meghal, két hete vagy négy hete halt meg.”

(A teljes vers itt olvasható)